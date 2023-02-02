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Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'tan hakem isyanı!

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalırken maçın ardından sarı lacivertlilerin futbolcusu Mert Hakan Yandaş'tan mücadelenin hakemi Ali Palabıyık'a flaş sözler geldi. İşte o açıklamalar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2023 Perşembe 23:09
Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'tan hakem isyanı!

Fenerbahçe, Adana Demirspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalırkan maçın ardından Mert Hakan Yandaş dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İŞTE MERT HAKAN YANDAŞ'IN SÖZLERİ

"Daha hiçbir şey bitmedi. Allah'ın izniyle buradan döneriz. Elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. Camiamız birlikte kalsın."

"İlginç şeyler oluyor. Birileri çıktı konuştu, bir sürü şey değişti. Kamunun vicdanına bırakıyorum. Herkes açık gönüllülükle yorumlasın."

"Maçın önüne geçen bir hakem var. Canımız yanıyor. Konuşmak istemiyoruz. Benim pozisyonuma yeni bir kural gelmiş dedi içeride. Onu geçtim. Michy'nin pozisyonu yüzde 100 penaltı. Enner'in pozisyonunda diz vuruyor, yüzde 100 penaltı. Samet'in var."

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