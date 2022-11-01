FENERBAHÇE HABERLERİ - Rekorbahçe! 4 sezonluk averajı solladı

Fenerbahçe, Jorge Jesus yönetiminde müthiş bir performans sergiliyor.
Süper Lig'in zirvesinde yer alan Sarı-Lacivertliler özellikle gol yollarındaki inanılmaz grafiği ile gündemi sarsıyor.
Fenerbahçe, Jorge Jesus yönetiminde müthiş bir performans sergiliyor.
Süper Lig'in zirvesinde yer alan Sarı-Lacivertliler özellikle gol yollarındaki inanılmaz grafiği ile gündemi sarsıyor.
Sarı-Lacivertliler son olarak 1959-1960 sezonunda Lefterli, Can Bartulu kadrosuyla 11 haftada 34 gol atmıştı.
2- ADIM ADIM REKORA
Fenerbahçe'nin şu anda gol ortalaması 3.09'a gelmiş durumda. Eğer Sarı-Lacivertliler bu müthiş performansını sürdürürse sezonu 111 golle tamamlayacak.
Böylece 1988-89 sezonundaki 103 gollü rekor kırılacak.
3- JORGE JESUS TARİHİN EN İYİSİ
Süper Lig tarihinde bir takımın başında 10'un üzerinde maça çıkan teknik direktörler arasında en yüksek gol ortalaması yakalayan isim Jorge Jesus oldu.
Portekizli hoca adeta ders niteliğinde işlere imza atıyor.
4- 22 HAFTAYA BEDEL
Son olarak İstanbulspor önünde adeta şov yapan ve sahadan 5-2'lik galibiyetle ayrılan Fenerbahçe şimdiden Süper Lig'de 34 gole ulaşmış durumda.
Sarı-Lacivertliler geçtiğimiz sezon ise 34 golü 22 hafta sonunda atabilmişti.
5- 4 SEZONLUK AVERAJI SOLLADI
Fenerbahçe'nin, Koç döneminde geride bıraktığımız son 4 sezonda 11 haftalık toplam averajı 14'tü.
Sarı-Lacivertliler bu sezon 11 haftada 22 averaj yaparak 4 sezonun toplamını geçen bir performans sergiledi.
Ortaya çıkan bu müthiş rakamlar şampiyonluk işareti olarak yorumlanıyor.
TEK RAKİBİ BAYERN MÜNİH
Bu sezon Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'de en fazla maçta 5 ve üzeri gol atan iki takımdan birisi Fenerbahçe oldu.
Diğer takım ise Alman devi Bayern Münih.