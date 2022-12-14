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Teklif varsa hemen gitsin

Kariyerini Adana Demirspor'da sürdüren Napoli'nin eski yıldızı Gökhan İnler, Arda Güler hakkında konuştu. Tecrübeli futbolcu "Arda'nın yerinde olsam böyle bir teklif varsa hemen kabul ederdim. Çünkü Napoli önemli ve iyi bir camia. Birçok genç bu sene orada oynuyor. Sadece Arda için de konuşmuyorum, Türkiye'deki gençlerin önünü açmak lazım" dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2022 Çarşamba 06:50
Teklif varsa hemen gitsin
Kariyerini Adana Demirspor'da sürdüren Napoli'nin eski yıldızı Gökhan İnler, Arda Güler hakkında konuştu. Tecrübeli futbolcu "Arda'nın yerinde olsam böyle bir teklif varsa hemen kabul ederdim. Çünkü Napoli önemli ve iyi bir camia. Birçok genç bu sene orada oynuyor. Sadece Arda için de konuşmuyorum, Türkiye'deki gençlerin önünü açmak lazım" dedi.
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