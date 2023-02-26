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Anlamlı pankartlar

Fenerbahçe - Konyaspor maçı öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar tribünde birbirinden anlamlı pankartlar açtı. Doğu Tribünü'nde (Maraton Tribünü) "Acımız Tarifsiz, Başımız Sağ Olsun", Güney Tribünü'nde (Okul Açık Tribünü) ise "Yaşaran Gözler Umut Dolacak, En Güzel Yarınlar Bizim Olacak" pankartı açıldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2023 Pazar 06:50
Anlamlı pankartlar
Fenerbahçe - Konyaspor maçı öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar tribünde birbirinden anlamlı pankartlar açtı. Doğu Tribünü'nde (Maraton Tribünü) "Acımız Tarifsiz, Başımız Sağ Olsun", Güney Tribünü'nde (Okul Açık Tribünü) ise "Yaşaran Gözler Umut Dolacak, En Güzel Yarınlar Bizim Olacak" pankartı açıldı.
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