TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'ye sürpriz genç yetenek!

Süper Lig'in köklü kulüplerinden Fenerbahçe geleceği için transferler yapmayı planlıyor.
Süper Lig'in köklü kulüplerinden Fenerbahçe geleceği için transferler yapmayı planlıyor.
Son zamanlarda genç futbolcuları parlatması ile gündeme gelen Fenerbahçe'nin radarına başka bir gelecek vaat edilen futbolcu takıldı.
Sabah'ta yer alan habere göre; Sarı-Lacivertli ekip son olarak Başar Önal ile ilgileniyor.
Fenerbahçe Başar Önal'ı transfer etmek için yoğun mesai harcıyor.
Sol kanat olan 18 yaşındaki futbolcu geçen yıl A Takım'a yükseldi.
Geleceği parlak olan genç futbolcu bu sezon 27 maçta forma giyerken 6 gol ve 2 asist üretti.
Hızı dışında tekniğiyle öne çıkan genç yıldız A Milli takımda forma giyiyor.
U19 Milli formamızı terleten futbolcu 3 kez oynadığı maçlarda 1 gol attı.
Başar Önal'ın kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sonra eriyor.