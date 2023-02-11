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Depremden kurtulan minik hayranından Arda Güler'e mesaj

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremden kurtulan minik bir Fenerbahçe taraftarı, sarı-lacivertlilerin genç yıldızı Arda Güler'e mesaj gönderdi. Arda da minik taraftarın çağrısına sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2023 Cumartesi 16:33
Depremden kurtulan minik hayranından Arda Güler'e mesaj

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve çevre illerde de etkisini sürdüren 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremden kurtulan minik bir Fenerbahçe taraftarı, Arda Güler'e mesaj gönderdi. Genç yıldız da kendisine seslenen minik taraftarın çağrısını yanıtsız bırakmayarak sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Arda, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bu mesajlar benim için çok kıymetli. Yaralarını sarmaya çalışan kardeşlerimizin yüzünde bir gülümseme olabilmek benim için en büyük mutluluk. Benim elimden sadece dua etmek ve destek olmak geliyor, orada gecesini gündüzüne katarak mücadele veren tüm kahramanlara teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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