TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Sebastian Villa için harekete geçti!

Ara transfer döneminde Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ı kadrosuna katarak savunma hattını güçlendiren Fenerbahçe, çalışmalarına devam ediyor.
Ara transfer döneminde Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ı kadrosuna katarak savunma hattını güçlendiren Fenerbahçe, çalışmalarına devam ediyor.
Ocak transfer döneminin hareketli takımı Fenerbahçe'de sürpriz isimler gündeme gelmeye devam ediyor.
3 kulvarda mücadele edecek olan Fenerbahçe'de rota forvet hattına döndü.
Sol bek ile birlikte hücum hattına da takviye peşinde olan Fenerbahçe'nin Boca Juniors'ın 26 yaşındaki Kolombiyalı kanat-forveti Sebastian Villa'ya kancayı attığı iddia edildi.
Birinci mevkisi sol kanat olan Sebastian Villa santrfor ve sağ kanatta da forma giyebiliyor.
Ancak oyuncunun maliyetinin yüksek olduğu bilgisi de geldi.
Takvim'de yer alan habere göre, Boca Juniors'un Villa için kapıyı 12 milyon Euro'dan açtığı, oyuncunun bonservisinin yüzde 30'unun da başka kulübe ait olduğu da ifade ediliyor.
Fakat bu fiyata yaklaşan kulüp olmaması ve oyuncunun sözleşmesinin 2024'te sona erecek olması da Boca'yı sıkıştıran konular.
Güçlü fiziği ile yıpratıcı bir forvet olan Sebastian Villa için F.Bahçe'nin şartlarını zorlayacağı da gelen haberler arasında.
Villa, güçlü fiziği ile rakip savunmalar için son derece yıpratıcı bir oyuncu.
Sol kanat, sağ kanat ve santrfor mevkilerinde forma giyebiliyor.
2022 sezonunda Boca Juniors ekibinde 44 maça çıktı.
Villa 11 gol attı.
15 asistlik performans ortaya koydu.
Villa, Boca Juniors'tan önce Tolima ekibinde görev almıştı.
Kolombiyalı oyuncusunun, 31 Aralık 2024 yılında sona erecek.
Golcü oyuncunun güncel piyasa değeri 6 milyon euro
ASİST ÖZELLİĞİYLE ÖNE ÇIKIYOR
Sebastian Villa, futbol kariyerinde şu ana kadar 222 maça çıktı.
Kolombiyalı golcü oyuncu, 37 gol attı.
44 de asiste imza attı.