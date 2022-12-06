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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Valencia'ya sürpriz transfer teklifi! Fiorentina'dan kanca

Ocak ayı transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye sürpriz teklifler gelmeye devam ediyor. İtalyan basınına göre, Serie A ekibi Ekvador ile Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Enner Valencia'yı listesine aldı. (FB TRANSFER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2022 Salı 14:45
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Valencia'ya sürpriz transfer teklifi! Fiorentina'dan kanca

Katar'da düzenlenen turnuvada ülkesi Ekvador ile 3 maça çıkan Valencia, 3 gol kaydetti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Valencia'ya sürpriz transfer teklifi! Fiorentina'dan kanca

Fenerbahçe'nin sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Enner Valencia ile 1+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardığı öne sürülmüştü.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Valencia'ya sürpriz transfer teklifi! Fiorentina'dan kanca

Ancak Ekvadorlu futbolcuyla flaş bir iddia ortaya atıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Valencia'ya sürpriz transfer teklifi! Fiorentina'dan kanca

FIORENTINA İSTİYOR

İtalyan basını, Fiorentina'nın Enner Valencia'yı gündemine aldığını yazdı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Valencia'ya sürpriz transfer teklifi! Fiorentina'dan kanca

aspor.com.tr editörü Mert Kılınç'ın İtalyan basınından derlediği habere göre, Fiorentina Teknik Heyet Sorumlusu Nicolas Burdisso'nun Katar'a giderek Valencia'yı tribünden takip ettiği aktarıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Valencia'ya sürpriz transfer teklifi! Fiorentina'dan kanca

OCAK AYINDA OLMAZSA SEZON SONU

Haberde Fiorentina'nın ocak ayında olmasa bile sezon sonunda Enner Valencia için girişimlerde bulunabileceği belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Valencia'ya sürpriz transfer teklifi! Fiorentina'dan kanca

İşte o haber...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Valencia'ya sürpriz transfer teklifi! Fiorentina'dan kanca

ENNER VALENCIA KİMDİR?

Tam adı Enner Remberto Valencia Lastra olan futbolcu, 4 Kasım 1989 tarihinde Ekvador'un San Lorenzo kentinde dünyaya geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Valencia'ya sürpriz transfer teklifi! Fiorentina'dan kanca

Yıldız oyuncu, futbola ülkesinin Caribe Jr. takımının altyapısında başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Valencia'ya sürpriz transfer teklifi! Fiorentina'dan kanca

CS Emelec altyapısında da forma giyen Valencia, 2010 yılında aynı takımla profesyonel sözleşme imzaladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Valencia'ya sürpriz transfer teklifi! Fiorentina'dan kanca

Kariyerinde Pachuca, West Ham United, Everton ve Tigres formalarını da terleten Ekvadorlu golcü, 2020 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Valencia'ya sürpriz transfer teklifi! Fiorentina'dan kanca

Sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Enner Valencia'nın güncel piyasa değeri ise 3 milyon Euro.

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