Haberler Fenerbahçe Biletler satışta

Biletler satışta

Fenerbahçe'nin Rayo Vallecano ile 30 Kasım Çarşamba günü saat 20.00'de Ülker Stadı'nda oynayacağı karşılaşmanın biletleri öncelik kuralıyla satışa çıktı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2022 Perşembe 06:50
Biletler satışta

Fenerbahçe'nin Rayo Vallecano ile 3 oynayacağı karşılaşmanın biletleri öncelik kuralıyla satışa çıktı. Fiyatlar 100 TL'den başlıyor. Yönetim, müsabakada; Localar, 1907 Tribünü, Fenerium Alt E Blok ve Divan Kurulu 2022 – 2023 sezonu kombinelerinin de geçerli olacağını duyurdu.

FORMALAR AÇIK ARTIRIMDA
Fenerbahçe, Black Friday'de (Kara cuma) taraftarlara, futbolcuların giydiği formalara açık artırma ile ulaşma imkanı sağlayacak. Açıklamada, "25 Kasım Cuma günü saat 21.00'de http://fenerium.com'da başlayacak 1 saatlik açık artırma ile futbolcularımızın giydiği formalar taraftarlarımızla buluşacak. Kazanan taraftarlara kapanış tutarı üzerinden %20 indirim uygulanacak bu açık artırmaya katılmayı unutmayın!" denildi.


GEÇMİŞ OLSUN DÜZCE
Fenerbahçe, Düzce'de meydana gelen 5.9 şiddetindeki deprem nedeniyle 'geçmiş olsun' mesajı yayımladı... Kulübün sosyal medya hesabından, "Düzce'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem sonrası can ve mal kaybının olmamasını temenni ediyor; tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.


DİĞER
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe'de devre arası erken ayrılık! O yıldız için harekete geçtiler...
Mustafa Sandal'dan meslektaşlarının yılbaşı konser ücretlerine polemik yaratacak sözler: Yemeyin bizi!
Şimdi değilse ne zaman?
Romanya'dan Trabzonspor iddiası! Ortaya joker
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Sağ şeride Sambacı! F.Bahçe Arao ve Henrique'yi aracı yapacak
Brezilya'dan Fenerbahçe'ye Jesus müjdesi!
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (23 Kasım)
YENİ AY EN ÇOK HANGİ BURÇLARI ETKİLEYECEK?
Emekli, atanamayan öğretmene Öğretmenler Günü mesajları
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Gaziantep Belçika'da kayıp! Gaziantep Belçika'da kayıp! 01:30
Devre arasında ayrılık! İtalya'dan talibi var Devre arasında ayrılık! İtalya'dan talibi var 00:38
Nelsson'dan Sevilla itirafı! "Pişman olmadığımı söyleyemem" Nelsson'dan Sevilla itirafı! "Pişman olmadığımı söyleyemem" 00:37
G.Saray yönetimini ikiye böldü! O karar... G.Saray yönetimini ikiye böldü! O karar... 00:37
Beşiktaş'tan G.Saray'a Cengiz çalımı! Transferi o isim bitirecek Beşiktaş'tan G.Saray'a Cengiz çalımı! Transferi o isim bitirecek 00:37
Ljajic ve Altay hakkında konuştu! "Antipati olursa..." Ljajic ve Altay hakkında konuştu! "Antipati olursa..." 00:36
Daha Eski
🔴 A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴 A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 00:31
Dimitris Itoudis: Önemli bir seriden geçiyoruz Dimitris Itoudis: Önemli bir seriden geçiyoruz 00:33
Türk Telekom evinde farklı kazandı! Türk Telekom evinde farklı kazandı! 00:33
Aslan evinde kükredi! Aslan evinde kükredi! 00:33
Crespo için özel açıklamalar ve transfer itirafı! Atl. Madrid... Crespo için özel açıklamalar ve transfer itirafı! Atl. Madrid... 00:34
Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz bilmecesi! Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz bilmecesi! 00:34