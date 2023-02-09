Kuvayi Milliye Ruhu

Fenerbahçe'de deprem bölgesine yardımlar aralıksız sürüyor... Kulüp tarafından başlatılan Afet Bölgesi Yardım Kampanyası kapsamında toplanan yardım malzemelerini taşıyan dört tır daha dün gün boyunca yüklenerek yolcu edildi... Deprem felaketinin hemen ardından başlatılan yardım kampanyasına taraftarların ve her kesimden vatandaşların yoğun şekilde katılımı devam ediyor... Fenerium'dan battaniye, kazak, atkı, bere gibi kışlık malzemeler de afet bölgesine gönderiliyor... Ülker Stadı'nda dün toplanan malzemeler kulüp çalışanları ve vatandaşlar tarafından sınıflarına göre ayrıldı. Kolileme işlemi yapılmasının ardından tırlara yüklenerek deprem bölgesine doğru yola çıktı... Yönetim, yardımda bulunmak isteyenlerin AFAD ihtiyaç listesindeki malzemeleri Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Şefikbey Sokak'taki Kuzey Tribünü girişine getirerek görevlilere teslim edebileceklerini açıkladı... Taraftarladan desteklerini sürdürmeleri istendi...

DEVLETİMİZİN YANINDAYIZ

Genel sekreter Burak Çağlan Kızılhan, Fenerbahçe TV'ye yardım çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Kızılhan, "İki gün önce kriz masasını oluşturduk. Burada inanılmaz bir çalışma var. Renklerden bağımsız herkes dün gece saat 04:00'e kadar çalıştı. AFAD'ın vermiş olduğu liste doğrultusunda burası iki gündür lojistik merkezi gibi çalışıyor. Tamamen insan gücü ve maneviyata dayalı bir çalışma var. Ülkemizin, devletimizin yanındayız. Ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İSMAİL, ALIOSKİ VE MERT HAKAN KOLİ TAŞIDI

FUTBOLCULAR yardım çalışmalarına destek verdi. İsmail Yüksek, Alioski, Mert Hakan Yandaş ve Lincoln görevlilerle birlikte yardım kolilerinin taşınmasına ve tırlara yüklenmesine yardımcı oldu.