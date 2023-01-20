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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe David Jurasek ve Matias Vina için harekete geçti

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ocak ayı transfer döneminin hareketli takımlarından Fenerbahçe sol bek takviyesi için harekete geçti. Sarı-lacivertliler David Jurasek ve Matias Vina için harekete geçti. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2023 Cuma 22:03 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2023 Cuma 22:43
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe David Jurasek ve Matias Vina için harekete geçti

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe David Jurasek ve Matias Vina için harekete geçti

İlk olarak Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ı transfer eden sarı-lacivertlilerde gündem sol bek transferi...

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe David Jurasek ve Matias Vina için harekete geçti

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor ile oynanan maçın ardından açıklamalarda bulunmuştu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe David Jurasek ve Matias Vina için harekete geçti

Portekizli çalıştırıcı, mücadele sonrası A Spor'a yaptığı açıklamada sol bek bölgesine transfer yapılmasını istediğini söylemişti.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe David Jurasek ve Matias Vina için harekete geçti

Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Selahattin Baki ise Çaykur Rizespor maçı sonrası Jorge Jesus'un sol bek ve stoper istediğinin hatırlatılması üzerine "Yabancı limitimiz herkesin malumu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe David Jurasek ve Matias Vina için harekete geçti

U21 limitine uygun bir aday bulduğumuz takdirde belki değerlendireceğiz.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe David Jurasek ve Matias Vina için harekete geçti

Çalışmalarımız devam ediyor. Transfer ciddi bir iştir.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe David Jurasek ve Matias Vina için harekete geçti

Olduğu takdirde hepinizin haberi olur" ifadelerini kullanmıştı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe David Jurasek ve Matias Vina için harekete geçti

Sol bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Parma forması giyen Jayden Oosterwolde için girişimlerini sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe David Jurasek ve Matias Vina için harekete geçti

Oosterwolde için ilk teklifi reddedilen sarı-lacivertliler, İtalyan ekibine yaptığı teklifi güncelledi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe David Jurasek ve Matias Vina için harekete geçti

Sarı-lacivertlilerde sol bek transferi için U21 kriteri öncelik ancak bu kriterin dışında da arayışlar sürüyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe David Jurasek ve Matias Vina için harekete geçti

A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe'de Çekya ekibi Slavia Prag forması giyen David Jurasek listeye girdi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe David Jurasek ve Matias Vina için harekete geçti

Sarı-lacivertliler Jurasek'in dışında Roma forması giyen Uruguaylı sol bek Matias Vina için de girişimde bulundu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe David Jurasek ve Matias Vina için harekete geçti

Fenerbahçe yönetiminin bu iki futbolcunun durumunu sorguladığı ve henüz resmi girişimde bulunmadığı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe David Jurasek ve Matias Vina için harekete geçti

Fenerbahçe'nin Slavia Prag ve Roma'ya iki oyuncunun fiyatını sorduğu aktarıldı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe David Jurasek ve Matias Vina için harekete geçti

Sarı-lacivertlilerin Jurasek ve Vina için önümüzdeki günlerde resmi teklif yapacağı vurgulandı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe David Jurasek ve Matias Vina için harekete geçti

Slavia Prag forması giyen David Jurasek, bu sezon çıktığı 26 maçta 2 gol ve 10 asist kaydetti.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe David Jurasek ve Matias Vina için harekete geçti

22 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 3 milyon Euro.

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