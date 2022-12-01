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Fenerbahçe'den Attila Szalai ve transfer kararı! Bonservisi...

Fenerbahçe'nin Macar savunmacısı Attila Szalai için Rus basınında önemli bir habere yer verildi. Yaz transfer sezonunda Szalai ile yakından ilgilenen Zenit St. Petersburg, bu transferi noktalayamamıştı. İddiaya göre Fenerbahçe, ocak transfer sezonunda Szalai için gelecek teklifleri dinleme kararı aldı ve yıldız oyuncunun bonservisini belirledi. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2022 Perşembe 13:00 Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2022 Perşembe 13:47
Fenerbahçe'den Attila Szalai ve transfer kararı! Bonservisi...

Transfer operasyonu, Fenerbahçe'nin istediği rakam nedeniyle gerçekleşmemişti.

Fenerbahçe'den Attila Szalai ve transfer kararı! Bonservisi...

Zenit, Szalai için Fenerbahçe'ye 8-10 milyon euro arasında bir rakam önermişti.

Fenerbahçe'den Attila Szalai ve transfer kararı! Bonservisi...

Fenerbahçe kanadı ise, yıldız oyuncu için 12 milyon euro talep etti.

Fenerbahçe'den Attila Szalai ve transfer kararı! Bonservisi...

Bu talebin ardından Zenit masadan kalktı.

Fenerbahçe'den Attila Szalai ve transfer kararı! Bonservisi...

YENİDEN GELİYORLAR
Rus basını, Zenit'in Szalai için yeniden Fenerbahçe'nin kapısını çalacağını ifade etti.

Fenerbahçe'den Attila Szalai ve transfer kararı! Bonservisi...

Bununla beraber, Zenit'in ardından başka Rus takımlarının da Fenerbahçeli Szalai'yi isteyebileceği iddia edildi.

Fenerbahçe'den Attila Szalai ve transfer kararı! Bonservisi...

F.BAHÇE'DEN ONAY GELDİ
Öte yandan Fenerbahçeli yetkililerin, Szalai'nin satışı için masaya oturmaya hazır olduğu dile getirildi.

Fenerbahçe'den Attila Szalai ve transfer kararı! Bonservisi...

Sarı lacivertli kulübün, 12 milyon euro ve üstüne çıkan rakamları dinleyeceği kaydedildi.

Fenerbahçe'den Attila Szalai ve transfer kararı! Bonservisi...

SZALAI DE HAZIR
Öte yandan Attila Szalai'nin de ayrılık için yeşil ışık yaktığı bilgisine yer verildi.

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