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Emre Demir'e flaş öneri: Bunu Fenerbahçe'de sakın yapma

Son dakika spor haberi: Barcelona'daki sözleşmesini fesheden Emre Demir, Fenerbahçe ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. 19 yaşındaki futbolcunun Kayserispor forması giydiği dönemde başkanlığını yapan Erol Bedir, transferle ilgili konuştu. Çarpıcı ifadeler kullanan Bedir, Emre Demir'e tavsiyede bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2023 Perşembe 13:10
Emre Demir'e flaş öneri: Bunu Fenerbahçe'de sakın yapma

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Barcelona'dan Emre Demir'i kadrosuna kattı.

Emre Demir'e flaş öneri: Bunu Fenerbahçe'de sakın yapma

Kayserispor'dan Barcelona'nın B takımına giden Emre Demir, istediği forma şansını İspanya'da bulamadı.

Emre Demir'e flaş öneri: Bunu Fenerbahçe'de sakın yapma

19 yaşındaki futbolcu sadece 2 maçta toplamda 24 dakika görev yaptı. Emre'nin menajeri Ahmet Bulut, genç yıldızın sözleşmesini feshetmek için Barcelona ile her konuda anlaşmaya vardı.

Emre Demir'e flaş öneri: Bunu Fenerbahçe'de sakın yapma

Daha sonra da Fenerbahçe ile olan transfer süreci resmiyete kavuştu.

Emre Demir'e flaş öneri: Bunu Fenerbahçe'de sakın yapma

Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalayan Emre Demir, "Çok heyecanlıyım, çünkü buraya geldiğim için çok mutluyum. Menajerim Ahmet Bulut bana 'Fenerbahçe kulübü seni istiyor' diye söylediğinde çok heyecanlandım, olması için de kendisiyle konuştum.

Emre Demir'e flaş öneri: Bunu Fenerbahçe'de sakın yapma

Burada olduğum için çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Bir an önce taraftarımızın önüne çıkmak ve çubuklu formayı giymek istiyorum.

Emre Demir'e flaş öneri: Bunu Fenerbahçe'de sakın yapma

Taraftarlarımızdan çok fazla destek mesajı geldi. Herkese teşekkür ederim.

Emre Demir'e flaş öneri: Bunu Fenerbahçe'de sakın yapma

İnşallah şampiyonluğun bu sene geleceğine inanıyorum" açıklamasını yaptı.

Emre Demir'e flaş öneri: Bunu Fenerbahçe'de sakın yapma

4.5 yıllık imza atan Emre Demir'in Katalan devi Barcelona'da neden kalıcı olamadığı tartışma yarattı.

Emre Demir'e flaş öneri: Bunu Fenerbahçe'de sakın yapma

Genç yıldızın kariyerinde önemli bir yeri olan Kayserispor'un eski başkanı Erol Bedir, Fenerbahçe'nin yeni transferini değerlendirdi.

Emre Demir'e flaş öneri: Bunu Fenerbahçe'de sakın yapma

Takvim'e konuşan Erol Bedir, çarpıcı ifadelere imza attı.

İşte o sözler...

Emre Demir'e flaş öneri: Bunu Fenerbahçe'de sakın yapma

Kayserispor'un eski başkanı, futbolcunun mevcut durumuna üzüldüğünü ancak; Demir'in kariyerinde yeni bir sıçrama yapacağına inandığını dile getirdi.

Emre Demir'e flaş öneri: Bunu Fenerbahçe'de sakın yapma

MONACO, ATLETICO VE BARÇA İSTEDİ
Erol Bedir yaptığı açıklamada, "Barcelona, dünyanın en önemli kulüplerinden biri. Ama geldiği yeri yani Fenerbahçe'yi küçümseyemeyiz. Tabii Barcelona'yı düşünecek olursak içimizde bir burukluk oluşturdu. Ben Kayserispor'da başkanlık yaparken Emre Demir'i Fransa'dan Monaco, İspanya'dan ise Atletico Madrid ve Barcelona istemişti.

Emre Demir'e flaş öneri: Bunu Fenerbahçe'de sakın yapma

O dönem çok ciddi baskı da yaptılar transfer için. Ama yaşı çok küçüktü. O dönem transfere müsaade etmedik. Biz ayrıldıktan sonraki dönemde tecrübesi de arttı, yaşı da büyük. Barcelona'ya gitmesi hepimizi sevindirmişti" dedi.

Emre Demir'e flaş öneri: Bunu Fenerbahçe'de sakın yapma

FENERBAHÇE'DE BAŞARILI OLUR AVRUPA'YA GİDER
Yurt dışından Türkiye'ye dönen Türk futbolcuları gördüğünde üzüldüğünü belirten Bedir, "Sadece Emre Demir için değil, yurt dışına giden ve geri dönen oyunculara üzülüyorum. Emre'den ciddi şekilde ümitliydim. Biliyorsunuz Doğan'ı da altyapıdan çıkardık ama Doğan Alemdar çok daha farklı.

Emre Demir'e flaş öneri: Bunu Fenerbahçe'de sakın yapma

Üst düzey takımlarda kalıcı olabilmek hiç kolay bir hadise değildir. Ama ben Fenerbahçe'de şans bulacağını, milli takıma damga vurabileceğini ve yeniden Avrupa'nın yolunu tutacağını düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

Emre Demir'e flaş öneri: Bunu Fenerbahçe'de sakın yapma

NEDEN BARCELONA'DA KALAMADI?
Emre Demir'in Barcelona'da neden kalamadığı sorusuna ise Kayserispor'un eski 1 numarası, "Dil konusunda hevesliydi. Yapabilirdi. Kalacağı konusunda umutluydum. Barcelona'ya çok profesyonel futbolcular gidip de yapamadı. Öğrenme çağındaydı, gözü de kara bir oyuncuydu.

Emre Demir'e flaş öneri: Bunu Fenerbahçe'de sakın yapma

Orada ne yaşadıklarını detaylıca bilemiyorum. Barcelona bu tip gençleri dünyadan seçiyor ve getiriyor. Şimdi olmadı ama birkaç yıl içinde tekrar olabilir" yanıtını verdi.

Emre Demir'e flaş öneri: Bunu Fenerbahçe'de sakın yapma

EMRE BUNU GURUR MESELESİ YAPMAMALI
Kayserispor'a Emre Demir için yaklaşık 3 milyon euro bonservis verildiğini belirten Erol Bedir, "Şayet Emre Demir, Barcelona'ya gidip geri dönmenin psikolojik baskısı altında kalmazsa çok daha farklı olacak her şey.

Emre Demir'e flaş öneri: Bunu Fenerbahçe'de sakın yapma

Emre bunu bir gurur meselesi yapmamalı. Üstünde bir hayal kırıklığı da yaratmamalı. Ben Emre Demir'in yukarıya doğru devam eden bir performansının olacağına inanıyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

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