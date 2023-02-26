TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Altay Bayındır'a Monaco kancası!

Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen sarı lacivertliler 23. haftanın erteleme maçında Konyaspor ile karşılaştı.
Fenerbahçe evinde ağırladığı rakibini 4-0 mağlup etti.
Puanını 48'e yükselten sarı lacivertliler zirve takibini sürdürdü.
Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen sarı lacivertliler 23. haftanın erteleme maçında Konyaspor ile karşılaştı.
Fenerbahçe evinde ağırladığı rakibini 4-0 mağlup etti.
Puanını 48'e yükselten sarı lacivertliler zirve takibini sürdürdü.
Fenerbahçe'de galibiyeti getiren golleri Valencia(2), King ve Szalai kaydetti.
3 kulvarda mücadele verecek olan Fenerbahçe'de 5 Mart'a kadar uzatılan transfer döneminin çalışmaları sürüyor.
Kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'ye sürpriz tekliflerde geliyor.
Fransız basını Fenerbahçe'nin milli kalecisi için flaş bir iddia ortaya attı.
Jeunesfooteux'ta yer alan habere göre Monaco, Altay Bayındır'ı gündemine aldı.
Alman kaleci Alexander Nübel ile yollarını ayırmaya hazırlanan Fransız ekibi milli kaleciyi transfer etmek istiyor.
Monaco'nun spor direktörü Paul Mitchell, Altay'ın transferi için bizzat devrede olduğu iddia edildi.
Avrupa'da transfer pazarının kapalı olması nedeniyle Fransızlar genç kaleciyi sezon sonunda kadrosuna katmayı planlıyor.
Öte yandan Fenerbahçe genç kaleci ile sözleşme yenilemek istiyor.
24 yaşındaki kaleci bu sezon sarı lacivertli formayla 33 maçta görev aldı.
Güncel piyasa değeri 13 milyon euro olan oyuncunun Fenerbahçe ile Haziran ayında sözleşmesi sona eriyor.