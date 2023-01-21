Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe için sürpriz transfer iddiası! Martin Hongla...

Fenerbahçe için sürpriz transfer iddiası! Martin Hongla...

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler, ara transfer sezonunda bir orta saha takviyesi yapmak isterken, gündemine Martin Hongla'yı aldı. İşte İtalyan basınından konuya ilişkin yansıyan bilgiler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2023 Cumartesi 12:23
Fenerbahçe için sürpriz transfer iddiası! Martin Hongla...

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine sürpriz bir isim girdi.

Fenerbahçe için sürpriz transfer iddiası! Martin Hongla...

İtalyan basınına göre; Sarı-Lacivertliler, Verona'dan ayrılması beklenen Hongla ile ilgileniyor.

Fenerbahçe için sürpriz transfer iddiası! Martin Hongla...

Son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor'u eleyerek çeyrek finale yükselen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.

Fenerbahçe için sürpriz transfer iddiası! Martin Hongla...

Sarı-Lacivertliler'in gündemine sürpriz bir isim girdi.

Fenerbahçe için sürpriz transfer iddiası! Martin Hongla...

Tuttomercatoweb'in haberine göre; F.Bahçe, Hellas Verona ile yollarını ayırması beklenen Martin Hongla ile ilgileniyor.

Fenerbahçe için sürpriz transfer iddiası! Martin Hongla...

Haberde; 24 yaşındaki Kamerunlu oyuncuyu Cagliari'nin de istediği belirtildi.

Fenerbahçe için sürpriz transfer iddiası! Martin Hongla...

CAGLIARI DE İLGİLENİYOR
Orta saha ve önlibero bölgelerinde görev yapabilen 24 yaşındaki başarılı savunmacı için haberde şu ifadelere yer verildi:

Fenerbahçe için sürpriz transfer iddiası! Martin Hongla...

"Hellas Verona'dan ayrılması beklenen Martin Hongla'nın geleceği ile ilgili kısa bir süre içinde haber bekleniyor.

Fenerbahçe için sürpriz transfer iddiası! Martin Hongla...

İtalya ekibi Cagliari onun yeni takımı olabilir.

Fenerbahçe için sürpriz transfer iddiası! Martin Hongla...

Ancak Fenerbahçe de Hongla'nın peşinde ve bir süredir 24 yaşındaki oyunucunun transferiyle ilgileniyor."

Fenerbahçe için sürpriz transfer iddiası! Martin Hongla...

DEĞERİ 3.5 MİLYON EURO
Kamerunlu oyuncunun Hellas Verona ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçe için sürpriz transfer iddiası! Martin Hongla...

Güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro.

Fenerbahçe için sürpriz transfer iddiası! Martin Hongla...

Hongla, geçen sezon kiralık olarak İtalyan ekibinde forma giydi.

Fenerbahçe için sürpriz transfer iddiası! Martin Hongla...

Yıldız oyuncu, yaz transfer döneminde Belçika ekibi Royal Antwerp'ten 3.7 milyon euro karşılığında bonservisi alındı.

Fenerbahçe için sürpriz transfer iddiası! Martin Hongla...

Bu sezon toplam 10 maç görev yapan 24 yaşındaki oyuncu, 613 dakikada sahada kaldı.

Fenerbahçe için sürpriz transfer iddiası! Martin Hongla...

Fenerbahçe, bir sonraki maçını Ümraniyespor ile oynayacak.

Fenerbahçe için sürpriz transfer iddiası! Martin Hongla...

Mücadele 23 ocak pazartesi günü başlayacak.

Fenerbahçe için sürpriz transfer iddiası! Martin Hongla...

Maçın başlama saati 20.00.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Planlar suya düştü! F.Bahçe'de sürpriz gelişme
Olay iddia! Mertens ve Valencia için Barcelona...
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2023
ANTALYA TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
KOCAELİ TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Chelsea Noni Madueke'yi transfer etti! Chelsea Noni Madueke'yi transfer etti! 12:42
Daron Russell Galatasaray Nef'te! Daron Russell Galatasaray Nef'te! 12:40
G.Saray Antalyaspor maçının VAR'ı belli oldu G.Saray Antalyaspor maçının VAR'ı belli oldu 12:31
F.Bahçe için sürpriz transfer iddiası! İtalya'dan... F.Bahçe için sürpriz transfer iddiası! İtalya'dan... 12:23
G.Saray - Antalyaspor maçı saat kaçta? G.Saray - Antalyaspor maçı saat kaçta? 12:06
Parayı değil armayı seçti! Parayı değil armayı seçti! 12:06
Daha Eski
Galatasaray'da Sacha Boey kararı! Galatasaray'da Sacha Boey kararı! 11:58
Olay iddia! Mertens ve Valencia için Barcelona... Olay iddia! Mertens ve Valencia için Barcelona... 11:52
Crystal Palace - Newcastle United maçı saat kaçta? Crystal Palace - Newcastle United maçı saat kaçta? 11:52
West Ham United - Everton maçı saat kaçta? West Ham United - Everton maçı saat kaçta? 11:49
Southampton - Aston Villa maçı saat kaçta? Southampton - Aston Villa maçı saat kaçta? 11:46
Leicester City - Brighton maçı saat kaçta? Leicester City - Brighton maçı saat kaçta? 11:42