FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia oynamak istediği takımı açıkladı!

Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de geleceği en çok merak edilen isimlerden biri de Enner Valencia...
Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de geleceği en çok merak edilen isimlerden biri de Enner Valencia...
Bu sezona damga vuran isimlerden olan Ekvadorlu futbolcu ile sözleşme uzatma görüşmeleri devam ediyor.
Öte yandan ülkesinin basınına konuşan Valencia, önemli açıklamalarda bulundu.
El Futbolero'ya röportaj veren tecrübeli golcü, oynamak istediği takımı açıkladı. İşte detaylar...
Muhabirin, "Emelec'e dönmek ister miydin?" sorusuna yanıt veren Valencia, "Evet, daha önce de size söylediğim gibi onlarla önce sözleşmeyi imzalar lacağım ücreti sonra sorarım" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe hakkında da açıklamalarda bulunan Ekvadorlu yıldız, "Aileme ve bana gösterdikleri sevgiden dolayı orada kalmak isterim ama bu aynı zamanda kulübün de ne istediğine bağlı" şeklinde konuştu.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 30 karşılaşmada görev alan 33 yaşındaki deneyimli oyuncu, bu maçlarda 23 gol atarken 4 de asist yaptı.
Ardından CS Emelec'e transfer oldu. Sırasıyla Pachuca, West Ham United, Everton, Tigres UANL formaları giydi.
2020 yılında Tigres'ten Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak transfer oldu.
Forvet mevkisinde forma giyen tecrübeli yıldız, 1.77 cm boyunda...
Valencia'nın güncel piyasa değeri 3 milyon euro...
Deneyimli golcünün sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.