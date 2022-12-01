Fenerbahçe'den Attila Szalai ve transfer kararı! Bonservisi...

Fenerbahçe'nin Macar yıldızı Attila Szalai için Rus basını önemli bir haber kaleme aldı.
Fenerbahçe'nin Macar yıldızı Attila Szalai için Rus basını önemli bir haber kaleme aldı.
Bilindiği üzere Szalai'ye sezon başında Zenit talip olmuştu.
Rus temsilcisi, Fenerbahçe ile Szalai için bir dizi görüşme gerçekleştirmişti.
Transfer operasyonu, Fenerbahçe'nin istediği rakam nedeniyle gerçekleşmemişti.
Zenit, Szalai için Fenerbahçe'ye 8-10 milyon euro arasında bir rakam önermişti.
Fenerbahçe kanadı ise, yıldız oyuncu için 12 milyon euro talep etti.
Bu talebin ardından Zenit masadan kalktı.
YENİDEN GELİYORLAR
Rus basını, Zenit'in Szalai için yeniden Fenerbahçe'nin kapısını çalacağını ifade etti.
Bununla beraber, Zenit'in ardından başka Rus takımlarının da Fenerbahçeli Szalai'yi isteyebileceği iddia edildi.
F.BAHÇE'DEN ONAY GELDİ
Öte yandan Fenerbahçeli yetkililerin, Szalai'nin satışı için masaya oturmaya hazır olduğu dile getirildi.
Sarı lacivertli kulübün, 12 milyon euro ve üstüne çıkan rakamları dinleyeceği kaydedildi.
SZALAI DE HAZIR
Öte yandan Attila Szalai'nin de ayrılık için yeşil ışık yaktığı bilgisine yer verildi.
Yıldız oyuncu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplamda 31 müsabakada yer aldı.
Macar yıldız 1 gol atarken 1 de asist üretti.
Szalai, Macaristan Milli Takım ile de 31 maçta 1 gol üretti.