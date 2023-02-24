Fenerbahçe'de Gustavo Henrique krizi!

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Fenerbahçe, Gustavo Henrique'yi sezon başında 1.4 milyon Euro kiralama bedeliyle kadrosuna katmıştı.
Yapılan sözleşmeye de opsiyon maddesi konulmuştu.
Buna göre, Brezilyalı stoper kronik bir sakatlık yaşamazsa sarı-lacivertliler, oyuncunun bonservisini 1.4 milyon Euro daha ödeyerek almak zorunda.
Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe, Samet Akaydın'ın transferi ve Luan Peres'in iyileşmesinin ardından forma şansı kalmayan Henrique'yi göndermeyi amaçlıyor.
SÖZLEŞMESİ 31 ARALIK'TA BİTİYOR
Yönetim, tecrübeli stoperi kulübü Flamengo'ya geri vermek için temaslarını sürdürüyor.
Konu hakkında görüşlerini aktaran Flamengo muhabiri Diogo Dantas, Brezilya ekibinin, Gustavo Henrique'yi geri istemediğini ifade etti.
Ayrıca Dantas, Flamengo'nun mukavelede yer alan opsiyon maddesinden gelecek olan 1.4 milyon Euro'yu almayı planladığını söyledi.
29 yaşındaki oyuncunun, kulübüyle olan kontratı 31 Aralık 2023 tarihinde sona eriyor.
Gustavo Henrique, teknik direktör Jorge Jesus'tan 22 maçta görev aldı.
Gustavo, Fenerbahçe'de bulduğu şansları iyi kullanamadı.
Tecrübeli çalıştırıcı, Brezilyalı oyuncuyu yedek kulübesine çekilmişti.
Tecrübeli stoper Avrupa listesinden çıkartıldı.
SKORER SAVUNMACI
Brezilyalı oyuncu savunmada görev yapmasına rağmen 3 gol ve 1 asistle skora 4 kez katkıda bulundu.
Gustavo Henrique, 24 Mart 1993 yılında Brezilya'nın Sao Paulo kentinde dünyaya geldi.
1.96 boyunda olan futbolcu stoper mevkisinde oynuyor.
Gustavo Henrique, Santos B takımında futbola başladı.
Uzun yıllar Santos fotması giyen Henrique, 2019-2020 sezonunda Flamengo'ya transfer oldu.
Gustavo'nun bonservis değeri 3.2 milyon euro olarak biliniyor.