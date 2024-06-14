TÜRKİYE BREZİLYA MAÇI NE ZAMAN? | Filenin Sultanları Milletler Ligi maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

A Mİlli Voleybol Takımımız, üçüncü etabındaki son maçında Brezilya ile karşı karşıya gelecek. Dünya 1 numarası, son VNL şampiyonu "Filenin Sultanları", bu etapta kazanarak tamamlamak ve ilerlemek istiyor. Maç ile ilgili tüm bilgiler detayları araştırıyor. Türkiye - Brezilya voleybol maçının CANLI yayını haberimizde...
TÜRKİYE BREZİLYA VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE
TÜRKİYE BREZİLYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Türkiye - Brezilya maçı 16 Haziran Pazar günü saat 12:00'de başlayacak. Karşılaşma TRT SPOR ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.
FİLENİN SULTANLARI 3. HAFTA MAÇ PROGRAMI
15 Haziran 2024: Çin-Türkiye (15.30)
16 Haziran 2024: Türkiye-Brezilya (12.00)
ASpor CANLI YAYIN