Haberler Fenerbahçe Ali Koç Fenerbahçe - Rennes maçında Altay Bayındır'a verilen tepkiler hakkında açıklamalarda bulundu

Ali Koç Fenerbahçe - Rennes maçında Altay Bayındır'a verilen tepkiler hakkında açıklamalarda bulundu

Fenerbahçe geçtiğimiz günlerde UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Fransız ekibi Rennes ile 3-3 berabere kalırken karşılaşmada sarı lacivertli ekibin 3-0 geriye düştüğü sırada Altay Bayındır'a taraftarlardan tepkiler yükselmişti. Yaşananlar ile alakalı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2022 Cumartesi 17:25
Ali Koç Fenerbahçe - Rennes maçında Altay Bayındır'a verilen tepkiler hakkında açıklamalarda bulundu

Ali Koç konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Olacak iş değil. Geçen sene ile siyah-beyaz ile fark var. Hayretler içindeyim, çok üzüldüm. Hocamız gerekeni söyledi. Bazı arkadaşlar kendilerini silkelemeli. Alay ettiler resmen."

"Rennes maçında Altay'la alakalı yaşananlarda isyan ettim. Biz böyle değildik, Fenerbahçe taraftarı böyle değildi. Belki yıllardır devam eden şampiyonluk özlemi böyle yaptırıyor. Hocamız da soyunma odasında 'Ben bunu kabul edemem."

"Stadyumda bir oto kontrol sağlamamız gerekiyor. Bana, yönetime ne derseniz deyin, dediniz de. Ancak artık bunları geride bırakalım. 100. yılda şampiyon olmak için taraftarımıza ihtiyacımız var." şeklinde açıklamalarına son verdi.

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