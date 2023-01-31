Fenerbahçe'den Emre Demir kararı! Geldiği gibi gidiyor

Spor Toto Süper Lig'de zirve mücadelesini sürdüren Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.
Spor Toto Süper Lig'de zirve mücadelesini sürdüren Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, transferde atağa kalktı.
Kanarya ilk olarak Adana Demirspor forması giyen Samet Akaydın'ı kadrosuna katmıştı.
Fenerbahçe, 28 yaşındaki stoperle 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı-lacivertliler, ikinci takviyesini sol bek bölgesine yaptı.
Fenerbahçe, Parma forması giyen Jayden Oosterwolde 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Kanarya'nın üçüncü transferi ise Barcelona'dan geldi.
Fenerbahçe, La Liga devinin B takımında forma giyen genç futbolcu Emre Demir ile anlaşma sağladı.
Geçtiğimiz sezon Kayserispor'dan Barcelona B takımına transfer olan 19 yaşındaki oyuncu, İspanyol ekibiyle sözleşmesini feshetmişti.
Pazartesi günü İstanbul'a gelen Emre Demir, havalimanına indikten sonra açıklamalarda bulundu.
Emre, "Çok mutluyum. Çok büyük bir takımdan Türkiye'nin en büyük takımına geldiğim için çok mutluyum. Şu anda çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Fenerbahçe yönetimi, yeni transfer Emre Demir ile ilgili flaş bir karar aldı.
OYNAMA GARANTİSİ VERECEK BİR TAKIMA KİRALANACAK
Sabah'ın haberine göre; sarı-lacivertli yönetim, 4.5 yıllık anlaşmaya vardığı oyuncuyu önümüzdeki 5 aylık dönem için "Oynama garantisi" verecek bir takıma kiralamayı düşünüyor.
Genç yıldız; Zajc, Crespo, Rossi, İrfan Can, Mert Hakan, Arda Güler, Lincoln ve Emre Mor gibi isimlerle mücadele edip, takıma girmekte zorlanacağı için bu yönteme başvurulacak.
Futbola doğum yeri olan Mersin'de başlayan Emre, 8 yaşındayken dayalı döşeli bir ev ve babasına iş garantisi karşılığında Kayserispor'a transfer olmuştu.
2021'de ise 2 milyon Euro bonservis ve bonuslar karşılığında Barcelona'ya imza atmıştı.
Emre Demir, bu sezon Barcelona B takımında 2 maçta forma giydi.
Genç oyuncu sadece 24 dakika süre aldı.
Milli takımın alt yaş kategorilerinde 45 kez forma giyen Emre, 6 gol attı.
19 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 1.5 milyon Euro.