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Hoş geldin Kostas

Potada üst üste gelen sakatlıklar sonrası son 4 maçını kaybeden Fenerbahçe Beko, takviye yaptı... Sarı-lacivertli kulüp, 2.08 boyundaki Yunan pivot Kostas Antetokounmpo ile 2022-23 sezonunun sonuna dek anlaşmaya vardığını açıkladı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2022 Salı 06:50
Hoş geldin Kostas

Potada üst üste gelen sakatlıklar sonrası son 4 maçını kaybeden Fenerbahçe Beko, takviye yaptı... Sarı-lacivertli kulüp, 2.08 boyundaki Yunan pivot Kostas Antetokounmpo ile 2022-23 sezonunun sonuna dek anlaşmaya vardığını açıkladı... Koç Itoudis'in Yunanistan Milli Takımı'ndan öğrencisi olan 25 yaşındaki oyuncu, Windy City Blues forması ile bu sezon G-League'de çıktığı 12 maçta 11.7 sayı, 6.3 ribaund, 1.6 asist, 1.3 blok ortalamaları yakaladı. Kostas, Los Angeles Lakers'la 2020'de NBA şampiyonluğu yaşamıştı.

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