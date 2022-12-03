Jorge Jesus için Portekiz Milli Takım iddiası! Dünya Kupası sonrası...

Fenerbahçe'nin sezon başında takımın başında getirdiği ve kısa sürede adeta 'lideri' olduğu Jorge Jesus ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.
Fenerbahçe'nin sezon başında takımın başında getirdiği ve kısa sürede adeta 'lideri' olduğu Jorge Jesus ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.
Bilindiği üzere Portekizli teknik adam, Fenerbahçe ile 1 yıllık anlaşma imzalamıştı.
Fenerbahçe yönetiminin Jesus ile yola devam etmek istediği bilinirken, Portekizli hoca bu aşamada takıma odaklanmış durumda ve geleceğini daha sonra konuşmak istiyor.
Sarı lacivertliler, Jorge Jesus'a futbol takımının anahtarını vermiş durumda.
Bununla beraber transferler de, baştan sona Jorge Jesus'un talepleri doğrultusunda yapılıyor.
Öte yandan Fenerbahçe'nin, Jesus'u elinde tutması zor gibi görünüyor.
Daha önce Jesus'un adı, Brezilya Milli Takımı ile anılıyordu.
PORTEKİZ'DE DE GÜNDEM OLDU
Jesus için şimdi de Portekiz Milli Takım iddiaları hakim.
ESPN'in haberine göre Fernando Santos, Dünya Kupası sonrası Portekiz'i bırakacak.
Bununla beraber Portekiz Futbol Federasyonu, Santos'un ayrılığının ardından 2 ismi gündemine alacak.
Bunlardan biri Abel Ferreira olacak, diğeri ise Jorge Jesus.
SANTOS BIRAKACAK
Haberde, Fernando Santos'un, Dünya Kupası'nda her ne sonuç alınırsa alınsın görevinden ayrılacağı bilgisine yer verildi.
Portekizli yetkililerin, Ferreira ve Jesus'u yakından takip ettiği kaydedildi.
Jorge Jesus, Fenerbahçe başında 25 maça çıkarken 16 glibiyet 6 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.
Öte yandan, 2.16 puan ortalaması yakaladı.