FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu'na bir talip daha! Almanya'dan...

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe'de, ara transfer çalışmaları da sürüyor.
Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe'de, ara transfer çalışmaları da sürüyor.
Sarı-lacivertlilerde takıma katılacak isimler kadar ayrılacak oyuncular da merak ediliyor.
Fenerbahçe'de sezonun en dikkat çeken isimlerinden biri de Ferdi Kadıoğlu oldu.
Genç futbolcu, teknik direktör Jorge Jesus tarafından farklı mevkilerde denendi.
Sağ ve sol bekte forma giyebilen Ferdi Kadıoğlu, sergilediği performansla taraftarların da büyük beğensini kazandı.
Alman basınında yer alan habere göre Borussia Mönchengladbach, Ferdi Kadıoğlu'nu kadrosuna katmak istiyor.
Ancak haberde Mönchengladbach'ın genç oyuncuyu kadrosuna katma konusunda Serie A'dan rakiplerinin olduğu bildirildi.
23 yaşındaki genç futbolcu bu sezon Fenerbahçe formasıyla 28 karşılaşmada görev aldı.
Bu maçlarda 2 asiste imzasını attı.
Ferdi Kadıoğlu'nun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.
Profesyonel futbol kariyerine ESA Arnhem Youth takımında başladı.
Ardından NEC Nijmegen altyapısına transfer oldu.
2016'da NEC Nijmegen'de A takıma yükseldi.
2018 yılında Fenerbahçe'ye 1.4 milyon euro karşılığında transfer oldu.
1.74 cm boyundaki genç futbolcu, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Ferdi Kadıoğlu, ay-yıldızlı formayla 7 maça çıktı.
Ferdi Kadıoğlu'nun güncel piyasa değeri 12 milyon euro...