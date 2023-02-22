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TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'ye sürpriz genç yetenek!

Fenerbahçe'de ileriye dönük transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı lacivertliler bu kapsamda listesine, Hollanda 2. Lig ekiplerinde De Graafschap forması giyen Başar Önal'ı dahil etti. Kanarya genç ismi transfer etmek istiyor. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2023 Çarşamba 17:03 Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2023 Çarşamba 17:08
TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'ye sürpriz genç yetenek!

Süper Lig'in köklü kulüplerinden Fenerbahçe geleceği için transferler yapmayı planlıyor.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'ye sürpriz genç yetenek!

Son zamanlarda genç futbolcuları parlatması ile gündeme gelen Fenerbahçe'nin radarına başka bir gelecek vaat edilen futbolcu takıldı.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'ye sürpriz genç yetenek!

Sabah'ta yer alan habere göre; Sarı-Lacivertli ekip son olarak Başar Önal ile ilgileniyor.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'ye sürpriz genç yetenek!

Fenerbahçe Başar Önal'ı transfer etmek için yoğun mesai harcıyor.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'ye sürpriz genç yetenek!

Sol kanat olan 18 yaşındaki futbolcu geçen yıl A Takım'a yükseldi.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'ye sürpriz genç yetenek!

Geleceği parlak olan genç futbolcu bu sezon 27 maçta forma giyerken 6 gol ve 2 asist üretti.

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