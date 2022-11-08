Haberler Fenerbahçe Alioski farkı

Alioski farkı

30 yaşındaki oyuncu ilk devrede mutlak golü önledi. Fenerbahçe 10 kişi kaldıktan sonra takımına penaltı kazandırdı. Ayakta alkışlandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2022 Salı 06:50
Alioski farkı
Kanarya'nın Sivasspor ile oynadığı karşılaşmada Ezgjan Alioski teknik direktör Jorge Jesus tarafından 11'de sahaya sürüldü. Makedon futbolcu başarılı bir oyun sergiledi. İlk devrede kırmızı-beyazlıların tehlikeli geldiği bir pozisyonda Saba şutunu attı. Alioski meşin yuvarlağın önüne atlayarak mutlak golü engelledi. Maç boyunca kendi kanadını çok iyi savunan 30 yaşındaki futbolcu hücumda da etkili oldu. F.Bahçe'nin penaltı kazandığı pozisyonun kahramanıydı. Robin Yalçın ile girdiği pozisyonda yerde kaldı. Hüseyin Göçek penaltıyı verdi.
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