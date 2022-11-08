Alioski farkı

Kanarya'nınSivasspor ile oynadığı karşılaşmada Ezgjan Alioski teknik direktör Jorge Jesus tarafından 11'de sahaya sürüldü. Makedon futbolcu başarılı bir oyun sergiledi. İlk devrede kırmızı-beyazlıların tehlikeli geldiği bir pozisyonda Saba şutunu attı. Alioski meşin yuvarlağın önüne atlayarak mutlak golü engelledi. Maç boyunca kendi kanadını çok iyi savunan 30 yaşındaki futbolcu hücumda da etkili oldu. F.Bahçe'nin penaltı kazandığı pozisyonun kahramanıydı. Robin Yalçın ile girdiği pozisyonda yerde kaldı. Hüseyin Göçek penaltıyı verdi.