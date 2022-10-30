İstanbulspor - Fenerbahçe maçı CANLI izle! İstanbulspor FB maçı canlı anlatım | Fenerbahçe maçı izle

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında İstanbulspor'a konuk oluyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakayı, hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetiyor.

Kadıköy'de geçtiğimiz hafta Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup edip puanını 23'e çıkaran sarı-lacivertliler, İstanbulspor'u da devirip iyi gidişatını sürdürmeyi hedefliyor. Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Rennes ile 0-3'ten 3-3 berabere kalan Fenerbahçe'de moraller yerinde.







İSTANBULSPOR - FENERBAHÇE MAÇINDA İLK 11'LER

İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan, Mehmet, Mehremic, Ali, Okan, Muammer, Melih, Topalli, Ethemi, İbrahim

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Serdar, Szalai, Alioski, Arao, İrfan, Zajc, Emre, Batshuayi, Joao Pedro

TEK HEDEF 3 PUAN

Teknik direktör Jorge Jesus oyunculardan, Avrupa Ligi'ni şimdilik akıllarından çıkarmalarını istedi. İstanbulspor karşısında da aynı disiplinle mücadele edip, 3 puanı almaları gerektiğini belirtti... Konuk ekipte geçen hafta kendi isteğiyle görevinden ayrılan Osman Zeki Korkmaz'ın yerine teknik direktörlüğü Fatih Tekke getirilmişti. Üçüncü kez takımın başına geçen Tekke de Fenerbahçe karşısında puan ya da puanlarla sahadan ayrılarak iyi bir başlangıç yapmayı planlıyor.

İSTANBULSPOR 3 HAFTADIR PUANSIZ

Ligin yeni ekiplerinden olan İstanbulspor son 3 haftayı puansız kapattı... 9. haftada Ankaragücü'ne iç sahada 2-1 yenilen sarı-siyahlılar, 10. haftada Başakşehir'e (D) 2-0, geçtiğimiz hafta ise Antalyaspor'a (D) 2-1 mağlup oldu. Ligde oynadığı 10 maçta 2'şer galibiyet ve beraberlik, 6 yenilgi alan İstanbulspor şu ana dek 8 puan topladı.



