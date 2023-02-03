Haberler Fenerbahçe Ahmet Çakar'dan Ali Palabıyık'a sert eleştiri: Her şeyi yanlış!

Ahmet Çakar'dan Ali Palabıyık'a sert eleştiri: Her şeyi yanlış!

Usta yorumcu ve yazar Ahmet Çakar, Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı sonrası hakem Ali Palabıyık'ı "Her şeyi yanlış" diyerek eleştirdi. Çakar, maçın VAR hakemi için ise "Konu mankeni" benzetmesi yaptı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2023 Cuma 06:50
Ahmet Çakar'dan Ali Palabıyık'a sert eleştiri: Her şeyi yanlış!
Usta yorumcu Ahmet Çakar, Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı sonrası hedef tahtasına konan hakem Ali Palabıyık'ı Sabah gazetesindeki köşesinde "Her şeyi yanlış" sözleriyle eleştirdi. Çakar, maçın VAR hakemi Koray Gençerler için ise "Konu mankeni olarak barışma operasyonuna katkıda bulundu" ifadelerini kullandı.

İşte Ahmet Çakar'ın o yazısı:

Türk hakemliği adına Adana'da kriminal ve rezil bir gece yaşandı. Ali Palabıyık; her şeyin yanlış… Hakemlik yapman, düdük çalman, her şey… G.Saray tarafından yönettiği rezil Alanya maçı sonrası hakemliği bitirilme aşamasına gelmiş Ali Palabıyık, kendini G.Saray'a affettirmek ve günah çıkartmak için Fenerbahçe'yi yedi. Öyle bir yedi ki gören de anladı futboldan hiç anlamayan da anladı! Adana Demirspor lehine verdiği penaltılara hiç itirazım yok. İkisi de penaltı. Mert Hakan'ın gol öncesi eline top çarptı diyelim o da tamam. Ama ilk yarıda Batshuayi'ye bir yan topta açık bir künde var. Bırakın futbolda faulü güreşte bile adama 'Ne yapıyorsun' derler. Palabıyık ve VAR hakemi Koray Gençerler sus-puslar… İkinci yarı Adana ceza alanı içinde Adanalı defans oyuncusu Samet'i kalçası ve vücudu ile yere yıkıyor, öne çıkan Adanalı topa vursa anlayacağım. Topa vurmuyor, Samet'i yere yıkıyor. Açık bir penaltı ama Palabıyık yine bıyıklarını buruyor… VAR hakemiyse konu mankeni olarak Riva'da barışma operasyonuna katkı da bulunuyor. Ali Palabıyık'ın hem kötü bir hakem hem de kötü bir insan olduğunun ispatı sadece vermediği penaltılar değil, maçın son saniyesinde ceza alanının bir metre dışında Zajc'a o kadar açık bir faul yapılıyor ki Palabıyık 'Oyna' diyor, çalamıyor. Çünkü yüreği yetmiyor. Çünkü tek derdi var o da kendini affettirmek. Bela okumayı hiç sevmem ama ey Ali Palabıyık Allah belanı vermesin ama Allah cezanı versin. Tabii ki Allah'tan önce eğer TFF ve MHK senin cezanı vermezse Allah onların da cezasını versin.

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