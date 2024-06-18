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Almanya - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024

EURO 2024'te heyecan devam ediyor. Almanya ile Macaristan kritik maçta karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Almanya - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2024 Salı 09:19 Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2024 Salı 09:25
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Almanya - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024

Almanya - Macaristan maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Liglerin sona ermesiyle birlikte heyecan EURO 2024 ile devam ediyor. Almanya ile Macaristan kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Almanya - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALMANYA - MACARİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Almanya - Macaristan maçı 19 Haziran Çarşamba günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanacak.

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