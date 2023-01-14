Fenerbahçe'nin forvet listesindeki isimlerden birisi de Haji Wright... Antalyaspor Asbaşkanı Emrah Çelik, ABD'li golcüleri için 8 kulüple görüştüklerini açıklayarak, "Haji için 8 kulüple görüşüyoruz. Olgunlaşanlar var. Başkanımız en doğru kararı verecektir. Durumu 10 gün içerisinde netlik kazanır" dedi... Haji için Antalyaspor'a resmi teklifini sunan Fenerbahçe yanıt bekliyor. Sarı-lacivertliler, güney ekibinden Bünyamin Balcı ile de ilgileniyor.



24 yaşındaki Haji Wright ligde bu sezon 16 maçta 10 gol attı.