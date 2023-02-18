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FENERBAHÇE HABERLERİ - Rivaldo'dan çarpıcı yorum! "Jesus kabul eder"

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Brezilyalı eski yıldız Rivaldo, Fenerbahçe'nin Portekizli çalıştırıcısı Jorge Jesus hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2023 Cumartesi 11:59
FENERBAHÇE HABERLERİ - Rivaldo'dan çarpıcı yorum! "Jesus kabul eder"

Geçtiğimiz ay İstanbul'da Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ile görüşen Brezilya futbolunun efsane ismi Rivaldo, milli takımla ilgili olarak flaş bir açıklama yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Rivaldo'dan çarpıcı yorum! "Jesus kabul eder"

"CARLO ANCELOTTI BİRAZ ZOR"

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin Brezilya Milli Takımı'nın başına geçeceği yönündeki iddialar üzerine konuşan Rivaldo "Carlo Ancelotti ile Milan'da birlikte çalıştık. Tüm oyuncularla özel bir diyaloğu, sevgisi var.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Rivaldo'dan çarpıcı yorum! "Jesus kabul eder"

Brezilyalılara da her zaman özel bir sevgi göstermiştir.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Rivaldo'dan çarpıcı yorum! "Jesus kabul eder"

Oldukça deneyimli ve milli takımın başına geçmesi, inanılmaz olumlu bir hamle olur.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Rivaldo'dan çarpıcı yorum! "Jesus kabul eder"

Ancak Real Madrid ile sözleşmesi var ve onu getirebilmek garanti değil" açıklamasını yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Rivaldo'dan çarpıcı yorum! "Jesus kabul eder"

"JORGE JESUS KABUL EDER"

Brezilya'da Flamengo ile Libertadores kazanan Jorge Jesus ile ilgili konuşan Rivaldo "Jorge Jesus'u iyi bir seçenek olarak görüyorum.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Rivaldo'dan çarpıcı yorum! "Jesus kabul eder"

Türkiye'de Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve Brezilya Milli Takımı'nın başına geçmeyi kesinlikle kabul eder.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Rivaldo'dan çarpıcı yorum! "Jesus kabul eder"

Çünkü Brezilya futboluyla iyi bir özdeşleşmesi var." sözlerini kullandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Rivaldo'dan çarpıcı yorum! "Jesus kabul eder"

Öte yandan Rivaldo, Brezilya U20 Takımı'nın teknik direktörü Ramon Menezes'in Mart ayında Fas ile oynanacak hazırlık maçında milli takımın başında olmasının şimdilik en iyi çözüm olduğunu savundu.


FENERBAHÇE HABERLERİ - Rivaldo'dan çarpıcı yorum! "Jesus kabul eder"

Rivaldo'nun bu sözlerinin ardından 68 yaşındaki Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un nasıl bir açıklama yapacağı merakla beklenmeye başlandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Rivaldo'dan çarpıcı yorum! "Jesus kabul eder"

"HARİKA BİR TEKNİK DİREKTÖR"

Ocak ayında İstanbul ziyaretinde Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ile görüşen Rivaldo, sosyal medya hesabından tecrübeli teknik adamla fotoğrafını paylaşarak "Jorge Jesus ile ilgili geçmişte çok güzel şeyler duymuştum.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Rivaldo'dan çarpıcı yorum! "Jesus kabul eder"

Bugün tanışma fırsatı buldum ve harika bir teknik direktör ve insan olduğunu gördüm.

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