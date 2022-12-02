FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya'nın Timo Hübers planı ortaya çıktı!

Fenerbahçe'de Dünya Kupası arası nedeniyle hazırlıklarına devam ediyor.
Sarı-lacivertliler, bu arada transfer çalışmalarına hız verdi.
Kanarya, bu sezon defans bölgesinde yaşadığı sakatlıklar ve kart cezaları nedeniyle sıkıntı çekmişti.
Fenerbahçe'de Dünya Kupası arası nedeniyle hazırlıklarına devam ediyor.
Sarı-lacivertliler, bu arada transfer çalışmalarına hız verdi.
Kanarya, bu sezon defans bölgesinde yaşadığı sakatlıklar ve kart cezaları nedeniyle sıkıntı çekmişti.
Bu yüzden, Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un stoper bölgesine takviye istediği biliniyor.
Sarı-lacivertliler, bu nedenle transferde önceliği defansa verdi.
Fenerbahçe yönetimi, kısa süre önce gündeme gelen Köln'ün Alman defans oyuncusu Timo Hübers konusunda bekleme kararı aldı.
Sarı-lacivertliler, 26 yaşındaki oyuncunun kulübü Köln'e son teklifini yaptı.
Kanarya, Alman kulübü ile sözleşmesi sezon sonu bitecek oyuncuyu makul bir bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmak istiyor.
Ara transfer döneminde Alman savunmacıyı transfer edemezse sezon sonunda tekrar görüşecek.
Timo Hübers'in piyasa değeri 7.5 milyon euro.
Bu sezon, Köln forması ile 20 maça çıkan 26 yaşındaki stoper 1 gol attı.
Hübers, Köln'den önce bir başka Alman ekibi Hannover 96'da forma giydi.
Ayrıca Timo Hübers, Hannover ve Diekholzen altyapısında oynadı.
26 yaşındaki oyuncunun, kulüp kariyerinde 186 maçı bulunuyor.
Defans oyuncusu, bu mücadelelerde 15 gol 4 asistlik performans gösterdi.