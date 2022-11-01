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FENERBAHÇE HABERLERİ - Rekorbahçe! 4 sezonluk averajı solladı

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus ile istatistikleri alt üst ediyor. Süper Lig'de 11 maçta 34 gol atan Fenerbahçe en son 1959-60'ta Lefterli kadroyla bunu başarmıştı. Şu anda 3.09 ortalaması olan Sarı-lacivertliler bu performansını sürdürürse sezonu 111 golle bitirecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2022 Salı 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ - Rekorbahçe! 4 sezonluk averajı solladı

Fenerbahçe, Jorge Jesus yönetiminde müthiş bir performans sergiliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Rekorbahçe! 4 sezonluk averajı solladı

Süper Lig'in zirvesinde yer alan Sarı-Lacivertliler özellikle gol yollarındaki inanılmaz grafiği ile gündemi sarsıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Rekorbahçe! 4 sezonluk averajı solladı

1- LEFTER VE CAN'LI SEZONU YAKALADI

Takvim'in derlediği habere göre; Jesus'un ekibi Süper Lig'de 11 maçta tam 34 gole imza atarak ulaşılması çok zor bir işi başardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Rekorbahçe! 4 sezonluk averajı solladı

Sarı-Lacivertliler son olarak 1959-1960 sezonunda Lefterli, Can Bartulu kadrosuyla 11 haftada 34 gol atmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Rekorbahçe! 4 sezonluk averajı solladı

2- ADIM ADIM REKORA

Fenerbahçe'nin şu anda gol ortalaması 3.09'a gelmiş durumda. Eğer Sarı-Lacivertliler bu müthiş performansını sürdürürse sezonu 111 golle tamamlayacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Rekorbahçe! 4 sezonluk averajı solladı

Böylece 1988-89 sezonundaki 103 gollü rekor kırılacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Rekorbahçe! 4 sezonluk averajı solladı

3- JORGE JESUS TARİHİN EN İYİSİ

Süper Lig tarihinde bir takımın başında 10'un üzerinde maça çıkan teknik direktörler arasında en yüksek gol ortalaması yakalayan isim Jorge Jesus oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Rekorbahçe! 4 sezonluk averajı solladı

Portekizli hoca adeta ders niteliğinde işlere imza atıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Rekorbahçe! 4 sezonluk averajı solladı

4- 22 HAFTAYA BEDEL

Son olarak İstanbulspor önünde adeta şov yapan ve sahadan 5-2'lik galibiyetle ayrılan Fenerbahçe şimdiden Süper Lig'de 34 gole ulaşmış durumda.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Rekorbahçe! 4 sezonluk averajı solladı

Sarı-Lacivertliler geçtiğimiz sezon ise 34 golü 22 hafta sonunda atabilmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Rekorbahçe! 4 sezonluk averajı solladı

5- 4 SEZONLUK AVERAJI SOLLADI

Fenerbahçe'nin, Koç döneminde geride bıraktığımız son 4 sezonda 11 haftalık toplam averajı 14'tü.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Rekorbahçe! 4 sezonluk averajı solladı

Sarı-Lacivertliler bu sezon 11 haftada 22 averaj yaparak 4 sezonun toplamını geçen bir performans sergiledi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Rekorbahçe! 4 sezonluk averajı solladı

Ortaya çıkan bu müthiş rakamlar şampiyonluk işareti olarak yorumlanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Rekorbahçe! 4 sezonluk averajı solladı

TEK RAKİBİ BAYERN MÜNİH

Bu sezon Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'de en fazla maçta 5 ve üzeri gol atan iki takımdan birisi Fenerbahçe oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Rekorbahçe! 4 sezonluk averajı solladı

Diğer takım ise Alman devi Bayern Münih.

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