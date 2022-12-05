Samet bekleyişi

Sarı-lacivertlilerde stoper mevkisi hala dolmadı. Jorge Jesus'un takviye istediği bölge için yerli yabancı birçok adaya gidildi. İlk hedef olarak düşünülen Samet Akaydın için Adana Demirspor'a resmi teklif iletildi. 28 yaşındaki savunma oyuncusu için Güney temsilcisine 1.7 milyon euro'luk bir teklif götürdü. Adana Demirspor kulübünün idarecileri takas tekliflerini kabul etmedikleri için rakamın biraz daha yükseltilmesini istiyorlar. Kanarya sayısal eksikliği Samet Akaydın'ı alarak kapatmayı planlıyor. Adana Demir'in hocası Vincenzo Montella "Umarım Samet kış transferinde bizden gitmez" diyerek ilk sinyali vermişti.