Fenerbahçeli Enner Valencia'dan transfer kararı! Başkan açıkladı

Fenerbahçeli Enner Valencia, özellikle Dünya Kupası'ndaki başarılı performansı sonrası birçok kulübün dikkatini üzerine çekti.
Fenerbahçeli Enner Valencia, özellikle Dünya Kupası'ndaki başarılı performansı sonrası birçok kulübün dikkatini üzerine çekti.
Brezilya'dan Internacional Valencia'nın peşinde.
Öte yandan Arjantin'den River Plate de tecrübeli golcü ile ilgileniyor.
SEZONU FENERBAHÇE'DE BİTİRMEK İSTİYOR
Meksika devinin başkanı Victor Manuel Velazquez, Ekvadorlu oyuncuyu transfer etmek için teklif yaptıklarını açıkladı.
Ancak Meksika basınında yer alan haberlere göre Valencia, sezonu Fenerbahçe'de bitirmek istediği için bu teklifi geri çevirdi.
Cruz Azul'un Radamel Falcao ve Luiz Suarez için yaptığı girişimlerin de sonuçsuz kaldığı kaydedildi.
ENNER VALENCIA KİMDİR?
4 Kasım 1989'da Ekvador'un Esmeraldas kentinde dünyaya gelen Enner Valencia, futbola 2005 yılında Caribe Junior'da başladı.
2010-2013 yılları arasında 117 maça çıkıp 23 gol 21 asist kaydeden Enner Valencia, yurtdışından teklifler almaya başladı ve kıta değiştirerek Meksika ligi ekiplerinden Pachuca'ya transfer oldu.
Burada 23 maçta 18 gol atınca tüm dikkatleri üzerine çekti.
Dünyanın en iyi ligi olarak gösterilen Premier Lig'den pek çok takımın transfer listesine giren Enner Valencia, 2014 yazında West Ham United ile sözleşme imzaladı.
2014-2017 yılları arasında West Ham ve Everton formaları giyen Valencıa, 2017 yazında Meksika Ligi ekiplerinden Tigres'e transfer oldu.
Son 3 sezondur Tigres formasıyla ter döken Ekvadorlu golcü 118 maçta 34 gol 14 asist kaydetti.
Kulüp bazında gösterdiği başarılı performansla milli takıma da çağrılan Enner Valencia, ilk kez 2012'de giydiği Ekvador formasıyla 54 maça çıkıp 31 gol attı.
30 yaşındaki Ekvadorlu golcünün asıl mevkii santrfor olsa da, kanatta veya forvet arkasında da görev yapabilmesiyle komple bir hücum oyuncusu kimliğine sahip.
1 metre 77 cm boyundaki Enner Valencia hava toplarında etkili olmasının yanı sıra hızı ve bitiriciliği ile de dikkat çekiyor.
Enner Valencia bu sezon oynadığı toplam 27 müsabakada 18 gol attı.
Bununla beraber, 4 asiste imza attı.
Valencia'nın transfermarkt değeri 3 milyon euro.