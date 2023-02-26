Jesus yoksa Deus var

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, cezası nedeniyle kulübedeki yerini alamadı... Portekizli hoca, Adana Demirspor maçının ardından hakem Ali Palabıyık ile girdiği diyalog sonrası gördüğü kırmızı kart nedeniyle 1 maç kulübüye giriş cezası almıştı... Jesus'un yokluğunda takımın başında yer alan antrenör Joao de Deus, farklı galibiyet sonrası, "İyi oynadık. Oyuncuları kutluyorum" dedi.
Fenerbahçe'deteknik direktör Jorge Jesus, cezası nedeniyle kulübedeki yerini alamadı... Portekizli hoca, Adana Demirspor maçının ardından hakem Ali Palabıyık ile girdiği diyalog sonrası gördüğü kırmızı kart nedeniyle 1 maç kulübüye giriş cezası almıştı... Jesus'un yokluğunda takımın başında yer alan antrenör Joao de Deus, farklı galibiyet sonrası, "İyi oynadık. Oyuncuları kutluyorum" dedi.