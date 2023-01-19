Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Eden Hazard transferinde son turda! İngiltere'den dev rakip...

Fenerbahçe Eden Hazard transferinde son turda! İngiltere'den dev rakip...

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertlilerin uzun süredir Real Madrid'in Belçikalı starı Eden Hazard'ı istediği biliniyordu. İngiliz basınında konuya ilişkin yer alan haberde, Kanarya'nın Eden Hazard transferinde sona geldiği ifade edildi. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2023 Perşembe 11:04
Fenerbahçe Eden Hazard transferinde son turda! İngiltere'den dev rakip...

Derbinin kaybedilmesiyle birlikte Süper Lig'de avantajlı konumda dezavantajlı konuma gerileyen Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürüyor.

Fenerbahçe Eden Hazard transferinde son turda! İngiltere'den dev rakip...

Geçtiğimiz günlerde Eden Hazard için girişimlerine başlayan Kanaryaya transferde Premier Lig'den rakip çıktı.

Fenerbahçe Eden Hazard transferinde son turda! İngiltere'den dev rakip...

EDEN HAZARD TRANSFERİ İÇİN YENİ RAKİP ARSENAL
Real Madrid'in gözden çıkardığı tecrübeli oyuncu için her geçen gün talipler artıyor.

Fenerbahçe Eden Hazard transferinde son turda! İngiltere'den dev rakip...

Uzun bir süredir Sarı-lacivertli ekibin radarında olan deneyimli oyuncuya bir yeni talip daha çıktı.

Fenerbahçe Eden Hazard transferinde son turda! İngiltere'den dev rakip...

Akşam'ın İngiliz basınından derlediği habere göre Belçikalı yıldız için Arsenal kulübü devreye girdi.

Fenerbahçe Eden Hazard transferinde son turda! İngiltere'den dev rakip...

AYRILMAK İSTİYOR
Daily Mail'de yer alan habere göre; 32 yaşındaki futbolcu 2019'da İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'den ayrılıp transfer olduğu Real Madrid'den yakın zamanda ayrılacak.

Fenerbahçe Eden Hazard transferinde son turda! İngiltere'den dev rakip...

KARAR HAZARD'IN
Real Madrid yönetimi tekliflere oldukça sıcak bakıyor fakat asıl kararı Hazard'ın kendisine bıraktığı ve Belçika yıldızın ise Türk futboluna her zaman ilgili olduğu ifade edildi.

Fenerbahçe Eden Hazard transferinde son turda! İngiltere'den dev rakip...

Sarı-lacivertli ekibin önümüzdeki günlerde transferi bitirmek için büyük oynayacağı söyleniyor.

Fenerbahçe Eden Hazard transferinde son turda! İngiltere'den dev rakip...

Bu sezon İspanyol ekibi Real Madrid'de 7 maçta 1 gol üreten Hazard, La Liga devinden önce Premier Lig temsilcisi Chelsea ve Ligue 1 takımlarından Lille'de de forma giymişti.

Fenerbahçe Eden Hazard transferinde son turda! İngiltere'den dev rakip...

Kariyerinde düşüşe geçen Eden Hazard'a şu anda 7.5 milyon euro değer biçiliyor.

Fenerbahçe Eden Hazard transferinde son turda! İngiltere'den dev rakip...

2018-2019 sezonunda Premier Lig devi Chelsea'de 56 maçta görev alan ve 22 gol 17 asistlik performans ortaya koyan Hazard, Maviler'in hücum hattındaki en büyük kozlarından biri olmuştu.

Fenerbahçe Eden Hazard transferinde son turda! İngiltere'den dev rakip...

Hazard için Real Madrid, Chelsea'ye 115 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

Fenerbahçe Eden Hazard transferinde son turda! İngiltere'den dev rakip...

2018 yılında futbolcuya biçilen değer 150 milyon euro civarındaydı.

Fenerbahçe Eden Hazard transferinde son turda! İngiltere'den dev rakip...

Hazard'ın son dönemlerde fiziksel açıdan da geriye gitmesi İspanyol basınında eleştiri konusu oldu.

Fenerbahçe Eden Hazard transferinde son turda! İngiltere'den dev rakip...

Futbolcunun adı hatırlanacağı üzere daha önce Galatasaray ile de transferde anılmıştı.

Fenerbahçe Eden Hazard transferinde son turda! İngiltere'den dev rakip...

EDEN HAZARD KİMDİR?
Belçikalı yıldız futbolcu Eden Hazard, 1991 yılında Belçika'nın La Louvière kentinde doğdu.Futbola 7 yaşındayken amatör bir kulüp olan Stade Brainois takımında başladı.

Fenerbahçe Eden Hazard transferinde son turda! İngiltere'den dev rakip...

2003 yılında Tubize altyapısına girmesiyle profesyonel futbol kariyerine geçti.

Fenerbahçe Eden Hazard transferinde son turda! İngiltere'den dev rakip...

Yeteneğiyle kısa sürede dikkat çekti ve 2005 yılında ülkenin en büyük takımlarından Lille'in altyapısına transfer oldu.

Fenerbahçe Eden Hazard transferinde son turda! İngiltere'den dev rakip...

3 yıl altyapısında forma giydiği Lille'de ilk kez 17 yaşında as takıma yükseldi.

Fenerbahçe Eden Hazard transferinde son turda! İngiltere'den dev rakip...

Her yıl performansını arttıran Eden Hazard, 2008-2009 sezonunda 18 yaşındayken as takımda banko oynamaya başladı.

Fenerbahçe Eden Hazard transferinde son turda! İngiltere'den dev rakip...

İlk sezonunda 31 maçta görev aldı ve 4 gol attı. Gollerinden çok top hakimiyeti, driblingleri ve hızı dikkat çekti.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe yönetiminden Arda ve Jesus açıklaması!
Pedro F.Bahçe'den Fiorentina'ya transfer olacak mı? Belli oldu!
Antalya Merkez TOKİ kura çekiliş sonuçları (Kazananlar isim listesi)
Antalya Merkez TOKİ kura çekilişi canlı izle
Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? (19 Ocak 2023)
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
20. haftanın hakemleri belli oldu! 20. haftanın hakemleri belli oldu! 12:10
Beyza Nur Sezgin'in hedefi milli takım Beyza Nur Sezgin'in hedefi milli takım 12:03
Fenerbahçe - Rizespor maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Rizespor maçı saat kaçta? 11:56
Nadal'a sakatlık şoku! İşte kortlardan uzak kalacağı süre Nadal'a sakatlık şoku! İşte kortlardan uzak kalacağı süre 11:38
F.Bahçe yönetiminden Arda ve Jesus açıklaması! F.Bahçe yönetiminden Arda ve Jesus açıklaması! 11:26
Villarreal - Real Madrid maçı saat kaçta? Villarreal - Real Madrid maçı saat kaçta? 11:22
Daha Eski
Beşiktaş'a gençlik aşısı! 18'lik 10 numara listede Beşiktaş'a gençlik aşısı! 18'lik 10 numara listede 11:21
Ceuta - Barcelona maçı saat kaçta? Ceuta - Barcelona maçı saat kaçta? 11:18
F.Bahçe Hazard transferinde son turda! F.Bahçe Hazard transferinde son turda! 11:04
Juventus - Monza maçı saat kaçta? Juventus - Monza maçı saat kaçta? 10:54
Lazio - Bologna maçı saat kaçta? Lazio - Bologna maçı saat kaçta? 10:51
Atalanta - Spezia maçı saat kaçta? Atalanta - Spezia maçı saat kaçta? 10:47