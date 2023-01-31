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Fenerbahçe'den Emre Demir kararı! Geldiği gibi gidiyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin Barcelona'dan transfer ettiği ve pazartesi günü akşam saatlerinde İstanbul'a gelen Emre Demir ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, 19 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2023 Salı 09:04
Fenerbahçe'den Emre Demir kararı! Geldiği gibi gidiyor

Fenerbahçe, 28 yaşındaki stoperle 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'den Emre Demir kararı! Geldiği gibi gidiyor

Sarı-lacivertliler, ikinci takviyesini sol bek bölgesine yaptı.

Fenerbahçe'den Emre Demir kararı! Geldiği gibi gidiyor

Fenerbahçe, Parma forması giyen Jayden Oosterwolde 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'den Emre Demir kararı! Geldiği gibi gidiyor

Kanarya'nın üçüncü transferi ise Barcelona'dan geldi.

Fenerbahçe'den Emre Demir kararı! Geldiği gibi gidiyor

Fenerbahçe, La Liga devinin B takımında forma giyen genç futbolcu Emre Demir ile anlaşma sağladı.

Fenerbahçe'den Emre Demir kararı! Geldiği gibi gidiyor

Geçtiğimiz sezon Kayserispor'dan Barcelona B takımına transfer olan 19 yaşındaki oyuncu, İspanyol ekibiyle sözleşmesini feshetmişti.

Fenerbahçe'den Emre Demir kararı! Geldiği gibi gidiyor

Pazartesi günü İstanbul'a gelen Emre Demir, havalimanına indikten sonra açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'den Emre Demir kararı! Geldiği gibi gidiyor

Emre, "Çok mutluyum. Çok büyük bir takımdan Türkiye'nin en büyük takımına geldiğim için çok mutluyum. Şu anda çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'den Emre Demir kararı! Geldiği gibi gidiyor

Öte yandan Fenerbahçe yönetimi, yeni transfer Emre Demir ile ilgili flaş bir karar aldı.

Fenerbahçe'den Emre Demir kararı! Geldiği gibi gidiyor

OYNAMA GARANTİSİ VERECEK BİR TAKIMA KİRALANACAK

Sabah'ın haberine göre; sarı-lacivertli yönetim, 4.5 yıllık anlaşmaya vardığı oyuncuyu önümüzdeki 5 aylık dönem için "Oynama garantisi" verecek bir takıma kiralamayı düşünüyor.

Fenerbahçe'den Emre Demir kararı! Geldiği gibi gidiyor

Genç yıldız; Zajc, Crespo, Rossi, İrfan Can, Mert Hakan, Arda Güler, Lincoln ve Emre Mor gibi isimlerle mücadele edip, takıma girmekte zorlanacağı için bu yönteme başvurulacak.

Fenerbahçe'den Emre Demir kararı! Geldiği gibi gidiyor

Futbola doğum yeri olan Mersin'de başlayan Emre, 8 yaşındayken dayalı döşeli bir ev ve babasına iş garantisi karşılığında Kayserispor'a transfer olmuştu.

Fenerbahçe'den Emre Demir kararı! Geldiği gibi gidiyor

2021'de ise 2 milyon Euro bonservis ve bonuslar karşılığında Barcelona'ya imza atmıştı.

Fenerbahçe'den Emre Demir kararı! Geldiği gibi gidiyor

Emre Demir, bu sezon Barcelona B takımında 2 maçta forma giydi.

Fenerbahçe'den Emre Demir kararı! Geldiği gibi gidiyor

Genç oyuncu sadece 24 dakika süre aldı.

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