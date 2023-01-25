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FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu'na bir talip daha! Almanya'dan...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'de zirve yarışında olan Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'na Almanya'dan sürpriz bir talip çıktı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2023 Çarşamba 15:01
FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu'na bir talip daha! Almanya'dan...

Ancak haberde Mönchengladbach'ın genç oyuncuyu kadrosuna katma konusunda Serie A'dan rakiplerinin olduğu bildirildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu'na bir talip daha! Almanya'dan...

23 yaşındaki genç futbolcu bu sezon Fenerbahçe formasıyla 28 karşılaşmada görev aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu'na bir talip daha! Almanya'dan...

Bu maçlarda 2 asiste imzasını attı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu'na bir talip daha! Almanya'dan...

1.74 cm boyundaki genç futbolcu, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu'na bir talip daha! Almanya'dan...

Milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Ferdi Kadıoğlu, ay-yıldızlı formayla 7 maça çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu'na bir talip daha! Almanya'dan...

Ferdi Kadıoğlu'nun güncel piyasa değeri 12 milyon euro...

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