Emre Demir'e flaş öneri: Bunu Fenerbahçe'de sakın yapma

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Barcelona'dan Emre Demir'i kadrosuna kattı.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Barcelona'dan Emre Demir'i kadrosuna kattı.
Kayserispor'dan Barcelona'nın B takımına giden Emre Demir, istediği forma şansını İspanya'da bulamadı.
19 yaşındaki futbolcu sadece 2 maçta toplamda 24 dakika görev yaptı. Emre'nin menajeri Ahmet Bulut, genç yıldızın sözleşmesini feshetmek için Barcelona ile her konuda anlaşmaya vardı.
Daha sonra da Fenerbahçe ile olan transfer süreci resmiyete kavuştu.
Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalayan Emre Demir, "Çok heyecanlıyım, çünkü buraya geldiğim için çok mutluyum. Menajerim Ahmet Bulut bana 'Fenerbahçe kulübü seni istiyor' diye söylediğinde çok heyecanlandım, olması için de kendisiyle konuştum.
Burada olduğum için çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Bir an önce taraftarımızın önüne çıkmak ve çubuklu formayı giymek istiyorum.
Taraftarlarımızdan çok fazla destek mesajı geldi. Herkese teşekkür ederim.
İnşallah şampiyonluğun bu sene geleceğine inanıyorum" açıklamasını yaptı.
4.5 yıllık imza atan Emre Demir'in Katalan devi Barcelona'da neden kalıcı olamadığı tartışma yarattı.
Genç yıldızın kariyerinde önemli bir yeri olan Kayserispor'un eski başkanı Erol Bedir, Fenerbahçe'nin yeni transferini değerlendirdi.
Takvim'e konuşan Erol Bedir, çarpıcı ifadelere imza attı.
İşte o sözler...
Kayserispor'un eski başkanı, futbolcunun mevcut durumuna üzüldüğünü ancak; Demir'in kariyerinde yeni bir sıçrama yapacağına inandığını dile getirdi.
MONACO, ATLETICO VE BARÇA İSTEDİ
Erol Bedir yaptığı açıklamada, "Barcelona, dünyanın en önemli kulüplerinden biri. Ama geldiği yeri yani Fenerbahçe'yi küçümseyemeyiz. Tabii Barcelona'yı düşünecek olursak içimizde bir burukluk oluşturdu. Ben Kayserispor'da başkanlık yaparken Emre Demir'i Fransa'dan Monaco, İspanya'dan ise Atletico Madrid ve Barcelona istemişti.
O dönem çok ciddi baskı da yaptılar transfer için. Ama yaşı çok küçüktü. O dönem transfere müsaade etmedik. Biz ayrıldıktan sonraki dönemde tecrübesi de arttı, yaşı da büyük. Barcelona'ya gitmesi hepimizi sevindirmişti" dedi.
FENERBAHÇE'DE BAŞARILI OLUR AVRUPA'YA GİDER
Yurt dışından Türkiye'ye dönen Türk futbolcuları gördüğünde üzüldüğünü belirten Bedir, "Sadece Emre Demir için değil, yurt dışına giden ve geri dönen oyunculara üzülüyorum. Emre'den ciddi şekilde ümitliydim. Biliyorsunuz Doğan'ı da altyapıdan çıkardık ama Doğan Alemdar çok daha farklı.
Üst düzey takımlarda kalıcı olabilmek hiç kolay bir hadise değildir. Ama ben Fenerbahçe'de şans bulacağını, milli takıma damga vurabileceğini ve yeniden Avrupa'nın yolunu tutacağını düşünüyorum" açıklamasını yaptı.
NEDEN BARCELONA'DA KALAMADI?
Emre Demir'in Barcelona'da neden kalamadığı sorusuna ise Kayserispor'un eski 1 numarası, "Dil konusunda hevesliydi. Yapabilirdi. Kalacağı konusunda umutluydum. Barcelona'ya çok profesyonel futbolcular gidip de yapamadı. Öğrenme çağındaydı, gözü de kara bir oyuncuydu.
Orada ne yaşadıklarını detaylıca bilemiyorum. Barcelona bu tip gençleri dünyadan seçiyor ve getiriyor. Şimdi olmadı ama birkaç yıl içinde tekrar olabilir" yanıtını verdi.
EMRE BUNU GURUR MESELESİ YAPMAMALI
Kayserispor'a Emre Demir için yaklaşık 3 milyon euro bonservis verildiğini belirten Erol Bedir, "Şayet Emre Demir, Barcelona'ya gidip geri dönmenin psikolojik baskısı altında kalmazsa çok daha farklı olacak her şey.
Emre bunu bir gurur meselesi yapmamalı. Üstünde bir hayal kırıklığı da yaratmamalı. Ben Emre Demir'in yukarıya doğru devam eden bir performansının olacağına inanıyorum" diyerek sözlerini tamamladı.