Haberler Fenerbahçe İşe Halil Umut Meler'in Fenerbahçe Galatasaray derbisileri karnesi

İşe Halil Umut Meler'in Fenerbahçe Galatasaray derbisileri karnesi

Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren bir maç oynanacak. Fenerbahçe ve Galatasaray, karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe - Galatasaray derbisini, Hali Umut Meler yönetecek. Peki, Halil Umut Meler'in yönettiği derbiler nasıl sonuçlandı? İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2023 Cuma 13:50
İşe Halil Umut Meler'in Fenerbahçe Galatasaray derbisileri karnesi
FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, kariyerinde 3. kez Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde görev alacak.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, pazar günü Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Bu önemli mücadeleyi FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Süleyman Özay yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Abdülkadir Bitigen olacak.

İzmir bölgesi hakemi olan Halil Umut Meler, kariyerinde daha önce 2 kez Galatasaray - Fenerbahçe, 2 kez Beşiktaş - Fenerbahçe ve 1 kez de Galatasaray - Beşiktaş derbilerinde görev aldı. Söz konusu karşılaşmalarda Galatasaray 2, Fenerbahçe 1, Beşiktaş da 1 galibiyet alırken, 1 mücadele de berabere tamamlandı.

Meler, bu sezon Galatasaray - Beşiktaş ve Trabzonspor - Fenerbahçe maçlarında da düdük çaldı.

Halil Umut Meler'in yönettiği derbiler şöyle:

5.11.2022
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1

21.11.2021
Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2

21.03.2021
Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1

19.07.2020
Beşiktaş: 2 - Fenerbahçe: 0

23.02.2020
Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 3
(ORT-S)

06.01.2023 13:30:54 TSI
NNNN

Kaynak: IHA

DİĞER
Fenerbahçe Galatasaray bilet fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Fenerbahçe Galatasaray maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak, kimler alabilir?
Düğün sonrası ortalığı karıştıran iddia! 'Gelin erkek çıktı' Kayıplara karıştılar
Aslan'da 3 yolcu birden!
G.Saray'a İngiltere'den stoper! İşte gündemdeki isim
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe de istiyordu! 'Türk Haaland'ın transfer kararı...
İtalyan gazeteci duyurdu: Cimbom'dan Fener'e transfer çalımı!
💰DOLAR NE KADAR OLDU?
Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? (6 Ocak 2023)
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Transferde ortalık karıştı! G.Saray'dan flaş hamle Transferde ortalık karıştı! G.Saray'dan flaş hamle 13:50
Meler'in derbi karnesi belli oldu! Meler'in derbi karnesi belli oldu! 13:49
F.Bahçe de istiyordu! 'Türk Haaland'ın transfer kararı... F.Bahçe de istiyordu! 'Türk Haaland'ın transfer kararı... 13:29
Dev derbinin hakemi açıklandı! Dev derbinin hakemi açıklandı! 12:59
G.Saray'a İngiltere'den stoper! İşte gündemdeki isim G.Saray'a İngiltere'den stoper! İşte gündemdeki isim 12:53
Daley Blind Bayern Münih'te! Daley Blind Bayern Münih'te! 12:51
Daha Eski
Fenerbahçe'ye gol atmıştı! Dev teklif geliyor Fenerbahçe'ye gol atmıştı! Dev teklif geliyor 12:18
Kadro netleşiyor! İşte Jesus'un derbi 11'i Kadro netleşiyor! İşte Jesus'un derbi 11'i 12:11
Derbi öncesi ön plana çıktılar! Valencia ve Gomis... Derbi öncesi ön plana çıktılar! Valencia ve Gomis... 11:52
Kerem ve Icardi kararı! İşte G.Saray'ın derbi 11'i Kerem ve Icardi kararı! İşte G.Saray'ın derbi 11'i 11:40
Derbi öncesi istatistik ortaya çıktı! Goller... Derbi öncesi istatistik ortaya çıktı! Goller... 11:26
Valencia - Cadiz maçı saat kaçta? Valencia - Cadiz maçı saat kaçta? 11:25