FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus'tan müthiş istatistik! 14 maçta...

Fenerbahçe'de 'Jesus ball' Rayo Vallecano ile yapılan hazırlık maçında da devam etti.
Fenerbahçe'de 'Jesus ball' Rayo Vallecano ile yapılan hazırlık maçında da devam etti.
Kanarya'nın dünyaca ünlü hocası, Vallecano maçını 'sonradan oyuna giren oyuncularla' kazandı.
Maçın ardından, Jesus'a dair önemli bir detay daha ortaya çıktı.
Jesus'un, takımını ne kadar iyi tanıdığı ve maç içindeki aksiyonları, buna göre aldığı ortaya çıktı.
Portekizli teknik adam, ilk 11'de Alioski'yi değerlendirmişti.
Alioski, ikinci yarında yerini Ferdi Kadıoğlu'na bıraktı.
Bununla beraber Jesus, orta sahada Lincoln Henrique'ye ilk 11'de şans vermişti.
2. yarıda Lincoln Henrique'nin yerine sahada Joshua King vardı.
GİRENLER GOLÜNÜ ATTI
Fenerbahçe, sonradan oyuna giren King ve Ferdi'nin golleriyle rakibini 3-1 mağlup etti.
Futbol otoritelerince Jesus'un hamleleri araştırıldığında, Portekizli hocanın takımını ne kadar iyi tanıdığı ve kritik anlarda, önemli kararlar verdiği ortaya çıktı.
SÜPER LİG'DE DE ZİRVEDE
Futbola adeta bir satranç gözüyle bakan Jesus, hamleleriyle takımını da saha içinde dirençli ve formda tutmayo başarıyor.
Jesus, hangi oyuncudan ne zaman verim alacağını çok iyi biliyor.
Portekizli çalıştırıcı bu yönüyle Süper Lig'deki diğer hocalara üstünlük kurmuş durumda.
14 HAFTADA 9 GOL!
Fenerbahçe ilk 14 haftada kenardan gelen oyuncularından en fazla gol katkısı alan takım.
Jesus'un değişikliklerinden tam 9 gol ürettiler.