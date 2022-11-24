Biletler satışta

Fenerbahçe'nin Rayo Vallecano ile 3 oynayacağı karşılaşmanın biletleri öncelik kuralıyla satışa çıktı. Fiyatlar 100 TL'den başlıyor. Yönetim, müsabakada; Localar, 1907 Tribünü, Fenerium Alt E Blok ve Divan Kurulu 2022 – 2023 sezonu kombinelerinin de geçerli olacağını duyurdu.

FORMALAR AÇIK ARTIRIMDA

Fenerbahçe, Black Friday'de (Kara cuma) taraftarlara, futbolcuların giydiği formalara açık artırma ile ulaşma imkanı sağlayacak. Açıklamada, "25 Kasım Cuma günü saat 21.00'de http://fenerium.com'da başlayacak 1 saatlik açık artırma ile futbolcularımızın giydiği formalar taraftarlarımızla buluşacak. Kazanan taraftarlara kapanış tutarı üzerinden %20 indirim uygulanacak bu açık artırmaya katılmayı unutmayın!" denildi.



GEÇMİŞ OLSUN DÜZCE

Fenerbahçe, Düzce'de meydana gelen 5.9 şiddetindeki deprem nedeniyle 'geçmiş olsun' mesajı yayımladı... Kulübün sosyal medya hesabından, "Düzce'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem sonrası can ve mal kaybının olmamasını temenni ediyor; tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.



