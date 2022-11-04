FENERBAHÇE HABERLERİ - Ukrayna basınından Dinamo Kiev'e tepki! Arda Güler...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. ve son maçında Dinamo Kiev'i 2-0 yenerek 14 puanla ilk sıradaki yerini koruyup adını son 16'ya yazdırdı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. ve son maçında Dinamo Kiev'i 2-0 yenerek 14 puanla ilk sıradaki yerini koruyup adını son 16'ya yazdırdı.
Teknik direktör Jorge Jesus, rotasyonlu kadroyla oyuncularını sahaya sürerken Arda Güler, mücadelede yıldızlaştı.
Polonya'nın Krakow şehrindeki Cracovia Stadı'nda oynanan mücadelede gol perdesini Arda Güler araladı.
Bu sezon ligde hiç ilk 11'de görev alamayan genç futbolcu, Avrupa 3. kez başlangıç kadrosunda yer aldı.
Mücadelenin başından itibaren sergilediği futbolla beğenileri toplayan 17 yaşındaki futbolcu, dakikalar 23'ü gösterdiğinde meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımının ilk golüne imza attı.
45+2. dakikada ise Arda Güler yeniden sahneye çıktı ve Arao'nun kaydettiği gole asist yaparak 2. golün gelmesine katkı sundu.
Sarı-lacivertli ekibin genç futbolcusu, Avrupa kupalarındaki ilk golünü de Dinamo Kiev'e karşı kaydetti.
Bu sezon Avrupa kupalarında hem gol atan hem de asist yapan en genç oyuncu olan Arda Güler, Fenerbahçe formasıyla Avrupa kupalarında ağları sarsan en genç oyuncu unvanının sahibi oldu.
Gol sevincinde formasının içine giydiği "Annecim seni çok seviyorum" yazılı tişörtünü gösteren Arda Güler'i teknik direktörü Jesus, sarılıp yanağından öperek kutladı.
Arda mücadelenin ardından ise "Annem iki ay önce kalbinden ameliyat oldu. Futbola odaklanmak çok zordu bu süreçte. Bir söz verdim, ilk golümü anneme armağan edeceğim diye. Gol atınca anneme armağan ettim" dedi.
UKRAYNA BASININDA MANŞET OLDU
Öte yandan Arda Güler, Ukrayna basınında da geniş yer buldu.
Dinamo Kiev'in Avrupa'da tarihi bir utanç yaşadığı belirtilirken 17 yaşındaki genç oyuncunun rakibini yerin dibine soktuğu ifade edildi.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında Konyaspor deplasmanındaki 1-0'lık yenilginin ardından ayağa kalktı.
Hem ligde hem de Avrupa'daki başarısı ile adından söz ettiren Jesus ve öğrencileri, 13 maçın 10'undan galip ayrılırken 3 de beraberlik yaşadı.