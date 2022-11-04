Avrupa’nın prensi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki son maçında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i deplasmanda 2-0 yendi. Sarı-lacivertliler bu sonuçla grubu lider bitirerek play-off oynamadan doğrudan son 16'ya yükseldi. AEK Larnaca'yı 1-0 yenen Rennes ise ikinci olarak turladı... Polonya'nın Krakow kentinde oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Kanarya, 23. dakikada Arda Güler ile öne geçti. Genç yıldız, kalecinin uzaklaştırmak istediği topu ceza yayı üzerinden düzgün bir vuruşla filelere gönderdi.

RENNES, PLAY-OFF OYNAYACAK

İlk yarının uzatma anlarında kazanılan köşe atışında Arda Güler'in ortasını Arao kafa ile ikinci kez ağlarla buluşturdu: 0-2. İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren sarı- lacivertli temsilcimiz, mücadeleden 2-0 galip ayrılmayı başardı. Oynadığı 6 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik elde eden Kanarya, 14 puanla grubunu lider tamamladı ve direkt Avrupa Ligi son 16 turuna adını yazdırdı. AEK Larnaca ile Fransa'da 1-1 berabere kalan Rennes, Şampiyonlar Ligi'nden gelecek takım ile play-off oynayacak.

BU ZAFERi HAK ETTiK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, D.Kiev'i yenip grubu lider tamamladıkları için çok mutlu olduklarını söyledi. "Bu zaferi sonuna kadar hak ettik" diyen Portekizli teknik adam, "Maçın başından sonuna kadar taktik disiplinden kopmadan, hak ettiğimiz bir sonuç aldık. Arda bulduğu şansı çok iyi değerlendirip beni yanıltmadı. Bize daha çok maç kazandırıp büyük başarılar yaşatacak bir potansiyele sahip. Grubu lider bitirip kısa vadeli hedeflerimizden birini gerçekleştirdiğimiz için oyuncularımı yürekten kutluyorum" dedi.

10 MAÇTIR NAMAĞLUP

Fenerbahçe, Avrupa'da yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı. Dinamo Kiev'e uzatmalarda kaybettikten sonra yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden sarı-lacivertliler bu kulvarda elemeler dahil oynadığı 10 karşılaşmada 7 galibiyet, 3 beraberlik aldı. 23 gol attı, 9 gol yedi.

1 BASAMAK DAHA YÜKSELDİK

UEFA'da dün akşam oynanan maçlardan sonra ülke puanını 31 bin 100'e yükselten Türkiye sıralamada 12'nci sıraya çıktı. Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir'in kazandığı, Sivasspor'un kaybetmediği gecede 4 takımımız da Avrupa'da yoluna devam ederken, 11. sıradaki Sırbistan (31.875 puan) ile aradaki farkı kapatırken, 13. İsviçre ile (29.175) arayı açtık.

İLK ONBİRDE 5 DEĞİŞİKLİK

Jorge Jesus ilk onbirde 5 değişiklik yaptı. Son İstanbulspor maçında forma giyen İrfan Can Kahveci, Pedro, Emre Mor, Zajc ve Alioski yedek soyundu. Bu isimlerin yerlerine Osayi Samuel, Crespo, Lincoln, Valencia ve Arda Güler, Dinamo Kiev'e karşı ilk onbirde sahaya çıktı. Sakatlığı geçen King yine kulübede yer aldı.

3 MİLYON EURO DAHA KASADA

Dinamo Kiev'i yenerek grubu lider bitiren F.Bahçe, UEFA'dan yaklaşık 3 milyon euro gelir kazandı. 3 puanın karşılığı 630 bin euro alan sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi'nde gruptan lider çıktığı için 1.1 milyon euro, son 16 biletini kaptığı için de 1.2 milyon euro'nun sahibi oldu. Toplam gelir 14 milyon euro'yu buldu.

1959 ÖNCESİ GÜNDEMDE YOK

Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, 1959 öncesi şampiyonluklar hakkında, "Gündemimizde değil" dedi. Büyükekşi, "Şu an çok daha hızlı karar verilmesi gereken, önemli konularımız var. 1959'da Ulusal ligimiz başladı, 1959 öncesi daha yereldi. Bu konuyla ilgili karar, ilerleyen dönemlerde verilir" diye konuştu.

ANNESİNE HEDİYE

Jorge Jesus'un Dinamo Kiev karşısında ilk onbirde şans verdiği Arda Güler, bir gol+bir asistle galibiyetin mimarı oldu. 17 yaşındaki oyuncu, 23'te kaleci Bushchan'ın uzaklaştırmak istediği topu düzgün bir vuruşla boş kaleye gönderip Fenerbahçe'yi öne geçirdi. 45+2'de kornerden Arao'ya ikinci golün asistini yapıp maça damga vurdu. Bu sezonki 3. golünü atan ve ilk asistini yapan Arda, golden sonra formasını sıyırıp tişörtündeki 'Annecim seni çok seviyorum' yazısını gösterdi.