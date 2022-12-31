TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin stoperdeki son gözdesi Loic Mbe Soh!

Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, ara transfer çalışmalarına devam ediyor.
Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, ara transfer çalışmalarına devam ediyor.
Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda hareket ediliyor.
Ara transferde savunmaya takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe'nin gündemine birçok isim geldi.
Kanarya'nın, Adana Demirsporlu Samet Akaydın ile her konuda anlaştığı belirtiliyor.
Ancak farklı iddialar da gelmeye devam ediyor.
İngiliz kaynaklar, sarı-lacivertlilerin Nottingham Forrest'in Fransız stoperi Loic Mbe Soh'a ilgisinin devam ettiğini duyurdu.
21 yaşındaki Kamerun asılla Fransız oyuncu, bu sezon EFL Cup'ta 2 maçta süre alabildi.
Premier Lig 2'de ise 5 maça çıktı.
Bu karşılaşmalarda 1 gol attı.
Soh'un Nottingham'la olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.
LOIC MBE SOH KİMDİR?
13 Haziran 2001 tarihinde Kamerun'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine PSG altyapısında başladı.
2020 yılında 5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Nottingham Forest takımına transfer oldu.
21 yaşındaki Soh, defans hattında stoper olarak görev yapıyor.
Genç futbolcu, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Kamerun asıllı yıldız, Fransa'nın alt yaş milli takımlarında forma giydi.
1.87 cm boyundaki savunmacının güncel piyasa değeri ise 2.5 milyon euro...