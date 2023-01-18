FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jayden Oosterwolde'de sıkı pazarlık! Parma'dan indirim

Transfer tahtasının açılmasıyla birlikte sarı lacivertliler düğmeye bastı.
Jesus'un raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren yönetim, çalışmlarını sürdürüyor.
3 kulvarda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, rotasyonlu kadro kurmanın peşinde.
Transfer tahtasının açılmasıyla birlikte sarı lacivertliler düğmeye bastı.
Jesus'un raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren yönetim, çalışmlarını sürdürüyor.
3 kulvarda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, rotasyonlu kadro kurmanın peşinde.
Stopere Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ı alan, forvet için Antalyaspor'la Haji Wright pazarlığında olan Fenerbahçe, sol bek için de aradığı ismi İtalya'da buldu.
Serie B ekibi Parma'nın Surinam asıllı Hollandalı oyuncusu Jayden Oosterwolde için ilk temas kuruldu.
Sabah'ın haberine göre, Çizme takımı 21 yaşında olan ve gelecek vadettiğine inandığı oyuncu için kapıyı 10 milyon Euro'dan açtı.
Sarı-lacivertlilerin pazarlıkları sonucu rakamda 2 milyon Euro'luk indirime gidildi ancak 8 milyon Euro da Kanarya'yı zorluyor.
F.BAHÇE'YE SICAK BAKIYOR
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus, en büyük özelliği hızı olan Hollandalı sol bekin, topla ve topsuz oyunda atletik bir yapıya sahip olmasının takım oyununa büyük güç katacağına inanıyor.
Yönetim, Parma'yı istediği rakama çekemezse kiralama ve bir sonraki satıştan pay ödeme seçeneklerini içeren bir sözleşme ile yeniden masaya oturacak.
Parma ile 2026 Haziran'ına kadar sözleşmesi olan futbolcu, Fenerbahçe'de forma giymeye sıcak bakıyor.
1.89 boyundaki sol bek, 2020 yılında Twente A Takımı'na yükseldi ve burada 2 sezon forma giydi.
Surinam asıllı Hollandalı oyuncu bu sezon Parma ile 19 resmi maçta 1571 dakika süre aldı.
Bir gol attı.
Sol bek oyuncusu kariyeri boyunca 100 karşılaşmaya çıktı.
21 yaşındaki sol bek, 9 gol attı.
3 de asistlik performans sergiledi.
13 sarı kart gördü.
3 de kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Bugüne kadar Twente altyapısı, Twente U17, Twente U19, Twente ve Parma formaları giydi.