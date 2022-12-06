FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Valencia'ya sürpriz transfer teklifi! Fiorentina'dan kanca

Bu sezon Spor Toto Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı bir performans sergileyen Fenerbahçe'de Enner Valencia gündemden düşmüyor.
Bu sezon Spor Toto Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı bir performans sergileyen Fenerbahçe'de Enner Valencia gündemden düşmüyor.
Sarı-lacivertli formayla gösterdiği performansla beğeni toplayan yıldız futbolcu, bu sezon Fenerbahçe ile çıktığı 22 maçta 15 gol attı.
33 yaşındaki futbolcu, başarılı performansına Dünya Kupası'nda da sürdürdü.
Fenerbahçe'nin sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Enner Valencia ile 1+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardığı öne sürülmüştü.
Ancak Ekvadorlu futbolcuyla flaş bir iddia ortaya atıldı.
FIORENTINA İSTİYOR
İtalyan basını, Fiorentina'nın Enner Valencia'yı gündemine aldığını yazdı.
aspor.com.tr editörü Mert Kılınç'ın İtalyan basınından derlediği habere göre, Fiorentina Teknik Heyet Sorumlusu Nicolas Burdisso'nun Katar'a giderek Valencia'yı tribünden takip ettiği aktarıldı.
OCAK AYINDA OLMAZSA SEZON SONU
Haberde Fiorentina'nın ocak ayında olmasa bile sezon sonunda Enner Valencia için girişimlerde bulunabileceği belirtildi.
İşte o haber...
ENNER VALENCIA KİMDİR?
Tam adı Enner Remberto Valencia Lastra olan futbolcu, 4 Kasım 1989 tarihinde Ekvador'un San Lorenzo kentinde dünyaya geldi.
Yıldız oyuncu, futbola ülkesinin Caribe Jr. takımının altyapısında başladı.
CS Emelec altyapısında da forma giyen Valencia, 2010 yılında aynı takımla profesyonel sözleşme imzaladı.
Kariyerinde Pachuca, West Ham United, Everton ve Tigres formalarını da terleten Ekvadorlu golcü, 2020 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu.
Sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Enner Valencia'nın güncel piyasa değeri ise 3 milyon Euro.