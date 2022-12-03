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FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus'tan müthiş istatistik! 14 maçta...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerin sezon başında takımın başına getirdiği Jorge Jesus, kısa zamanda verdiği radikal kararlarla ve takımının form grafiğini yükseltmesiyle dikkat çekmişti. Portekizli teknik adam, 2022 FIFA Dünya Kupası öncesi takımını Süper Lig'de zirvede bıraktı. Öte yandan ligde geçen 14 haftada, Jorge Jesus'un Fenerbahçesine dair önemli bir detay ortaya çıktı. Bu detay, Jesus'un takımını ne denli tanıdığını ortaya çıkardı. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2022 Cumartesi 09:25
FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus'tan müthiş istatistik! 14 maçta...

Fenerbahçe'de 'Jesus ball' Rayo Vallecano ile yapılan hazırlık maçında da devam etti.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus'tan müthiş istatistik! 14 maçta...

Kanarya'nın dünyaca ünlü hocası, Vallecano maçını 'sonradan oyuna giren oyuncularla' kazandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus'tan müthiş istatistik! 14 maçta...

Maçın ardından, Jesus'a dair önemli bir detay daha ortaya çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus'tan müthiş istatistik! 14 maçta...

Jesus'un, takımını ne kadar iyi tanıdığı ve maç içindeki aksiyonları, buna göre aldığı ortaya çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus'tan müthiş istatistik! 14 maçta...

Portekizli teknik adam, ilk 11'de Alioski'yi değerlendirmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus'tan müthiş istatistik! 14 maçta...

Alioski, ikinci yarında yerini Ferdi Kadıoğlu'na bıraktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus'tan müthiş istatistik! 14 maçta...

Bununla beraber Jesus, orta sahada Lincoln Henrique'ye ilk 11'de şans vermişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus'tan müthiş istatistik! 14 maçta...

2. yarıda Lincoln Henrique'nin yerine sahada Joshua King vardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus'tan müthiş istatistik! 14 maçta...

GİRENLER GOLÜNÜ ATTI
Fenerbahçe, sonradan oyuna giren King ve Ferdi'nin golleriyle rakibini 3-1 mağlup etti.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus'tan müthiş istatistik! 14 maçta...

Futbol otoritelerince Jesus'un hamleleri araştırıldığında, Portekizli hocanın takımını ne kadar iyi tanıdığı ve kritik anlarda, önemli kararlar verdiği ortaya çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus'tan müthiş istatistik! 14 maçta...

SÜPER LİG'DE DE ZİRVEDE
Futbola adeta bir satranç gözüyle bakan Jesus, hamleleriyle takımını da saha içinde dirençli ve formda tutmayo başarıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus'tan müthiş istatistik! 14 maçta...

Jesus, hangi oyuncudan ne zaman verim alacağını çok iyi biliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus'tan müthiş istatistik! 14 maçta...

Portekizli çalıştırıcı bu yönüyle Süper Lig'deki diğer hocalara üstünlük kurmuş durumda.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus'tan müthiş istatistik! 14 maçta...

14 HAFTADA 9 GOL!
Fenerbahçe ilk 14 haftada kenardan gelen oyuncularından en fazla gol katkısı alan takım.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus'tan müthiş istatistik! 14 maçta...

Jesus'un değişikliklerinden tam 9 gol ürettiler.

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