Fenerbahçe Eden Hazard transferinde son turda! İngiltere'den dev rakip...

Derbinin kaybedilmesiyle birlikte Süper Lig'de avantajlı konumda dezavantajlı konuma gerileyen Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürüyor.
Derbinin kaybedilmesiyle birlikte Süper Lig'de avantajlı konumda dezavantajlı konuma gerileyen Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürüyor.
Geçtiğimiz günlerde Eden Hazard için girişimlerine başlayan Kanaryaya transferde Premier Lig'den rakip çıktı.
EDEN HAZARD TRANSFERİ İÇİN YENİ RAKİP ARSENAL
Real Madrid'in gözden çıkardığı tecrübeli oyuncu için her geçen gün talipler artıyor.
Uzun bir süredir Sarı-lacivertli ekibin radarında olan deneyimli oyuncuya bir yeni talip daha çıktı.
Akşam'ın İngiliz basınından derlediği habere göre Belçikalı yıldız için Arsenal kulübü devreye girdi.
AYRILMAK İSTİYOR
Daily Mail'de yer alan habere göre; 32 yaşındaki futbolcu 2019'da İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'den ayrılıp transfer olduğu Real Madrid'den yakın zamanda ayrılacak.
KARAR HAZARD'IN
Real Madrid yönetimi tekliflere oldukça sıcak bakıyor fakat asıl kararı Hazard'ın kendisine bıraktığı ve Belçika yıldızın ise Türk futboluna her zaman ilgili olduğu ifade edildi.
Sarı-lacivertli ekibin önümüzdeki günlerde transferi bitirmek için büyük oynayacağı söyleniyor.
Bu sezon İspanyol ekibi Real Madrid'de 7 maçta 1 gol üreten Hazard, La Liga devinden önce Premier Lig temsilcisi Chelsea ve Ligue 1 takımlarından Lille'de de forma giymişti.
Kariyerinde düşüşe geçen Eden Hazard'a şu anda 7.5 milyon euro değer biçiliyor.
2018-2019 sezonunda Premier Lig devi Chelsea'de 56 maçta görev alan ve 22 gol 17 asistlik performans ortaya koyan Hazard, Maviler'in hücum hattındaki en büyük kozlarından biri olmuştu.
Hazard için Real Madrid, Chelsea'ye 115 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.
2018 yılında futbolcuya biçilen değer 150 milyon euro civarındaydı.
Hazard'ın son dönemlerde fiziksel açıdan da geriye gitmesi İspanyol basınında eleştiri konusu oldu.
Futbolcunun adı hatırlanacağı üzere daha önce Galatasaray ile de transferde anılmıştı.
EDEN HAZARD KİMDİR?
Belçikalı yıldız futbolcu Eden Hazard, 1991 yılında Belçika'nın La Louvière kentinde doğdu.Futbola 7 yaşındayken amatör bir kulüp olan Stade Brainois takımında başladı.
2003 yılında Tubize altyapısına girmesiyle profesyonel futbol kariyerine geçti.
Yeteneğiyle kısa sürede dikkat çekti ve 2005 yılında ülkenin en büyük takımlarından Lille'in altyapısına transfer oldu.
3 yıl altyapısında forma giydiği Lille'de ilk kez 17 yaşında as takıma yükseldi.
Her yıl performansını arttıran Eden Hazard, 2008-2009 sezonunda 18 yaşındayken as takımda banko oynamaya başladı.
İlk sezonunda 31 maçta görev aldı ve 4 gol attı. Gollerinden çok top hakimiyeti, driblingleri ve hızı dikkat çekti.
Sayısız başarılar kazanan Eden Hazard, Real Madrid'den önce Chelsea'de de oynamıştı.