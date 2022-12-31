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TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin stoperdeki son gözdesi Loic Mbe Soh!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını sürdüren Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor. Sarı-lacivertlilerin ilk amacı, stoper transferi. Gündeme birçok isim gelirken Fenerbahçe'nin son gözdesi Loic Mbe Soh oldu. İşte ayrıntılar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2022 Cumartesi 07:52
TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin stoperdeki son gözdesi Loic Mbe Soh!

Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, ara transfer çalışmalarına devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin stoperdeki son gözdesi Loic Mbe Soh!

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda hareket ediliyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin stoperdeki son gözdesi Loic Mbe Soh!

Ara transferde savunmaya takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe'nin gündemine birçok isim geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin stoperdeki son gözdesi Loic Mbe Soh!

Kanarya'nın, Adana Demirsporlu Samet Akaydın ile her konuda anlaştığı belirtiliyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin stoperdeki son gözdesi Loic Mbe Soh!

Ancak farklı iddialar da gelmeye devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin stoperdeki son gözdesi Loic Mbe Soh!

İngiliz kaynaklar, sarı-lacivertlilerin Nottingham Forrest'in Fransız stoperi Loic Mbe Soh'a ilgisinin devam ettiğini duyurdu.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin stoperdeki son gözdesi Loic Mbe Soh!

21 yaşındaki Kamerun asılla Fransız oyuncu, bu sezon EFL Cup'ta 2 maçta süre alabildi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin stoperdeki son gözdesi Loic Mbe Soh!

Premier Lig 2'de ise 5 maça çıktı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin stoperdeki son gözdesi Loic Mbe Soh!

Bu karşılaşmalarda 1 gol attı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin stoperdeki son gözdesi Loic Mbe Soh!

Soh'un Nottingham'la olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin stoperdeki son gözdesi Loic Mbe Soh!

LOIC MBE SOH KİMDİR?

13 Haziran 2001 tarihinde Kamerun'da dünyaya geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin stoperdeki son gözdesi Loic Mbe Soh!

Profesyonel futbol kariyerine PSG altyapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin stoperdeki son gözdesi Loic Mbe Soh!

2020 yılında 5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Nottingham Forest takımına transfer oldu.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin stoperdeki son gözdesi Loic Mbe Soh!

21 yaşındaki Soh, defans hattında stoper olarak görev yapıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin stoperdeki son gözdesi Loic Mbe Soh!

Genç futbolcu, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

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