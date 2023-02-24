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Fenerbahçe'de Gustavo Henrique krizi!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, sezon başında Flamengo'dan kiralanan ancak Samet Akaydın transferi sonrası forma şansı bulmakta zorlanan Gustavo Henrique ile yollarını ayırmanın planlarını yapıyor. Sarı-lacivertliler, oyuncuyu Flamengo'ya yollamak isterken, Brezilya ekibinin de Gustavo'yu geri istemediği öğrenildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2023 Cuma 10:36 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2023 Cuma 10:36
Fenerbahçe'de Gustavo Henrique krizi!

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'de Gustavo Henrique krizi!

Fenerbahçe, Gustavo Henrique'yi sezon başında 1.4 milyon Euro kiralama bedeliyle kadrosuna katmıştı.

Fenerbahçe'de Gustavo Henrique krizi!

Yapılan sözleşmeye de opsiyon maddesi konulmuştu.

Fenerbahçe'de Gustavo Henrique krizi!

Buna göre, Brezilyalı stoper kronik bir sakatlık yaşamazsa sarı-lacivertliler, oyuncunun bonservisini 1.4 milyon Euro daha ödeyerek almak zorunda.

Fenerbahçe'de Gustavo Henrique krizi!

Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe, Samet Akaydın'ın transferi ve Luan Peres'in iyileşmesinin ardından forma şansı kalmayan Henrique'yi göndermeyi amaçlıyor.

Fenerbahçe'de Gustavo Henrique krizi!

SÖZLEŞMESİ 31 ARALIK'TA BİTİYOR

Yönetim, tecrübeli stoperi kulübü Flamengo'ya geri vermek için temaslarını sürdürüyor.

Fenerbahçe'de Gustavo Henrique krizi!

Konu hakkında görüşlerini aktaran Flamengo muhabiri Diogo Dantas, Brezilya ekibinin, Gustavo Henrique'yi geri istemediğini ifade etti.

Fenerbahçe'de Gustavo Henrique krizi!

Ayrıca Dantas, Flamengo'nun mukavelede yer alan opsiyon maddesinden gelecek olan 1.4 milyon Euro'yu almayı planladığını söyledi.

Fenerbahçe'de Gustavo Henrique krizi!

29 yaşındaki oyuncunun, kulübüyle olan kontratı 31 Aralık 2023 tarihinde sona eriyor.

Fenerbahçe'de Gustavo Henrique krizi!

Gustavo Henrique, teknik direktör Jorge Jesus'tan 22 maçta görev aldı.

Fenerbahçe'de Gustavo Henrique krizi!

Gustavo, Fenerbahçe'de bulduğu şansları iyi kullanamadı.

Fenerbahçe'de Gustavo Henrique krizi!

Tecrübeli çalıştırıcı, Brezilyalı oyuncuyu yedek kulübesine çekilmişti.

Fenerbahçe'de Gustavo Henrique krizi!

Tecrübeli stoper Avrupa listesinden çıkartıldı.

Fenerbahçe'de Gustavo Henrique krizi!

SKORER SAVUNMACI

Brezilyalı oyuncu savunmada görev yapmasına rağmen 3 gol ve 1 asistle skora 4 kez katkıda bulundu.

Fenerbahçe'de Gustavo Henrique krizi!

Gustavo Henrique, 24 Mart 1993 yılında Brezilya'nın Sao Paulo kentinde dünyaya geldi.

Fenerbahçe'de Gustavo Henrique krizi!

1.96 boyunda olan futbolcu stoper mevkisinde oynuyor.

Fenerbahçe'de Gustavo Henrique krizi!

Gustavo Henrique, Santos B takımında futbola başladı.

Fenerbahçe'de Gustavo Henrique krizi!

Uzun yıllar Santos fotması giyen Henrique, 2019-2020 sezonunda Flamengo'ya transfer oldu.

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