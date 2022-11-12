Fenerbahçe Giresunspor maçı CANLI izle! FB Giresunspor maçı canlı anlatım | Fenerbahçe maçı izle

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Bitexen Giresunspor'u ağırlıyor. 29 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-lacivertli takım, Dünya Kupası arası öncesi hata yapmak istemiyor. 12 puanlı Bitexen Giresunspor ise alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...



FENERBAHÇE-GİRESUNSPOR MAÇI 11'LERİ

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Serdar Aziz, Szalai, Alioski, Arao, Zajc, İrfan Can, Rossi, Pedro, Valencia.

Giresunspor: Onurcan Piri, Görkem, Arias, Alexis, Alper, Campuzano, Mejia, Serginho, Kuwas, Borja, Bajic.

SAHASINDA KAYBETMEDİ

Evinde oynadığı son 14 Süper Lig maçında 11 galibiyet, 3 beraberlik alarak hiç mağlubiyet yaşamayan Fenerbahçe, son 6 iç saha karşılaşmasında da puan kaybetmedi. Süper Lig'de oynadığı son 8 müsabakanın 6'sında gol yemeyen sarı-lacivertliler, bu sezon rakiplerine en az şut fırsatı tanıyan takım konumunda yer aldı.

FENERBAHÇE'DE EKSİK ÇOK

Fenerbahçe, Giresunspor karşısında 6 futbolcusundan yararlanamıyor. Sakatlıkları bulunan İrfan Can Eğribayat, Lincoln Henrique, Gustavo Henrique, Mert Hakan Yandaş ve Luan Peres, Giresunspor karşısında forma giyemiyor. Bu oyuncuların yanı sıra Demir Grup Sivasspor müsabakasında çift sarı kartla oyundan atılan Michy Batshuayi, cezası sebebiyle kadroda yer almıyor.