Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jayden Oosterwolde'de sıkı pazarlık! Parma'dan indirim

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jayden Oosterwolde'de sıkı pazarlık! Parma'dan indirim

Transfer tahtasının açılmasıyla birlikte çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, Samet Akaydin transferinden sonra bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Sol bek bölgesi için nabız yoklayan Fenerbahçe İtalya'da sıkı pazarlıklarını sürdürüyor. İşte transferin detayları... (FB TRANSFER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2023 Çarşamba 06:50
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jayden Oosterwolde'de sıkı pazarlık! Parma'dan indirim

Transfer tahtasının açılmasıyla birlikte sarı lacivertliler düğmeye bastı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jayden Oosterwolde'de sıkı pazarlık! Parma'dan indirim

Jesus'un raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren yönetim, çalışmlarını sürdürüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jayden Oosterwolde'de sıkı pazarlık! Parma'dan indirim

3 kulvarda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, rotasyonlu kadro kurmanın peşinde.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jayden Oosterwolde'de sıkı pazarlık! Parma'dan indirim

Sarı-lacivertlilerin pazarlıkları sonucu rakamda 2 milyon Euro'luk indirime gidildi ancak 8 milyon Euro da Kanarya'yı zorluyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jayden Oosterwolde'de sıkı pazarlık! Parma'dan indirim

F.BAHÇE'YE SICAK BAKIYOR
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus, en büyük özelliği hızı olan Hollandalı sol bekin, topla ve topsuz oyunda atletik bir yapıya sahip olmasının takım oyununa büyük güç katacağına inanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jayden Oosterwolde'de sıkı pazarlık! Parma'dan indirim

Yönetim, Parma'yı istediği rakama çekemezse kiralama ve bir sonraki satıştan pay ödeme seçeneklerini içeren bir sözleşme ile yeniden masaya oturacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jayden Oosterwolde'de sıkı pazarlık! Parma'dan indirim

Parma ile 2026 Haziran'ına kadar sözleşmesi olan futbolcu, Fenerbahçe'de forma giymeye sıcak bakıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jayden Oosterwolde'de sıkı pazarlık! Parma'dan indirim

1.89 boyundaki sol bek, 2020 yılında Twente A Takımı'na yükseldi ve burada 2 sezon forma giydi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jayden Oosterwolde'de sıkı pazarlık! Parma'dan indirim

Serie B ekibi Parma 31 Ocak 2022'de 6 aylığına kiraladığı Oosterwolde'nin 3 milyon Euro ödeyerek bonservisini aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jayden Oosterwolde'de sıkı pazarlık! Parma'dan indirim

Surinam asıllı Hollandalı oyuncu bu sezon Parma ile 19 resmi maçta 1571 dakika süre aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jayden Oosterwolde'de sıkı pazarlık! Parma'dan indirim

Bir gol attı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jayden Oosterwolde'de sıkı pazarlık! Parma'dan indirim

Sol bek oyuncusu kariyeri boyunca 100 karşılaşmaya çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jayden Oosterwolde'de sıkı pazarlık! Parma'dan indirim

21 yaşındaki sol bek, 9 gol attı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jayden Oosterwolde'de sıkı pazarlık! Parma'dan indirim

3 de asistlik performans sergiledi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jayden Oosterwolde'de sıkı pazarlık! Parma'dan indirim

13 sarı kart gördü.

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