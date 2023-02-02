Haberler Fenerbahçe Maçın ardından Jorge Jesus'a kırmızı kart! Yanına gidip sert tepki gösterdi

Maçın ardından Jorge Jesus'a kırmızı kart! Yanına gidip sert tepki gösterdi

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Adana Demirspor'la 1-1 berabere kaldı ve lider Galatasaray'ı yakalama yolunda darbe aldı. Mücadelenin bitiş düdüğü sonrası Jorge Jesus itirazı sebebiyle kırmızı kart gördü. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2023 Perşembe 22:22 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2023 Perşembe 22:52
Maçın ardından Jorge Jesus'a kırmızı kart! Yanına gidip sert tepki gösterdi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve şampiyonluk yarışında yara aldı.

Maçın son anlarında Miha Zajc'ın Adana Demirspor ceza sahası önünde yerde kaldığı pozisyonda Ali Palabıyık oyunu devam ettirince sarı lacivertli ekip yedek kulübesi ve oyuncular tepki gösterdi.

İşte o pozisyon:

JESUS KIRMIZI GÖRDÜ

Maç bu pozisyonden çok kısa bir süre sonra sona erdi. Fenerbahçe Teknik direktörü bitiş düdüğünün ardından hızlıca Ali Palabıyık'ın yanına gitti ve "Ben oradan gördüm sen buradan göremedin" şeklinde sert tepki gösterdi. Bu itiraz sonrası Palabıyık, tecrübeli teknik adama kırmızı kart gösterdi.



Görnütüler beIN SPORTS'tan alınmıştır...

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