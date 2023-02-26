Fenerbahçe - Konyaspor maçı öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar tribünde birbirinden anlamlı pankartlar açtı. Doğu Tribünü'nde (Maraton Tribünü) "Acımız Tarifsiz, Başımız Sağ Olsun", Güney Tribünü'nde (Okul Açık Tribünü) ise "Yaşaran Gözler Umut Dolacak, En Güzel Yarınlar Bizim Olacak" pankartı açıldı.
Fenerbahçe - Konyaspor maçı öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar tribünde birbirinden anlamlı pankartlar açtı. Doğu Tribünü'nde (Maraton Tribünü) "Acımız Tarifsiz, Başımız Sağ Olsun", Güney Tribünü'nde (Okul Açık Tribünü) ise "Yaşaran Gözler Umut Dolacak, En Güzel Yarınlar Bizim Olacak" pankartı açıldı.