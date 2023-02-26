Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Altay Bayındır'a Monaco kancası!

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Altay Bayındır'a Monaco kancası!

Ara transfer döneminin 5 Mart'a uzatılmasıyla birlikte çalışmalarını sıklaştıran Fenerbahçe'de sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerin milli file bekçisine Fransa'dan sürpriz talip çıktı. İşte detaylar... | FB TRANSFER HABERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2023 Pazar 15:36
ENES CEVAHİRCİ
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Altay Bayındır'a Monaco kancası!

Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen sarı lacivertliler 23. haftanın erteleme maçında Konyaspor ile karşılaştı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Altay Bayındır'a Monaco kancası!

Fenerbahçe evinde ağırladığı rakibini 4-0 mağlup etti.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Altay Bayındır'a Monaco kancası!

Puanını 48'e yükselten sarı lacivertliler zirve takibini sürdürdü.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Altay Bayındır'a Monaco kancası!

Fenerbahçe'de galibiyeti getiren golleri Valencia(2), King ve Szalai kaydetti.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Altay Bayındır'a Monaco kancası!

3 kulvarda mücadele verecek olan Fenerbahçe'de 5 Mart'a kadar uzatılan transfer döneminin çalışmaları sürüyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Altay Bayındır'a Monaco kancası!

Kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'ye sürpriz tekliflerde geliyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Altay Bayındır'a Monaco kancası!

Fransız basını Fenerbahçe'nin milli kalecisi için flaş bir iddia ortaya attı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Altay Bayındır'a Monaco kancası!

Jeunesfooteux'ta yer alan habere göre Monaco, Altay Bayındır'ı gündemine aldı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Altay Bayındır'a Monaco kancası!

Alman kaleci Alexander Nübel ile yollarını ayırmaya hazırlanan Fransız ekibi milli kaleciyi transfer etmek istiyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Altay Bayındır'a Monaco kancası!

Monaco'nun spor direktörü Paul Mitchell, Altay'ın transferi için bizzat devrede olduğu iddia edildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Altay Bayındır'a Monaco kancası!

Avrupa'da transfer pazarının kapalı olması nedeniyle Fransızlar genç kaleciyi sezon sonunda kadrosuna katmayı planlıyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Altay Bayındır'a Monaco kancası!

Öte yandan Fenerbahçe genç kaleci ile sözleşme yenilemek istiyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Altay Bayındır'a Monaco kancası!

Genç kalecinin Monaco'nun yanı sıra Avrupa'dan birçok kulüp istiyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Altay Bayındır'a Monaco kancası!

24 yaşındaki kaleci bu sezon sarı lacivertli formayla 33 maçta görev aldı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Altay Bayındır'a Monaco kancası!

Güncel piyasa değeri 13 milyon euro olan oyuncunun Fenerbahçe ile Haziran ayında sözleşmesi sona eriyor.

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