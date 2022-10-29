Ali Koç Fenerbahçe - Rennes maçında Altay Bayındır'a verilen tepkiler hakkında açıklamalarda bulundu

Ali Koç konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Olacak iş değil. Geçen sene ile siyah-beyaz ile fark var. Hayretler içindeyim, çok üzüldüm. Hocamız gerekeni söyledi. Bazı arkadaşlar kendilerini silkelemeli. Alay ettiler resmen."

"Rennes maçında Altay'la alakalı yaşananlarda isyan ettim. Biz böyle değildik, Fenerbahçe taraftarı böyle değildi. Belki yıllardır devam eden şampiyonluk özlemi böyle yaptırıyor. Hocamız da soyunma odasında 'Ben bunu kabul edemem."

"Stadyumda bir oto kontrol sağlamamız gerekiyor. Bana, yönetime ne derseniz deyin, dediniz de. Ancak artık bunları geride bırakalım. 100. yılda şampiyon olmak için taraftarımıza ihtiyacımız var." şeklinde açıklamalarına son verdi.