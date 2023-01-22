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Fenerbahçeli Enner Valencia'dan transfer kararı! Başkan açıkladı

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertlilerin Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia'nın bir süredir Meksika takımlarıyla irtibat halinde olduğu biliniyordu. Valencia'nın transferine dair Cruz Azul başkanından önemli bir açıklama geldi. Peki, Enner Valencia Meksika'ya transfer olacak mı? İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2023 Pazar 16:16
Fenerbahçeli Enner Valencia'dan transfer kararı! Başkan açıkladı

Fenerbahçeli Enner Valencia, özellikle Dünya Kupası'ndaki başarılı performansı sonrası birçok kulübün dikkatini üzerine çekti.

Fenerbahçeli Enner Valencia'dan transfer kararı! Başkan açıkladı

Brezilya'dan Internacional Valencia'nın peşinde.

Fenerbahçeli Enner Valencia'dan transfer kararı! Başkan açıkladı

Öte yandan Arjantin'den River Plate de tecrübeli golcü ile ilgileniyor.

Fenerbahçeli Enner Valencia'dan transfer kararı! Başkan açıkladı

Bununla beraber Valencia için ilk resmi girişimin Cruz Azul'dan geldiği kaydedildi.

Fenerbahçeli Enner Valencia'dan transfer kararı! Başkan açıkladı

SEZONU FENERBAHÇE'DE BİTİRMEK İSTİYOR
Meksika devinin başkanı Victor Manuel Velazquez, Ekvadorlu oyuncuyu transfer etmek için teklif yaptıklarını açıkladı.

Fenerbahçeli Enner Valencia'dan transfer kararı! Başkan açıkladı

Ancak Meksika basınında yer alan haberlere göre Valencia, sezonu Fenerbahçe'de bitirmek istediği için bu teklifi geri çevirdi.

Fenerbahçeli Enner Valencia'dan transfer kararı! Başkan açıkladı

Cruz Azul'un Radamel Falcao ve Luiz Suarez için yaptığı girişimlerin de sonuçsuz kaldığı kaydedildi.

Fenerbahçeli Enner Valencia'dan transfer kararı! Başkan açıkladı

ENNER VALENCIA KİMDİR?
4 Kasım 1989'da Ekvador'un Esmeraldas kentinde dünyaya gelen Enner Valencia, futbola 2005 yılında Caribe Junior'da başladı.

Fenerbahçeli Enner Valencia'dan transfer kararı! Başkan açıkladı

Daha sonra yine ülkesi Ekvador'un başka bir takımı olan Emelec'in altyapısına transfer olan Valencia, 2010 yılında profesyonel dünyaya adım attı.

Fenerbahçeli Enner Valencia'dan transfer kararı! Başkan açıkladı

2010-2013 yılları arasında 117 maça çıkıp 23 gol 21 asist kaydeden Enner Valencia, yurtdışından teklifler almaya başladı ve kıta değiştirerek Meksika ligi ekiplerinden Pachuca'ya transfer oldu.

Fenerbahçeli Enner Valencia'dan transfer kararı! Başkan açıkladı

Burada 23 maçta 18 gol atınca tüm dikkatleri üzerine çekti.

Fenerbahçeli Enner Valencia'dan transfer kararı! Başkan açıkladı

Dünyanın en iyi ligi olarak gösterilen Premier Lig'den pek çok takımın transfer listesine giren Enner Valencia, 2014 yazında West Ham United ile sözleşme imzaladı.

Fenerbahçeli Enner Valencia'dan transfer kararı! Başkan açıkladı

2014-2017 yılları arasında West Ham ve Everton formaları giyen Valencıa, 2017 yazında Meksika Ligi ekiplerinden Tigres'e transfer oldu.

Fenerbahçeli Enner Valencia'dan transfer kararı! Başkan açıkladı

Son 3 sezondur Tigres formasıyla ter döken Ekvadorlu golcü 118 maçta 34 gol 14 asist kaydetti.

Fenerbahçeli Enner Valencia'dan transfer kararı! Başkan açıkladı

Kulüp bazında gösterdiği başarılı performansla milli takıma da çağrılan Enner Valencia, ilk kez 2012'de giydiği Ekvador formasıyla 54 maça çıkıp 31 gol attı.

Fenerbahçeli Enner Valencia'dan transfer kararı! Başkan açıkladı

30 yaşındaki Ekvadorlu golcünün asıl mevkii santrfor olsa da, kanatta veya forvet arkasında da görev yapabilmesiyle komple bir hücum oyuncusu kimliğine sahip.

Fenerbahçeli Enner Valencia'dan transfer kararı! Başkan açıkladı

1 metre 77 cm boyundaki Enner Valencia hava toplarında etkili olmasının yanı sıra hızı ve bitiriciliği ile de dikkat çekiyor.

Fenerbahçeli Enner Valencia'dan transfer kararı! Başkan açıkladı

Enner Valencia bu sezon oynadığı toplam 27 müsabakada 18 gol attı.

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