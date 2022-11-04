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FENERBAHÇE HABERLERİ - Ukrayna basınından Dinamo Kiev'e tepki! Arda Güler...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Dinamo Kiev'i 2-0 yenmiş gollerden biri de 17 yaşındaki Arda Güler'den gelmişti. Ukrayna basını, Dinamo Kiev'in Fenerbahçe karşısındaki performasına tepki gösterdi. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2022 Cuma 14:45
FENERBAHÇE HABERLERİ - Ukrayna basınından Dinamo Kiev'e tepki! Arda Güler...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. ve son maçında Dinamo Kiev'i 2-0 yenerek 14 puanla ilk sıradaki yerini koruyup adını son 16'ya yazdırdı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ukrayna basınından Dinamo Kiev'e tepki! Arda Güler...

Teknik direktör Jorge Jesus, rotasyonlu kadroyla oyuncularını sahaya sürerken Arda Güler, mücadelede yıldızlaştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ukrayna basınından Dinamo Kiev'e tepki! Arda Güler...

Polonya'nın Krakow şehrindeki Cracovia Stadı'nda oynanan mücadelede gol perdesini Arda Güler araladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ukrayna basınından Dinamo Kiev'e tepki! Arda Güler...

Bu sezon ligde hiç ilk 11'de görev alamayan genç futbolcu, Avrupa 3. kez başlangıç kadrosunda yer aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ukrayna basınından Dinamo Kiev'e tepki! Arda Güler...

Mücadelenin başından itibaren sergilediği futbolla beğenileri toplayan 17 yaşındaki futbolcu, dakikalar 23'ü gösterdiğinde meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımının ilk golüne imza attı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ukrayna basınından Dinamo Kiev'e tepki! Arda Güler...

45+2. dakikada ise Arda Güler yeniden sahneye çıktı ve Arao'nun kaydettiği gole asist yaparak 2. golün gelmesine katkı sundu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ukrayna basınından Dinamo Kiev'e tepki! Arda Güler...

Sarı-lacivertli ekibin genç futbolcusu, Avrupa kupalarındaki ilk golünü de Dinamo Kiev'e karşı kaydetti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ukrayna basınından Dinamo Kiev'e tepki! Arda Güler...

Bu sezon Avrupa kupalarında hem gol atan hem de asist yapan en genç oyuncu olan Arda Güler, Fenerbahçe formasıyla Avrupa kupalarında ağları sarsan en genç oyuncu unvanının sahibi oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ukrayna basınından Dinamo Kiev'e tepki! Arda Güler...

Gol sevincinde formasının içine giydiği "Annecim seni çok seviyorum" yazılı tişörtünü gösteren Arda Güler'i teknik direktörü Jesus, sarılıp yanağından öperek kutladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ukrayna basınından Dinamo Kiev'e tepki! Arda Güler...

Arda mücadelenin ardından ise "Annem iki ay önce kalbinden ameliyat oldu. Futbola odaklanmak çok zordu bu süreçte. Bir söz verdim, ilk golümü anneme armağan edeceğim diye. Gol atınca anneme armağan ettim" dedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ukrayna basınından Dinamo Kiev'e tepki! Arda Güler...

UKRAYNA BASININDA MANŞET OLDU

Öte yandan Arda Güler, Ukrayna basınında da geniş yer buldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ukrayna basınından Dinamo Kiev'e tepki! Arda Güler...

Dinamo Kiev'in Avrupa'da tarihi bir utanç yaşadığı belirtilirken 17 yaşındaki genç oyuncunun rakibini yerin dibine soktuğu ifade edildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ukrayna basınından Dinamo Kiev'e tepki! Arda Güler...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında Konyaspor deplasmanındaki 1-0'lık yenilginin ardından ayağa kalktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ukrayna basınından Dinamo Kiev'e tepki! Arda Güler...

Hem ligde hem de Avrupa'daki başarısı ile adından söz ettiren Jesus ve öğrencileri, 13 maçın 10'undan galip ayrılırken 3 de beraberlik yaşadı.

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