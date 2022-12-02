Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya'nın Timo Hübers planı ortaya çıktı!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya'nın Timo Hübers planı ortaya çıktı!

Fenerbahçe'de transfere hız verildi. Sarı-lacivertliler, Köln ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 26 yaşındaki defans oyuncusu Timo Hübers'i kadrosuna katmak istiyor. Kanarya, Alman oyuncu için son teklifini yaptı ve beklemeye geçti. İşte haberin detayları... (Fb spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2022 Cuma 10:18 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2022 Cuma 10:21
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya'nın Timo Hübers planı ortaya çıktı!

Fenerbahçe'de Dünya Kupası arası nedeniyle hazırlıklarına devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya'nın Timo Hübers planı ortaya çıktı!

Sarı-lacivertliler, bu arada transfer çalışmalarına hız verdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya'nın Timo Hübers planı ortaya çıktı!

Kanarya, bu sezon defans bölgesinde yaşadığı sakatlıklar ve kart cezaları nedeniyle sıkıntı çekmişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya'nın Timo Hübers planı ortaya çıktı!

Bu yüzden, Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un stoper bölgesine takviye istediği biliniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya'nın Timo Hübers planı ortaya çıktı!

Sarı-lacivertliler, bu nedenle transferde önceliği defansa verdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya'nın Timo Hübers planı ortaya çıktı!

Fenerbahçe yönetimi, kısa süre önce gündeme gelen Köln'ün Alman defans oyuncusu Timo Hübers konusunda bekleme kararı aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya'nın Timo Hübers planı ortaya çıktı!

Sarı-lacivertliler, 26 yaşındaki oyuncunun kulübü Köln'e son teklifini yaptı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya'nın Timo Hübers planı ortaya çıktı!

Kanarya, Alman kulübü ile sözleşmesi sezon sonu bitecek oyuncuyu makul bir bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmak istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya'nın Timo Hübers planı ortaya çıktı!

Ara transfer döneminde Alman savunmacıyı transfer edemezse sezon sonunda tekrar görüşecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya'nın Timo Hübers planı ortaya çıktı!

Timo Hübers'in piyasa değeri 7.5 milyon euro.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya'nın Timo Hübers planı ortaya çıktı!

Bu sezon, Köln forması ile 20 maça çıkan 26 yaşındaki stoper 1 gol attı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya'nın Timo Hübers planı ortaya çıktı!

Hübers, Köln'den önce bir başka Alman ekibi Hannover 96'da forma giydi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya'nın Timo Hübers planı ortaya çıktı!

Ayrıca Timo Hübers, Hannover ve Diekholzen altyapısında oynadı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya'nın Timo Hübers planı ortaya çıktı!

26 yaşındaki oyuncunun, kulüp kariyerinde 186 maçı bulunuyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya'nın Timo Hübers planı ortaya çıktı!

Defans oyuncusu, bu mücadelelerde 15 gol 4 asistlik performans gösterdi.

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