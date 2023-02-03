Jesus'a kırmızı çıktı!

Fenerbahçeteknik direktörü Jorge Jesus, maç sonu kırmızı kart gördü. Portekizli çalıştırıcı, 90 dakikanın son düdüğüyl birlikte maçın hakemi Ali Palabıyık'ın yanına giderek itirazlarda bulunup arkasını döndü. Ali Palabıyık da Jorge Jesus'a kırmızı kart çıkardı. Hakem kararlarına mücadele boyunca büyük tepkiler gösteren sarı lacivertli teknik adam, Konyaspor maçında takımın başında olamayacak. Öte yandan Fenerbahçe teknik heyetinden maç sonu yapılan açıklamada da hakem kararlarına tepki gösterildi. Adil bir yönetim sergilenmediğini belirtildi. Ayrıca takımın iyi mücadele ettiğini belirtilerek "Fakat bu şey mücadele ile bitmiyor" denildi.