Fenerbahçe Mert Müldür ile ilgileniyor mu? Canlı yayında duyurdu

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Sezonu zirvede tamamlamayı hedefleyen sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde hareketli günler geçiriyor.
Kanarya, geçtiğimiz günlerde Adana Demirspor forması giyen Samet Akaydın'ı renklerine bağlamıştı.
Fenerbahçe, deneyimli stoperle 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı-lacivertliler, 28 yaşındaki futbolcunun transferi için Adana Demirspor'a 3.7 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.
Samet Akaydın sonrası transferde hız kesmeyen Kanarya, sol bek bölgesine de bir takviye yaptı.
Fenerbahçe, Parma forması giyen Hollandalı futbolcu Jayden Oosterwolde'yi KAP'a bildirdi.
Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada "Kulübümüz Jayden Quinn Oosterwolde'nin transferi konusunda oyuncu ve kulübü Parma Calcio 1913 ile görüşmelere başlamıştır.
Oyuncu, 29 Ocak Pazar günü görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi."
Oosterwolde takviyesi sonrası transferi kapatıp kapatmayacağı merak konusu olan Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi.
Sarı-lacivertliler, Barcelona forması giyen Emre Demir ile anlaşma sağladı.
Genç futbolcunun 30 Ocak Pazartesi günü saat 17.30'da İstanbul'a geleceği öğrenildi.
Fenerbahçe, Barcelona ile sözleşmesini fesheden Emre Demir için bonservis bedeli ödemeyecek.
Süper Lig'de ara transfer dönemi devam ederken, son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri Mert Müldür oldu.
Kaan Ayhan'ı transfer eden Galatasaray'ın aynı takımda forma giyen milli futbolcuyu da kadrosuna katacağı öne sürüldü.
A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, adı sık sık Fenerbahçe ile de anılan 23 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertli takıma transfer ihtimali hakkında konuştu.
İşte o sözler:
"FENERBAHÇE MERT MÜLDÜR'Ü YAKINDAN TAKİP EDİYOR"
"Sassuolo ile bir temas kurulmadı ama Mert Müldür, Fenerbahçe'nin uzun süredir yakından takip ettiği ve temasta olduğu bir oyuncu.
"ŞU AN İÇİN GİRİŞİMDE BULUNULMADI"
Şu anda bir girişimde bulunulmadı ama Fenerbahçe'nin ilgilendiği ve takip listesinde olan bir oyuncu bunu net bir şekilde söyleyebiliriz.
Mert ile Fenerbahçe arasında önemli gelişmeler yaşanacaktır."