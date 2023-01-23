Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe, Galatasaray ve Roma Mertcan Ayhan'ın peşinde!

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe, Galatasaray ve Roma Mertcan Ayhan'ın peşinde!

Son dakika transfer haberleri... Ara transfer çalışmaları hem Avrupa kulüplerinde hem de ülkemizde tüm hızıyla sürüyor. Zirve yarışı veren Fenerbahçe ve Galatasaray'ın takip ettiği Mertcan Ayhan'a, İtalyan'ın köklü takımlarından Roma da talip oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2023 Pazartesi 15:09
TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe, Galatasaray ve Roma Mertcan Ayhan'ın peşinde!

Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04'ün 17 yaş altı takımında forma giyen Mertcan Ayhan, potansiyeli ve sergilediği performans ile adından söz ettirmeye başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe, Galatasaray ve Roma Mertcan Ayhan'ın peşinde!

Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04'ün 17 yaş altı takımında forma giyen Mertcan Ayhan, potansiyeli ve sergilediği performans ile adından söz ettirmeye başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe, Galatasaray ve Roma Mertcan Ayhan'ın peşinde!

İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan'ın kardeşi Mertcan Ayhan, Schalke 04'ün 17 yaş altı takımında futbol hayatını sürdürüyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe, Galatasaray ve Roma Mertcan Ayhan'ın peşinde!

Ağabeyi gibi asıl mevkisi stoper olan Mertcan, ön libero pozisyonunda da forma giyebiliyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe, Galatasaray ve Roma Mertcan Ayhan'ın peşinde!

Schalke 04 17 Yaş Altı Takımı, Bundesliga'nın alt yaş kategorilerinde mücadele ettiği ligde oynadığı 12 maçta 11 galibiyet 1 beraberlik alırken bu maçlarda 37 gol atıp sadece 2 gol yedi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe, Galatasaray ve Roma Mertcan Ayhan'ın peşinde!

Topladığı 34 puanla grubunda lider durumda bulunan Schalke'de Mertcan Ayhan, 12 maçta da forma giyerek takımın en istikrarlı oyuncuları arasında yer aldı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe, Galatasaray ve Roma Mertcan Ayhan'ın peşinde!

16 yaşındaki Ayhan, bu maçlarda 3 de gol atma başarısı gösterdi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe, Galatasaray ve Roma Mertcan Ayhan'ın peşinde!

TÜRKİYE 17 YAŞ ALTI TAKIMI'NIN VAZGEÇİLMEZİ

16 yaşındaki Mertcan Ayhan, Türkiye 17 Yaş Altı Milli Takımı'nın da önemli oyuncuları arasında yer alıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe, Galatasaray ve Roma Mertcan Ayhan'ın peşinde!

17 Yaş Altı Milli Takımı ile 12 maça çıkan genç isim, geçtiğimiz günlerde Arnavutluk ile oynanan iki maçta ilk 11'de görev yaptı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe, Galatasaray ve Roma Mertcan Ayhan'ın peşinde!

Mertcan, Arnavutluk ile oynanan ilk maçta da fileleri havalandırarak milli forma ile ilk golünü attı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe, Galatasaray ve Roma Mertcan Ayhan'ın peşinde!

ROMA UZUN SÜREDİR İZLİYOR

Mertcan Ayhan, potansiyeli ve sergilediği performans ile Avrupa'nın önemli takımlarından Roma'nın radarına girmeyi başardı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe, Galatasaray ve Roma Mertcan Ayhan'ın peşinde!

İtalyan ekibinin gözlemcilerinin Ayhan'ı uzun süredir takip ettiği ve oyuncu kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe, Galatasaray ve Roma Mertcan Ayhan'ın peşinde!

16 yaşındaki oyuncu için ayrıca Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de devrede olduğu öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe, Galatasaray ve Roma Mertcan Ayhan'ın peşinde!

Ayhan'ın sözleşmesi haziran 2024'te sona erecek.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe, Galatasaray ve Roma Mertcan Ayhan'ın peşinde!

MERTCAN AYHAN KİMDİR?

8 Eylül 2006'da Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde dünyaya geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe, Galatasaray ve Roma Mertcan Ayhan'ın peşinde!

Profesyonel futbol kariyerine TuS Rotthausen altyapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe, Galatasaray ve Roma Mertcan Ayhan'ın peşinde!

2014 yılında Schalke 04 altyapısına transfer oldu.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe, Galatasaray ve Roma Mertcan Ayhan'ın peşinde!

1 Temmuz 2022'den itibaren Schalke 04 U17 takımında forma giyiyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ümraniyespor-F.Bahçe maçının VAR'ı belli oldu!
F.Bahçe'de sol bek transferinde mutlu son!
İftar ezanı kaçta okunuyor? 23 Ocak iftar vakti
REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe ve G.Saray'a Roma rakip oldu! Milli yıldızın... F.Bahçe ve G.Saray'a Roma rakip oldu! Milli yıldızın... 15:09
Kartal'da Cabral sesleri! Kulübünden flaş karar! Kartal'da Cabral sesleri! Kulübünden flaş karar! 15:06
Novak Djokovic çeyrek finalde! Novak Djokovic çeyrek finalde! 14:18
Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu 14:08
Disasi paylaşılamıyor! ManU ve Bayern peşinde Disasi paylaşılamıyor! ManU ve Bayern peşinde 13:07
Fırtına'dan lige damga vuran performans! İlk sırada Fırtına'dan lige damga vuran performans! İlk sırada 12:21
Daha Eski
Ümraniyespor-F.Bahçe maçının VAR'ı belli oldu! Ümraniyespor-F.Bahçe maçının VAR'ı belli oldu! 12:19
Lakers deplasmanda kazandı! Gecenin sonuçları Lakers deplasmanda kazandı! Gecenin sonuçları 12:11
F.Bahçe'de Bruma bilmecesi! Kalacak mı gidecek mi? F.Bahçe'de Bruma bilmecesi! Kalacak mı gidecek mi? 12:10
Oğuzhan Özyakup'un düğün planı belli oldu! Oğuzhan Özyakup'un düğün planı belli oldu! 12:06
Ümraniyespor - F.Bahçe maçı saat kaçta? Ümraniyespor - F.Bahçe maçı saat kaçta? 12:02
Inter - Empoli maçı saat kaçta? Inter - Empoli maçı saat kaçta? 11:38