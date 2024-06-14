Haberler Haberler BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 14 HAZİRAN rakamları

BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 14 HAZİRAN rakamları

14 Haziran 2024 günü, önceki günlerde yağış görülmemesinin ardından barajlardaki su seviyesi merak ediliyor. İstanbul'a su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı yüzde 75'in üzerinde seyrediyor. Megakentte görülen son yağışlar barajlardaki su miktarını artırırken su seviyesi son olarak yüzde 75,26 olarak ölçüldü. İşte 14 Haziran Cuma 2024 İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2024 Cuma 09:28
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 14 HAZİRAN rakamları

BARAJ DOLULUK ORANLARI 14 Haziran | İstanbul barajlarında doluluk oranı sıcak havalarla birlikte azalışa geçti. Bu yıl kış mevsiminde yeterli yağış alınamamasının ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Istrancalar Barajı'nda su miktarı yüzde 23,74 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 85,25 ile Ömerli Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 14 Haziran Cuma günü yüzde 75,26 olarak ölçüldü.

💦14 Haziran 2024 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

14 Haziran Cuma günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 75,26 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla düşüşe geçtiği kaydedilen barajlarda 14 Haziran'da doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %88,25

🚿 Darlık Barajı: %73,53

🚿 Elmalı Barajı: %76,54

🚿 Terkos Barajı: %85,44

🚿 Alibey Barajı: %46,13

🚿 Büyükçekmece Barajı: %70,51

🚿 Sazlıdere Barajı: %59,2

🚿 Istrancalar Barajı: %23,74

🚿 Kazandere Barajı: %66,19

🚿 Pabuçdere Barajı: %64,74

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup oranlar yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.

Mourinho'dan transfer kararı! O tarih ortaya çıktı
Transferde dev kapışma! F.Bahçe mi G.Saray mı?
DİĞER
Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin komşu kavgası davasında yeni gelişme! 'Dava düşsün' dilekçesi!
Önce İspanya sonra İtalya! Başkan Erdoğan'dan yoğun diplomasi trafiği! G7 Liderler Zirvesi'ne özel davet
G.Saray'da orta saha operasyonu! Anlaşma sağlandı
Şampiyonlar Ligi finalinde boy göstermişti! Şimdi G.Saray'a imza atıyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Tarım Kredi'de Kurban Bayramı bereketi! Tam 130 üründe fiyatlar dibi gördü! 14 Haziran Tarım Kredi Market kataloğu
AREFE GÜNÜ KILINACAK NAMAZLAR | 2024 Kurban Bayramı arefe günü çekilecek zikir ve tesbihler
KONYA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
BURSA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
İZMİR BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mourinho'dan transfer kararı! O tarih ortaya çıktı Mourinho'dan transfer kararı! O tarih ortaya çıktı 09:44
TÜRKİYE BREZİLYA MAÇI NE ZAMAN? TÜRKİYE BREZİLYA MAÇI NE ZAMAN? 09:22
Okan Buruk'tan milli yıldıza onay çıktı! Okan Buruk'tan milli yıldıza onay çıktı! 09:14
ÇİN TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN? ÇİN TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN? 09:02
G.Saray'da orta saha operasyonu! Anlaşma sağlandı G.Saray'da orta saha operasyonu! Anlaşma sağlandı 08:58
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 14 Haziran bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 14 Haziran bugün kimin maçı var? 07:44
Daha Eski
F.Bahçe'den bomba transfer hamlesi! F.Bahçe'den bomba transfer hamlesi! 23:59
Zenit'ten Gedson için resmi açıklama! Transfer... Zenit'ten Gedson için resmi açıklama! Transfer... 23:46
Türkiye Kupası ve Süper Kupa A Spor'da Türkiye Kupası ve Süper Kupa A Spor'da 23:46
Son'dan transfer açıklaması! F.Bahçe'ye gelecek mi? Son'dan transfer açıklaması! F.Bahçe'ye gelecek mi? 23:46
G.Saray'dan şaşırtan transfer! Eski Beşiktaşlı geliyor G.Saray'dan şaşırtan transfer! Eski Beşiktaşlı geliyor 23:46
İşte F.Bahçe'nin ilk transferi! 4 yıllık imza İşte F.Bahçe'nin ilk transferi! 4 yıllık imza 23:46