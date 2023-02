Ahmet Çakar'dan Ali Palabıyık'a sert eleştiri: Her şeyi yanlış!

Usta yorumcu Ahmet Çakar Fenerbahçe maçı sonrası hedef tahtasına konan hakem Ali Palabıyık 'ı Sabah gazetesindeki köşesinde "Her şeyi yanlış" sözleriyle eleştirdi. Çakar, maçın VAR hakemi Koray Gençerler için ise "Konu mankeni olarak barışma operasyonuna katkıda bulundu" ifadelerini kullandı.İşte Ahmet Çakar'ın o yazısı:hakemliği adına Adana'da kriminal ve rezil bir gece yaşandı. Ali Palabıyık; her şeyin yanlış… Hakemlik yapman, düdük çalman, her şey…Adana Demirspor lehine verdiği penaltılara hiç itirazım yok. İkisi de penaltı. Mert Hakan'ın gol öncesi eline top çarptı diyelim o da tamam. Ama ilk yarıda Batshuayi'ye bir yan topta açık bir künde var. Bırakın futbolda faulü güreşte bile adama 'Ne yapıyorsun' derler. Palabıyık ve VAR hakemi Koray Gençerler sus-puslar… İkinci yarı Adana ceza alanı içinde Adanalı defans oyuncusu Samet'i kalçası ve vücudu ile yere yıkıyor, öne çıkan Adanalı topa vursa anlayacağım. Topa vurmuyor, Samet'i yere yıkıyor. Açık bir penaltı ama Palabıyık yine bıyıklarını buruyor… VAR hakemiyse konu mankeni olarak Riva'da barışma operasyonuna katkı da bulunuyor.Çünkü yüreği yetmiyor. Çünkü tek derdi var o da kendini affettirmek. Bela okumayı hiç sevmem ama ey Ali Palabıyık Allah belanı vermesin ama Allah cezanı versin. Tabii ki Allah'tan önce eğer TFF ve MHK senin cezanı vermezse Allah onların da cezasını versin.