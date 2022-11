Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus Rayo Vallecano maçı sonrası konuştu!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, "Daha iyi olmamız gerekiyordu. İlk yarı oyuna hükmettik sonuca hükmedemedik. İkinci yarı değişikliklerle takımın performansı daha iyiye gitti. Rakibin değişiklikleriyle ise oyunları daha kötüye gitti" dedi.

Fenerbahçe, Dünya Kupası arasında Kulüpler Birliği Vakfı tarafından organize edilen dostluk turnuvasında LaLiga ekiplerinden Rayo Vallecano'yu 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, rakibe göre iyi oyun sergilediklerini ancak kolay bir gol yediklerini ifade ederek, "Daha iyi olmamız gerekiyordu. İlk yarı oyuna hükmettik sonuca hükmedemedik. İkinci yarı değişikliklerle takımın performansı daha iyiye gitti. Rakibin değişiklikleriyle ise oyunları daha kötüye gitti. Bu da ikinci yarı işimizi daha kolaylaştırdı. Hazırlık maçı da olsa kazanmak her zaman önemlidir. Ama maçta sakatlık yaşanması iyi olmadı. Pedro'nun durumunun ne olacağını göreceğiz ama keyif kaçırıcı bir durum bu" dedi.

"PEDRO'NUN DURUMU UMARIM CİDDİ DEĞİLDİR"

Jesus, lige verilen 5 haftalık aranın iyi geleceğini dile getirerek, "Bu ara sakatların dönmesi açısından önemli. Daha önce sakat olan oyuncularımız, King, Mert Hakan Yandaş bu maçta oynadı. İki sakatımız var; Peres ve Arda Güler. Bu maçta sakatlanan Pedro'nun durumu umarım ciddi değildir. Hastaneye gitti, gerekli testler orada yapılacak. Ben şu an durumuyla ilgili bilgili değilim en azından" diye konuştu.

"YABANCI SINIRI SEBEBİYLE KONTENJAN DOLU"

Lemos ve Bruma'nın lisansları hakkında konuşan Jesus, "Şu anda Fenerbahçe'nin yabancı sınırı sebebiyle kontenjanı dolu. Transfer ve liste için birilerinin gitmesi gerekiyor. Lemos bu maçta oynadı çünkü o pozisyonda elimizde çok çözüm yok. İki genç oyuncu da vardı; Yusuf ve Yiğit. Lemos, 5 aydır oynamıyordu, bu maç iyi oynadı, fiziksel zorluk yaşadı ama bu normal. Transfer sezonuna bakacağız ama kolay değil. Onların kadroya dahil olmaları için birilerinin gitmesi gerekiyor. Ne yapacağımıza bakacağız transfer döneminde. Savunma bölgesinde sayı anlamında sıkıntı yaşayabiliyoruz. Bugün gördük. Serdar zaman zaman sakatlıklar yüzünden takımdan ayrı kalabiliyor. Peres sakat. Türkiye'de yarışan Fenerbahçe gibi güçlü 5-6 takım var. Avrupa'da son 16'dayız. Başarının bedeli bu. Başarılı olup ilerlemesek belki bu sakatlıkları yaşamazdık. Ama defans bölgesini, elimizde daha fazla çözüm olması için iyileştirmemiz gerektiği bir gerçek. Fikir belirtmem gerekirse bence yabancı sınırı olmasa Türk futbolunun gelişmesi açısından daha iyi olabilirdi. Portekiz'de yabancı kuralı yok. Ama başka kurallar var. Bu yüzden Portekiz 10 milyon nüfuslu olmasına rağmen en iyi oyuncuları çıkarabiliyor ve takımları da dünya sıralamasında ön sıralarda yer alabiliyor. Ben şahsi olarak şu düşüncedeyim; Avrupa ve dünya futboluna, üst liglere baktığınız zaman bu tarz yabancı sınırlamaları yok. Kalite olarak düşük diyebileceğimiz Arabistan ve Türkiye gibi liglerde var bu sınır. Bu yüzden futbol gelişmiyor. Kaliteli oyuncu getirirseniz katkı sağlıyorlar. Altyapı önemli, imkanlar, şartlar her zaman daha iyi hale getirilmeli. Türk futbolunu yönetirken bu tarz detayların düşünülmesi gerekir" şeklinde konuştu.

"LEMOS VE BRUMA'NIN PERFORMANSLARINI DAHA YUKARI ÇEKMEK İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"

Lemos ve Bruma'nın performanslarını daha yukarı çekmek için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Jesus, "Lige verilen arada hatalarımızı gidermek için, daha üst seviye için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bütün takımlar böyle değerlendirebiliyor arayı. Lig başlayınca göreceğiz seviyeyi. Bu işimizin bir parçası. Her gün her antrenmanda daha iyi olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz çünkü biliyoruz ki hem bireysel hem kolektif anlamda daha iyi olabiliriz" dedi.

"VALENCİA VE BATSHUAYİ'YE TAKIMIN İHTİYACI VAR"

Jesus, Dünya Kupası'na katılan oyuncularının performansları hakkında "Valencia 3 maçta 3 gol attı, iyi performans sergiledi. Fiziksel olarak da iyi seviyede değildi. Takımı elendiği için izin yapıp birkaç gün içinde takıma katılacak. Belçika'nın da bir maçı daha var. Gruptan çıkamazsa Batshuayi de takımımıza katılacak. Bu iki oyuncuya ihtiyacı var takımın" diye konuştu.

"DÜNYA KUPASI'NDA 4 FAVORİM VAR"

Dünya Kupası'nda 4 favori takımının olduğunu belirten Jesus, "Portekiz, Brezilya, Fransa ve İspanya. Sonrasında Arjantin ve İngiltere geliyor. Bu ikisi kalite anlamında diğerleriyle aynı seviyede değil. Kısa süreli, eşleşmeli tur olduğu için her şey olabilir bu turnuvada. 4 takımın en kaliteli takım olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"ARABİSTAN'DA DA YABANCI SINIRLAMASI VAR"

Jesus, Suudi Arabistan Milli Takımı'nda bir zaman görev yaptığı Al Hilal takımından çok oyuncu olduğunu ifade ederek, "13 oyuncu çağrıldı. Arjantin maçında İlk 11'in 6'sı Al Hilal oyuncusuydu. Kaleciyle çalışmamıştım. Arabistan'da da yabancı sınırlaması var. Ben gittiğimde oyuncu sınırı 5'ten 7'ye çıkmıştı. Bu değişim onları olumlu anlamda değiştirmişti, faydası oldu. O ligde de iyi oyuncular var. Beni şaşırtmadı Arjantin sonucu. Birkaç yıl oluyor ayrılalı. Kazanmalarının benimle alakası yok o yüzden. Belki onların teknik direktörünün başarısı. Belki fikirleri benimle aynıdır, olabilir" dedi.

"RONALDO'NUN İÇİNDE BULUNDUĞU DURUMU ÇOK İYİ ANLIYORUM"

Cristiano Ronaldo'nun durumunu hakkında da konuşan Jesus, şu ifadeleri kullandı:"

Ronaldo'nun içinde bulunduğu durumu çok iyi anlıyorum. İkimiz de Portekizliyiz, aramızda iyi bağ var. Messi ve Ronaldo belki şu an son dünya kupalarını oynuyorlar. Ama dünyanın en iyi iki oyuncusu olduklarına şüphe yok. O seviyede başka oyuncular yok. Seviyelerine yaklaşanlar var ama o seviyede olduklarını düşünmüyorum. Ronaldo'nun dünyaya örnek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Finansal ihtiyacı yok, her şeyi başarmış ama ilk tutkusuyla oynuyor, başarıya aç bir şekilde. Bu da futbola olan aşkını gösteriyor. Zaten dünyanın en iyi futbolcuları aşk sebebiyle bu seviyeye ulaşıyorlar. Pele ve Maradona da öyle. Messi ve Ronaldo da öyle. Diğerleri kalite olarak onların seviyesine ulaşabilirler ama bu bakış açısına ulaşabileceklerini düşünmüyorum. Özel hayatta başka şeyler de var çünkü. Futbolu hayatlarında her şeyi önüne koymuşlar. Bu yüzden her futbolcu o seviyeye gelmez diye düşünüyorum." dedi.