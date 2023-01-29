Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Mert Müldür ile ilgileniyor mu? Canlı yayında duyurdu

Fenerbahçe Mert Müldür ile ilgileniyor mu? Canlı yayında duyurdu

Son dakika transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de ara transfer dönemi sürerken, son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri Mert Müldür oldu. Adı geçtiğimiz transfer dönemlerinden sık sık Fenerbahçe ile anılan milli oyuncunun Galatasaray'a transfer olacağı öne sürüldü. A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, sarı-lacivertlilerin gündeminde olduğu öne sürülen Mert Müldür ile ilgili son gelişmeleri açıkladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2023 Pazar 16:51
Fenerbahçe Mert Müldür ile ilgileniyor mu? Canlı yayında duyurdu

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Fenerbahçe Mert Müldür ile ilgileniyor mu? Canlı yayında duyurdu

Sezonu zirvede tamamlamayı hedefleyen sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde hareketli günler geçiriyor.

Fenerbahçe Mert Müldür ile ilgileniyor mu? Canlı yayında duyurdu

Kanarya, geçtiğimiz günlerde Adana Demirspor forması giyen Samet Akaydın'ı renklerine bağlamıştı.

Fenerbahçe Mert Müldür ile ilgileniyor mu? Canlı yayında duyurdu

Fenerbahçe, deneyimli stoperle 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe Mert Müldür ile ilgileniyor mu? Canlı yayında duyurdu

Sarı-lacivertliler, 28 yaşındaki futbolcunun transferi için Adana Demirspor'a 3.7 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.

Fenerbahçe Mert Müldür ile ilgileniyor mu? Canlı yayında duyurdu

Samet Akaydın sonrası transferde hız kesmeyen Kanarya, sol bek bölgesine de bir takviye yaptı.

Fenerbahçe Mert Müldür ile ilgileniyor mu? Canlı yayında duyurdu

Fenerbahçe, Parma forması giyen Hollandalı futbolcu Jayden Oosterwolde'yi KAP'a bildirdi.

Fenerbahçe Mert Müldür ile ilgileniyor mu? Canlı yayında duyurdu

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada "Kulübümüz Jayden Quinn Oosterwolde'nin transferi konusunda oyuncu ve kulübü Parma Calcio 1913 ile görüşmelere başlamıştır.

Fenerbahçe Mert Müldür ile ilgileniyor mu? Canlı yayında duyurdu

Oyuncu, 29 Ocak Pazar günü görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi."

Fenerbahçe Mert Müldür ile ilgileniyor mu? Canlı yayında duyurdu

Oosterwolde takviyesi sonrası transferi kapatıp kapatmayacağı merak konusu olan Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi.

Fenerbahçe Mert Müldür ile ilgileniyor mu? Canlı yayında duyurdu

Sarı-lacivertliler, Barcelona forması giyen Emre Demir ile anlaşma sağladı.

Fenerbahçe Mert Müldür ile ilgileniyor mu? Canlı yayında duyurdu

Genç futbolcunun 30 Ocak Pazartesi günü saat 17.30'da İstanbul'a geleceği öğrenildi.

Fenerbahçe Mert Müldür ile ilgileniyor mu? Canlı yayında duyurdu

A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, adı sık sık Fenerbahçe ile de anılan 23 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertli takıma transfer ihtimali hakkında konuştu.

Fenerbahçe Mert Müldür ile ilgileniyor mu? Canlı yayında duyurdu

İşte o sözler:

Fenerbahçe Mert Müldür ile ilgileniyor mu? Canlı yayında duyurdu

"FENERBAHÇE MERT MÜLDÜR'Ü YAKINDAN TAKİP EDİYOR"

"Sassuolo ile bir temas kurulmadı ama Mert Müldür, Fenerbahçe'nin uzun süredir yakından takip ettiği ve temasta olduğu bir oyuncu.

Fenerbahçe Mert Müldür ile ilgileniyor mu? Canlı yayında duyurdu

"ŞU AN İÇİN GİRİŞİMDE BULUNULMADI"

Şu anda bir girişimde bulunulmadı ama Fenerbahçe'nin ilgilendiği ve takip listesinde olan bir oyuncu bunu net bir şekilde söyleyebiliriz.

Fenerbahçe Mert Müldür ile ilgileniyor mu? Canlı yayında duyurdu

Mert ile Fenerbahçe arasında önemli gelişmeler yaşanacaktır."

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın Giresun'da tarihi gecesi! 3 isim ilki yaşadı, Icardi yıldız ismi yakaladı...
Serdar Ortaç denize sıfır yalı için kolları sıvadı! 750 metrekare, 8 oda, 4 salon içinde yok yok! Saray yavrusu evi için bakın ne kadar istiyor
Zajc'tan transfer kararı! Beşiktaş derken...
Emre Demir'in İstanbul'a geliş saati belli oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'de Henrique ve Alioski şoku!
Zajc'tan transfer kararı! Beşiktaş derken...
Kar kapıya dayandı: İstanbul donacak!
2023 hangi gün sahura kalkacağız?
FED faiz kararı ne zaman açıklanacak Ocak 2023?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Atan'dan galibiyet yorumu! "Devre arasında..." Atan'dan galibiyet yorumu! "Devre arasında..." 16:27
Ne zaman sahalara dönecek? Belli oldu Ne zaman sahalara dönecek? Belli oldu 16:17
G.Saray'da Ümraniyespor hazırlıkları başladı G.Saray'da Ümraniyespor hazırlıkları başladı 16:03
Zajc'tan transfer kararı! Beşiktaş derken... Zajc'tan transfer kararı! Beşiktaş derken... 15:53
Brighton - Liverpool maçı saat kaçta? Brighton - Liverpool maçı saat kaçta? 15:41
G.Saray'da flaş Boey gelişmesi! Sporting derken... G.Saray'da flaş Boey gelişmesi! Sporting derken... 15:31
Daha Eski
F.Bahçe - Kasımpaşa maçı saat kaçta? F.Bahçe - Kasımpaşa maçı saat kaçta? 15:14
Bayer Leverkusen - Dortmund maçı saat kaçta? Bayer Leverkusen - Dortmund maçı saat kaçta? 14:53
Avustralya Açık'ta şampiyon belli oldu! Avustralya Açık'ta şampiyon belli oldu! 14:46
Schalke 04 - Köln maçı saat kaçta? Schalke 04 - Köln maçı saat kaçta? 14:46
Emre Demir'in İstanbul'a geliş saati belli oldu! Emre Demir'in İstanbul'a geliş saati belli oldu! 14:25
Uçaktan paylaştı! F.Bahçe için geliyor Uçaktan paylaştı! F.Bahçe için geliyor 14:15