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FENERBAHÇE HABERLERİ: Brezilya'da Jorge Jesus sesleri yükseliyor! "Milli Takım'ın teknik direktörü..."

Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasında Ümraniyespor ile karşı karşıya gelirken, mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe, Ümraniyespor deplasmanından 3 puanı, son dakikalarda attığı golle aldı. Maç sonrası Fenerbahçe cephesinde hem Jesus'un oyuncu tercihleri, hem de futbolcuların form durumu eleştiri oklarının hedefi oldu. Bununla beraber, uzun süredir adı Brezilya Milli Takımı ile anılan Jesus'a dair, Güney Amerika'nın ünlü sunucularından Benjamin Back, Arena SBT proramında konuştu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2023 Salı 10:28
FENERBAHÇE HABERLERİ: Brezilya'da Jorge Jesus sesleri yükseliyor! "Milli Takım'ın teknik direktörü..."

Brezilya Futbol Federasyonu, turnuva sonrası Tite ile yollarını ayırmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Brezilya'da Jorge Jesus sesleri yükseliyor! "Milli Takım'ın teknik direktörü..."

Yaşanan bu gelişmenin ardından Jorge Jesus'a bir teklip gelip gelmediği merak konusuydu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Brezilya'da Jorge Jesus sesleri yükseliyor! "Milli Takım'ın teknik direktörü..."

Portekiz Milli Takımı ile de adı anılan Jesus'un için en büyük ihtimal, Brezilya Milli Takımı olmuştu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Brezilya'da Jorge Jesus sesleri yükseliyor! "Milli Takım'ın teknik direktörü..."

Jesus, Brezilya Milli Takımı'na dair daha önce yaptığı açıklamada, "Brezilya Milli Takımı'nı çalıştırmak hayal gibi olurdu. Bu reddedemeyeceğiniz türden bir teklif." açıklamasında bulunmuştu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Brezilya'da Jorge Jesus sesleri yükseliyor! "Milli Takım'ın teknik direktörü..."

Jorge Jesus'un Brezilya Milli Takımı ile adı Flamengo'yu çalıştırdığı dönemde de anılmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Brezilya'da Jorge Jesus sesleri yükseliyor! "Milli Takım'ın teknik direktörü..."

Portekizli çalıştırıcının, Brezilya Milli Takımı'ndan teklif gelmesinde durumunda sarı-lacivertli takımı bırakabileceği ifade edilmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Brezilya'da Jorge Jesus sesleri yükseliyor! "Milli Takım'ın teknik direktörü..."

Jesus'a dair daha önce Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki şu sözleri sarf etmişti:

FENERBAHÇE HABERLERİ: Brezilya'da Jorge Jesus sesleri yükseliyor! "Milli Takım'ın teknik direktörü..."

"Hocamız burada oldukça mutlu. Bize söylediği de o.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Brezilya'da Jorge Jesus sesleri yükseliyor! "Milli Takım'ın teknik direktörü..."

Elbette kimse yöneticisine gelip kolay kolay mutsuzum demez ancak vücut lisanı, taraftarlarla ve futbolcularla ilişkisine bakınca bu durum açık bir şekilde ortada.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Brezilya'da Jorge Jesus sesleri yükseliyor! "Milli Takım'ın teknik direktörü..."

Herhangi negatif bir durum yok. Jesus, Portekiz dışında genelde 1 yıllık sözleşme imzalıyor. Bunu prensip edinmiş."

FENERBAHÇE HABERLERİ: Brezilya'da Jorge Jesus sesleri yükseliyor! "Milli Takım'ın teknik direktörü..."

BREZİLYA'DA GÜNDEM JESUS!
Öte yandan Brezilya'nın ünlü sunucularından Benjamin Back, Arena SBT programında Jesus'a dair konuştu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Brezilya'da Jorge Jesus sesleri yükseliyor! "Milli Takım'ın teknik direktörü..."

Back, yaptığı konuşmada şu sözleri sözleri sarf etti:

FENERBAHÇE HABERLERİ: Brezilya'da Jorge Jesus sesleri yükseliyor! "Milli Takım'ın teknik direktörü..."

"Brezilya Milli Takım'nın teknik direktörü Jorge Jesus olmalı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Brezilya'da Jorge Jesus sesleri yükseliyor! "Milli Takım'ın teknik direktörü..."

Brezilyalıların sevdiği futbolu oynatıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Brezilya'da Jorge Jesus sesleri yükseliyor! "Milli Takım'ın teknik direktörü..."

2019 yılında, Flamengo'da absürt başarılar elde etti. Brezilya'yı seviyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Brezilya'da Jorge Jesus sesleri yükseliyor! "Milli Takım'ın teknik direktörü..."

Brezilya futbolcular da onu seviyor. Yeni hoca için düşünelecek bir şey yok.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Brezilya'da Jorge Jesus sesleri yükseliyor! "Milli Takım'ın teknik direktörü..."

Luis Enrique'yi neden konuşuyorlar anlamıyorum."

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