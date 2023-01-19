Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Sebastian Villa için harekete geçti!

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Sebastian Villa için harekete geçti!

Hücum hattına takviye isteyen Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda çalışan sarı lacivertli yönetim rotasını Arjantin'e çevirdi. Fener'in Boca Juniors'ın Kolombiyalı kanat-forveti Sebastian Villa için harekete geçti. İşte golcü için istenilen rakam... (FB TRANSFER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2023 Perşembe 06:50
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Sebastian Villa için harekete geçti!

Ara transfer döneminde Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ı kadrosuna katarak savunma hattını güçlendiren Fenerbahçe, çalışmalarına devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Sebastian Villa için harekete geçti!

Ocak transfer döneminin hareketli takımı Fenerbahçe'de sürpriz isimler gündeme gelmeye devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Sebastian Villa için harekete geçti!

3 kulvarda mücadele edecek olan Fenerbahçe'de rota forvet hattına döndü.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Sebastian Villa için harekete geçti!

Sol bek ile birlikte hücum hattına da takviye peşinde olan Fenerbahçe'nin Boca Juniors'ın 26 yaşındaki Kolombiyalı kanat-forveti Sebastian Villa'ya kancayı attığı iddia edildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Sebastian Villa için harekete geçti!

Birinci mevkisi sol kanat olan Sebastian Villa santrfor ve sağ kanatta da forma giyebiliyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Sebastian Villa için harekete geçti!

Ancak oyuncunun maliyetinin yüksek olduğu bilgisi de geldi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Sebastian Villa için harekete geçti!

Takvim'de yer alan habere göre, Boca Juniors'un Villa için kapıyı 12 milyon Euro'dan açtığı, oyuncunun bonservisinin yüzde 30'unun da başka kulübe ait olduğu da ifade ediliyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Sebastian Villa için harekete geçti!

Fakat bu fiyata yaklaşan kulüp olmaması ve oyuncunun sözleşmesinin 2024'te sona erecek olması da Boca'yı sıkıştıran konular.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Sebastian Villa için harekete geçti!

Güçlü fiziği ile yıpratıcı bir forvet olan Sebastian Villa için F.Bahçe'nin şartlarını zorlayacağı da gelen haberler arasında.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Sebastian Villa için harekete geçti!

Villa, güçlü fiziği ile rakip savunmalar için son derece yıpratıcı bir oyuncu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Sebastian Villa için harekete geçti!

Sol kanat, sağ kanat ve santrfor mevkilerinde forma giyebiliyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Sebastian Villa için harekete geçti!

2022 sezonunda Boca Juniors ekibinde 44 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Sebastian Villa için harekete geçti!

Kolombiyalı oyuncusunun, 31 Aralık 2024 yılında sona erecek.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Sebastian Villa için harekete geçti!

Golcü oyuncunun güncel piyasa değeri 6 milyon euro

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Sebastian Villa için harekete geçti!

ASİST ÖZELLİĞİYLE ÖNE ÇIKIYOR
Sebastian Villa, futbol kariyerinde şu ana kadar 222 maça çıktı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Jesus'un favorisi için teklif yapıldı! İşte o rakam
Yeni aday Wlodarczyk
Merkez Bankası Ocak ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak?
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
Kocaeli Derince TOKİ sonuçları ve 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Kocaeli kazananlar isim listesi
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Transfer çok yakın! Trabzon'un viking planı işliyor Transfer çok yakın! Trabzon'un viking planı işliyor 01:54
Hayatımda ilk kez Hayatımda ilk kez 01:47
5 oyuncu daha yolcu 5 oyuncu daha yolcu 01:45
Yusuf Yazıcı özel oyuncu Yusuf Yazıcı özel oyuncu 01:44
Güneş: Ayakta durma zamanı Güneş: Ayakta durma zamanı 01:44
Galatasaray'a 22'lik golcü! Öncelik kiralık formülü Galatasaray'a 22'lik golcü! Öncelik kiralık formülü 01:42
Daha Eski
Uğurcan buluşması Uğurcan buluşması 01:42
Trabzonspor kupada seri başı Trabzonspor kupada seri başı 01:41
Kabus sona erdi Kabus sona erdi 01:40
Fırtına'dan uzatmalı şov Fırtına'dan uzatmalı şov 01:39
Fırtına kupada çeyrek finalde! Fırtına kupada çeyrek finalde! 01:37
Beşiktaş kupaya veda etti! Beşiktaş kupaya veda etti! 01:36