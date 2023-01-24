FENERBAHÇE HABERLERİ: Brezilya'da Jorge Jesus sesleri yükseliyor! "Milli Takım'ın teknik direktörü..."

Fenerbahçe'de bir yandan Jorge Jesus'un geleceği tartışılırken, diğer yandan da Portekizli teknik adama dair çeşitli spekülasyonlar ortaya çıkmaya devam ediyor.
Fenerbahçe'de bir yandan Jorge Jesus'un geleceği tartışılırken, diğer yandan da Portekizli teknik adama dair çeşitli spekülasyonlar ortaya çıkmaya devam ediyor.
Bilindiği üzere Jorge Jesus'un adı bir süredir Brezilya Milli Takımı ile anılıyordu.
Özellikle Katar'da oynanan Dünya Kupası'nda Brezilya'nın finale çıkamaması, Güney Amerika'da büyük bir yıkıma sebep olmuştu.
Brezilya Futbol Federasyonu, turnuva sonrası Tite ile yollarını ayırmıştı.
Yaşanan bu gelişmenin ardından Jorge Jesus'a bir teklip gelip gelmediği merak konusuydu.
Portekiz Milli Takımı ile de adı anılan Jesus'un için en büyük ihtimal, Brezilya Milli Takımı olmuştu.
Jesus, Brezilya Milli Takımı'na dair daha önce yaptığı açıklamada, "Brezilya Milli Takımı'nı çalıştırmak hayal gibi olurdu. Bu reddedemeyeceğiniz türden bir teklif." açıklamasında bulunmuştu.
Jorge Jesus'un Brezilya Milli Takımı ile adı Flamengo'yu çalıştırdığı dönemde de anılmıştı.
Portekizli çalıştırıcının, Brezilya Milli Takımı'ndan teklif gelmesinde durumunda sarı-lacivertli takımı bırakabileceği ifade edilmişti.
Jesus'a dair daha önce Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki şu sözleri sarf etmişti:
"Hocamız burada oldukça mutlu. Bize söylediği de o.
Elbette kimse yöneticisine gelip kolay kolay mutsuzum demez ancak vücut lisanı, taraftarlarla ve futbolcularla ilişkisine bakınca bu durum açık bir şekilde ortada.
Herhangi negatif bir durum yok. Jesus, Portekiz dışında genelde 1 yıllık sözleşme imzalıyor. Bunu prensip edinmiş."
BREZİLYA'DA GÜNDEM JESUS!
Öte yandan Brezilya'nın ünlü sunucularından Benjamin Back, Arena SBT programında Jesus'a dair konuştu.
Back, yaptığı konuşmada şu sözleri sözleri sarf etti:
"Brezilya Milli Takım'nın teknik direktörü Jorge Jesus olmalı.
Brezilyalıların sevdiği futbolu oynatıyor.
2019 yılında, Flamengo'da absürt başarılar elde etti. Brezilya'yı seviyor.
Brezilya futbolcular da onu seviyor. Yeni hoca için düşünelecek bir şey yok.
Luis Enrique'yi neden konuşuyorlar anlamıyorum."