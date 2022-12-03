Haberler Fenerbahçe Jorge Jesus için Portekiz Milli Takım iddiası! Dünya Kupası sonrası...

Jorge Jesus için Portekiz Milli Takım iddiası! Dünya Kupası sonrası...

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jorge Jesus için, daha önce Brezilya Milli Takım iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Bu kez de, Jesus için Portekiz Milli Takım ihtimali ortaya çıktı. Dünya Kupası sonrası, Portekiz cephesinde konuya ilişkin sürpriz gelişmelerin yaşanabileceği kaydedildi. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2022 Cumartesi 13:19
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Jorge Jesus için Portekiz Milli Takım iddiası! Dünya Kupası sonrası...

Fenerbahçe'nin sezon başında takımın başında getirdiği ve kısa sürede adeta 'lideri' olduğu Jorge Jesus ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.

Jorge Jesus için Portekiz Milli Takım iddiası! Dünya Kupası sonrası...

Bilindiği üzere Portekizli teknik adam, Fenerbahçe ile 1 yıllık anlaşma imzalamıştı.

Jorge Jesus için Portekiz Milli Takım iddiası! Dünya Kupası sonrası...

Fenerbahçe yönetiminin Jesus ile yola devam etmek istediği bilinirken, Portekizli hoca bu aşamada takıma odaklanmış durumda ve geleceğini daha sonra konuşmak istiyor.

Jorge Jesus için Portekiz Milli Takım iddiası! Dünya Kupası sonrası...

Sarı lacivertliler, Jorge Jesus'a futbol takımının anahtarını vermiş durumda.

Jorge Jesus için Portekiz Milli Takım iddiası! Dünya Kupası sonrası...

Bununla beraber transferler de, baştan sona Jorge Jesus'un talepleri doğrultusunda yapılıyor.

Jorge Jesus için Portekiz Milli Takım iddiası! Dünya Kupası sonrası...

Öte yandan Fenerbahçe'nin, Jesus'u elinde tutması zor gibi görünüyor.

Jorge Jesus için Portekiz Milli Takım iddiası! Dünya Kupası sonrası...

Daha önce Jesus'un adı, Brezilya Milli Takımı ile anılıyordu.

Jorge Jesus için Portekiz Milli Takım iddiası! Dünya Kupası sonrası...

PORTEKİZ'DE DE GÜNDEM OLDU
Jesus için şimdi de Portekiz Milli Takım iddiaları hakim.

Jorge Jesus için Portekiz Milli Takım iddiası! Dünya Kupası sonrası...

ESPN'in haberine göre Fernando Santos, Dünya Kupası sonrası Portekiz'i bırakacak.

Jorge Jesus için Portekiz Milli Takım iddiası! Dünya Kupası sonrası...

Bununla beraber Portekiz Futbol Federasyonu, Santos'un ayrılığının ardından 2 ismi gündemine alacak.

Jorge Jesus için Portekiz Milli Takım iddiası! Dünya Kupası sonrası...

Bunlardan biri Abel Ferreira olacak, diğeri ise Jorge Jesus.

Jorge Jesus için Portekiz Milli Takım iddiası! Dünya Kupası sonrası...

SANTOS BIRAKACAK
Haberde, Fernando Santos'un, Dünya Kupası'nda her ne sonuç alınırsa alınsın görevinden ayrılacağı bilgisine yer verildi.

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