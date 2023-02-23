Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia oynamak istediği takımı açıkladı!

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia oynamak istediği takımı açıkladı!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'deki geleceği merak konusu olan Enner Valencia, ülkesinin basınına konuştu. Ekvadorlu yıldız oynamak istediği takımı açıklarken sarı-lacivertlilerle ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2023 Perşembe 10:07
TUĞÇE ERGİNKOÇ
FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia oynamak istediği takımı açıkladı!

Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de geleceği en çok merak edilen isimlerden biri de Enner Valencia...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia oynamak istediği takımı açıkladı!

Bu sezona damga vuran isimlerden olan Ekvadorlu futbolcu ile sözleşme uzatma görüşmeleri devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia oynamak istediği takımı açıkladı!

Öte yandan ülkesinin basınına konuşan Valencia, önemli açıklamalarda bulundu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia oynamak istediği takımı açıkladı!

El Futbolero'ya röportaj veren tecrübeli golcü, oynamak istediği takımı açıkladı. İşte detaylar...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia oynamak istediği takımı açıkladı!

Muhabirin, "Emelec'e dönmek ister miydin?" sorusuna yanıt veren Valencia, "Evet, daha önce de size söylediğim gibi onlarla önce sözleşmeyi imzalar lacağım ücreti sonra sorarım" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia oynamak istediği takımı açıkladı!

Futbola başladığı kulüp olan Emelec'e duyduğu sevgiyi dile getiren Valencia, "Bütün formasyonumu Emelec'e borçluyum. Bana profesyonel futbolcu olma fırsatı verdiler" dedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia oynamak istediği takımı açıkladı!

Fenerbahçe hakkında da açıklamalarda bulunan Ekvadorlu yıldız, "Aileme ve bana gösterdikleri sevgiden dolayı orada kalmak isterim ama bu aynı zamanda kulübün de ne istediğine bağlı" şeklinde konuştu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia oynamak istediği takımı açıkladı!

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 30 karşılaşmada görev alan 33 yaşındaki deneyimli oyuncu, bu maçlarda 23 gol atarken 4 de asist yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia oynamak istediği takımı açıkladı!

ENNER VALENCIA KİMDİR?

4 Kasım 1989 yılında Ekvador'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Caribe altyapısında başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia oynamak istediği takımı açıkladı!

Forvet mevkisinde forma giyen tecrübeli yıldız, 1.77 cm boyunda...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia oynamak istediği takımı açıkladı!

Valencia'nın güncel piyasa değeri 3 milyon euro...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia oynamak istediği takımı açıkladı!

Deneyimli golcünün sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

DİĞER
CZN Burak'tan alkışlık hareket! Messi ve Ronaldinho imzalı formaları yardım için satışa çıkarmıştı... Bakın ne kadara satıldı!
Müge Anlı 'üfürükçü Adem Önal gözaltında' dedi Merve'nin yüzü ilk kez güldü! Kirli çamaşırları ortaya dökülmüştü: "Kedi derisi, cinsel güç artırıcı..."
Kartal'ın gözdesine bir talip daha! Kararı...
Zaniolo'dan G.Saray'a şok yanıt!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'de 3 ayrılık birden! İşte o isimler
Moura için kıran kırana! Yıldız isme büyük baskı var
İstanbul barajları doluluk oranı (23 Şubat 2023)
2023 AÖF kayıt yenileme!
ÖSYM ALES çıkmış sorular ve çözümleri PDF
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de 3 ayrılık birden! İşte o isimler F.Bahçe'de 3 ayrılık birden! İşte o isimler 11:05
12 Dev Adam Letonya mücadelesi 12 Dev Adam Letonya mücadelesi 10:52
TFF'den önemli duyurdu! Ligden çekilen takımların... TFF'den önemli duyurdu! Ligden çekilen takımların... 10:36
Oynamak istediği takımı açıkladı! "Önce imza atarım..." Oynamak istediği takımı açıkladı! "Önce imza atarım..." 10:07
Basel - Trabzonspor maçı saat kaçta? Basel - Trabzonspor maçı saat kaçta? 10:04
Westbrook'un yeni takımı belli oldu! Westbrook'un yeni takımı belli oldu! 10:00
Daha Eski
Anadolu Efes ASVEL'e konuk olacak Anadolu Efes ASVEL'e konuk olacak 09:40
Fırtına nasıl tur atlar? İşte yanıtı Fırtına nasıl tur atlar? İşte yanıtı 09:17
G.Saray'a gelecek mi? Ailesi son noktayı koydu G.Saray'a gelecek mi? Ailesi son noktayı koydu 09:15
Kartal'ın gözdesine bir talip daha! Kararı... Kartal'ın gözdesine bir talip daha! Kararı... 08:51
Barça'dan G.Saray'a dünya yıldızı! Barça'dan G.Saray'a dünya yıldızı! 01:29
G.Saray deplasmanda avantajı kaptı! G.Saray deplasmanda avantajı kaptı! 01:17