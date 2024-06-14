ÇİN TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN? | Filenin Sultanları Milletler Ligi maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

A Mİlli Voleybol Takımımız, üçüncü etabındaki üçüncü maçında Çin ile karşı karşıya gelecek. Dünya 1 numarası, son VNL şampiyonu "Filenin Sultanları", bu etapta namağlup ilerlemek istiyor. Maç ile ilgili tüm bilgiler detayları araştırıyor. Çin - Türkiye voleybol maçının CANLI yayını haberimizde...

TÜRKİYE ÇİN VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE

ÇİN TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Çin - Türkiye maçı 15 Haziran Cumartesi günü saat 15:30'da başlayacak. Karşılaşma TRT SPOR YILDIZ ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.

FİLENİN SULTANLARI 3. HAFTA MAÇ PROGRAMI

15 Haziran 2024: Çin-Türkiye (15.30)

16 Haziran 2024: Türkiye-Brezilya (12.00)