Haberler Fenerbahçe 8 kulüple görüşüyoruz

8 kulüple görüşüyoruz

Antalyaspor Asbaşkanı Çelik, Haji Wright'ın durumunun 10 gün içinde belli olacağını söyledi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2023 Cumartesi 06:50
8 kulüple görüşüyoruz

Fenerbahçe'nin forvet listesindeki isimlerden birisi de Haji Wright... Antalyaspor Asbaşkanı Emrah Çelik, ABD'li golcüleri için 8 kulüple görüştüklerini açıklayarak, "Haji için 8 kulüple görüşüyoruz. Olgunlaşanlar var. Başkanımız en doğru kararı verecektir. Durumu 10 gün içerisinde netlik kazanır" dedi... Haji için Antalyaspor'a resmi teklifini sunan Fenerbahçe yanıt bekliyor. Sarı-lacivertliler, güney ekibinden Bünyamin Balcı ile de ilgileniyor.


24 yaşındaki Haji Wright ligde bu sezon 16 maçta 10 gol attı.

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