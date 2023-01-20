TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe David Jurasek ve Matias Vina için harekete geçti

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.
İlk olarak Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ı transfer eden sarı-lacivertlilerde gündem sol bek transferi...
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor ile oynanan maçın ardından açıklamalarda bulunmuştu.
Portekizli çalıştırıcı, mücadele sonrası A Spor'a yaptığı açıklamada sol bek bölgesine transfer yapılmasını istediğini söylemişti.
Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Selahattin Baki ise Çaykur Rizespor maçı sonrası Jorge Jesus'un sol bek ve stoper istediğinin hatırlatılması üzerine "Yabancı limitimiz herkesin malumu.
U21 limitine uygun bir aday bulduğumuz takdirde belki değerlendireceğiz.
Çalışmalarımız devam ediyor. Transfer ciddi bir iştir.
Olduğu takdirde hepinizin haberi olur" ifadelerini kullanmıştı.
Sol bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Parma forması giyen Jayden Oosterwolde için girişimlerini sürdürüyor.
Oosterwolde için ilk teklifi reddedilen sarı-lacivertliler, İtalyan ekibine yaptığı teklifi güncelledi.
Sarı-lacivertlilerde sol bek transferi için U21 kriteri öncelik ancak bu kriterin dışında da arayışlar sürüyor.
A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe'de Çekya ekibi Slavia Prag forması giyen David Jurasek listeye girdi.
Sarı-lacivertliler Jurasek'in dışında Roma forması giyen Uruguaylı sol bek Matias Vina için de girişimde bulundu.
Fenerbahçe yönetiminin bu iki futbolcunun durumunu sorguladığı ve henüz resmi girişimde bulunmadığı öğrenildi.
Fenerbahçe'nin Slavia Prag ve Roma'ya iki oyuncunun fiyatını sorduğu aktarıldı.
Sarı-lacivertlilerin Jurasek ve Vina için önümüzdeki günlerde resmi teklif yapacağı vurgulandı.
Slavia Prag forması giyen David Jurasek, bu sezon çıktığı 26 maçta 2 gol ve 10 asist kaydetti.
22 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 3 milyon Euro.
Bu sezon Roma formasıyla 7 maçta süre alan Matias Vina'nın skor katkısı bulunmuyor.
25 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro.