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Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı kan bağışı yaptı

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Ülker Stadyumu'nda depremzedeler için başlatılan kampanyaya katılarak kan bağışı yaptı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2023 Perşembe 20:10
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı kan bağışı yaptı

Fenerbahçe tarafından Ülker Stadyumu'nda depremzedeler için başlatılan kan bağışı kampanyasına Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı oyuncuları da destek verdi. Stadyuma gelen oyuncular kan vererek, herkese bağış için çağrı yaptı.

EDA ERDEM: 3 GÜN BOYUNCA FORMA, RENK FARK ETMEDEN STADIMIZA BEKLİYORUZ
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem, kan bağış kampanyasında çalışan herkese teşekkür ederek, "Bugün burada, büyük bir dayanışma görüyorum. Kızılay ve kulübümüzün başlattığı kampanya, çok değerli. Kızılay'ın tanıtımda gördüğüm bir kan, bir hayat demek. O yüzden biz takım olarak, kan verebilecek, uygun arkadaşlarımızla beraber burada bağışta bulunmaktayız. Hepimiz çok fazla şey yapmak istiyoruz. Elimizden gelenler kısıtlı, bu şekilde de yardımcı olmaya çalışıyoruz. İnanıyorum ki bu 3 gün boyunca, forma ve renk fark etmeden insanlarımızın buraya gelip bu bağışta bulunacaklarına inanıyorum. Herkesi de bu 3 boyunca stadımıza bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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